07-01-2017 | Martina Bílá, Magdalena Hrozínková

Z vrtulníku u středočeské obce Nehvizdy seskočilo v jednom prosincovém dni několik parašutistů. Připomněli tak noc před 75 lety, kdy se nad protektorátem Čechy a Morava objevil britský letoun. Na jeho palubě bylo několik mužů, kteří byli do okupované vlasti vysláni exilovou vládou. Mezi nimi i Jozef Gabčík a Jan Kubiš, pověření atentátem na „třetího muže třetí říše“.

Na vysazení skupiny Anthropoid se nedaleko Prahy nevzpomínalo poprvé. A přitom se vesnice do historie dostala vlastně omylem. Původně se parašutisté na půdu protektorátu měli snést nedaleko Plzně. Kvůli navigační chybě se ale vojáci a zájemci o historii scházejí už poněkolikáté u Nehvizd, kde místo seskoku připomíná památník. Na akci přišel v dobové uniformě také Dušan Klavík z Roty Nazdar, který vysvětluje, že lehký nebyl pro parašutisty ani samotný seskok: "Současné padáky jsou vlastně obdélníková křídla, která jsou řiditelná. Tenkrát to ale byly takové ty kulaté padáky, které se nedají řídit. Prostě vás vyloží a podle větru letíte a někam spadnete."

Další úkoly pak čekaly po seskoku:

"Měli pod kombinézou civilní oblek, třeba i klobouk, tašku. To oblečení se speciálně vybíralo, aby nevzbudilo v protektorátu pozornost. Sbíralo se třeba od lidí, kteří do Británie utekli, odpárávaly se britské visačky, účelem prostě bylo, aby, pokud by toho člověka někde zatkli, vypadal, jako že jde z Kolbenky.

Měli tedy oblek, přes něj speciální kombinézu, přilbu. Měli návleky na boty, protože normálně civilní boty a přes ně návleky, aby, když spadnou někde do pole, tak aby se neušpinili. Parašutista seskočil na vytipované místo, vyndal pistoli, kouknul se, jestli nevzbudil nějakou pozornost, jestli někdo nejde. Nakonec svléknul kombinézu, nechal si jen návleky na botách. Všechno ostatní včetně padáku musel zakopat, měl i skládací lopatku. Všechno zakopal, lopatku s návleky odhodil třeba do rybníka a odešel jako civilista."

Třeba jako civilista s úkolem provést atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.

Němci měli zprávy o chystaném atentátu

Událostem okolo atentátu se dlouhodobě věnuje Vojtěch Šustek z Archivu hlavního města Prahy.

"Já jsem našel doklad z počátku října 1941, kdy si velitel československé vojenské rozvědky ve Velké Británii plukovník František Moravec zavolal dva muže, vojáky, vycvičené jako parašutisty. Byli to Jozef Gabčík a Karel Svoboda. Řekl jim: Slyšeli jste o tom vraždění u nás doma, jsou vražděni ti nejlepší z nejlepších. Viníkem je Karl Herman Frank, to byl ten státní tajemník, a nově příchozí Heydrich. Je třeba, aby jeden z nich za to zaplatil. Zeptal se jich, jestli jsou odhodláni tento úkol převzít. Oni oba prohlásili, že ano. Byli posláni na doplňovací výcvik, tam se parašutista Svoboda zranil a na Gabčíkovo doporučení byl nahrazen Janem Kubišem.

Heydrich byl tak nenáviděn, že dostával výhružné anonymní dopisy a SD (bezpečnostní služba) dokonce zachytila v dubnu 1942 zprávy, které byly označeny jako fantasmagorie, že mezi Čechy se špitají takové nesmysly, že bude zavražděn obergruppenführer Heydrich. SD to zjevně považovala za hloupost a nikdo to zjevně nebral vážně."

Pařašutisté seskočili na území protektorátu několik týdnů poté, co se o své misi dozvěděli.

"Československá zahraniční armáda ve Velké Británii byla pochopitelně, co se týče materiálního vybavení, letounů a vysazování parašutistů závislá na britské straně. Britové dali až na přelomu 1941/42 k dispozici letoun k vysazení parašutistů. V letounu s paraskupinou Anthropoid letěly ještě další paraskupiny Silver A a Silver B. Ten čas souvisel také s povětrnostními podmínkami, délkou nocí atd. V noci z 29. na 30. prosince 1941 poblíž Nehvizd u Prahy vyskočila paraskupina Anthropoid s cílem zabít Heydricha. Parašutisté ještě v letadle řekli svému veliteli, který je byl doprovodit, že jsou odhodláni zabít Heydricha, i když sami při tom zahynou."

Jan Kubiš a Josef Gabčík věděli, do čeho jdou a svůj úkol splnili. Zemřeli v červnu 1942 po několikahodinovém boji v kostele svatých Cyrila a Metoděje v pražské Resslově ulici.