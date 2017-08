„Hotelový cestovatel“ Josef Kořenský

Celebes, Nový Zéland nebo Singapur - to je jen krátký výčet míst, která navštívil cestovatel Josef Kořenský. A přitom mohl zůstat podučitelem v Radnicích u Rokycan. Pokud by to tak dopadlo, vzpomínali by na něj maximálně žáci, díky jeho touze po dálkách, jej i po 170 letech od jeho narození připomíná výstava v Náprstkově muzeu.