Vyplácení nemocenské v prvních dnech probere mimořádná tripartita

Tripartita v pondělí projedná návrh hnutí ANO, aby zaměstnavatelé vypláceli nemocenskou od 1. do 11. dne nemoci. Nyní proplácejí 4. až 14. den. Náklady firem by vzhledem ke stejnému počtu proplácených dnů zůstaly stejné, ale lidé by od firem dostali peníze i za první dny stonání. Nyní za první tři dny nemoci nedostávají nic.