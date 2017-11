Veterináři otočili, výslužky ze zabijačky může dostat skoro každý

Podle ministerstva však mohou být osobou blízkou také přátelé či sousedé. "Lidé mohou darovat bez hrozby sankce produkty ze zabijačky, tak jak to ostatně celé generace dělají," řekl ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL). Novela zákona, která předávání výslužek umožňuje, platí od listopadu. Do začátku měsíce platilo, že dobroty z domácí zabijačky mohly jíst pouze osoby z domácnosti, kde se poráželo.

Domácích zabijaček prasat však dlouhodobě ubývá. Jitrnice, ovar či tlačenku z vlastnoručně vykrmeného prasete si dopřeje rok od roku stále méně lidí. Podle odhadu ministerstva zemědělství bylo loni v Česku na domácích zabijačkách poraženo 100.000 prasat, před desetiletím 190.000.

Novela také usnadňuje podnikání lidem, kteří vlastní penzion a k tomu farmu. Doteď totiž návštěvníkům nemohli nabídnout jídlo vyrobené z vlastní produkce. Zákaz už ale neplatí. Novinka tak pomůže například rozvoji agroturistiky a zážitkových dovolených na statku, myslí si ředitel Odboru veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví Státní veterinární správy Jan Váňa:

"Byl tlak zejména ze strany agroturistiky, kdy chovatel slepic, který současně poskytuje i ubytování a nabízí hostům snídaně, obědy a večeře, nemohl použít vejce od vlastních slepic pro přípravu těchto pokrmů a musel si je nakupovat. To nedávalo smysl. Takže jsme to umožnili a současně jsme získali kompetenci k dozoru v restauracích."

Farmáři mohou své produkty nabízet i do ostatních restaurací. Prodejci také už nejsou limitováni krajem bydliště. Na trzích se nově objeví i úlovky myslivců. Jde hlavně o drobnou zvěř - jako jsou zajíci nebo bažanti.

Banka zvýšila sazby, podle expertů se očekává zdražení úvěrů

Bankovní rada jednomyslně zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,25 procentního bodu na 0,5 procenta. Podle finančních expertů tak lze očekávat zdražení úvěrů a půjček. Guvernér Jiří Rusnok upozornil, že česká ekonomika na trhu práce vyčerpala všechny rezervy. Mzdy rostou téměř dvouciferným tempem, přesto jsou stovky tisíc volných míst.

„Evidentně jsme nad ekonomickým potenciálem české ekonomiky. Odhadujeme, že letos česká ekonomika poroste o 4,5 procenta. Vzpomeňte si na to, když jsme měli v minulé prognóze 3,6 %, tak mnozí analytici říkali, že Česká národní banka je zase extrémně optimistická."

Podle guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka může centrální banka opět zvýšit úrokové sazby, pokud to bude vyžadovat situace. Důvodem pro zvýšení sazeb je podle analytiků právě nečekaně silný růst ekonomiky, rostoucí mzdy a inflace a rychlé zdražování nemovitostí.

České domácnosti se stále víc zadlužují

Zadlužení českých domácností se stále zvyšuje. Dluží víc než jeden a půl biliónu korun. V meziročním srovnání Češi dluží o skoro 108 miliard korun víc než loni. Důvod, proč se domácnosti zadlužují, vysvětluje ekonom Komerční banky Viktor Zeisel:

"Jednak se jim dobře daří, takže si mohou dovolit dluhy a investovat, protože i jejich ekonomický výhled je lepší. Proto rostou celkově úvěry. Také rostou ceny, takže i věci, na které si lidé půjčují, jsou dražší. A je pořád silná poptávka po bydlení."

A právě bydlení táhne zájem o úvěry nahoru. Úvěry na bydlení tvoří 75 procent z celkového objemu úvěrů poskytnutých domácnostem. Naopak spotřebitelské úvěry téměř nerostou - ke konci září dosáhly skoro dvou set třicetifantasista miliard korun a meziměsíčně poklesly o 6 desetin procenta. Podle hlavního ekonoma Patria finance, Jana Bureše se zmírní tempo zadlužování Čechů v následujících 12ti měsících.

Studie: Ženy s VŠ vydělávají v průměru o 15.000 Kč méně než muži

Ženy s vysokoškolským vzděláním vydělávají v Česku v průměru zhruba o 15.000 korun měsíčně méně než muži s vysokou školou. Dostávají tak za svou práci o 29 procent peněz méně než jejich kolegové s titulem. Propast v odměňování mužů a žen se v ČR zvyšuje právě s rostoucím vzděláním a vyšší pozicí. Ukázala to studie, kterou si nechalo vypracovat ministerstvo práce. Vysoké školy v Česku v posledních letech absolvuje víc žen než mužů. Na 3. listopadu letos připadl evropský den rovného odměňování.

ČR má v EU druhý největší celkový rozdíl v průměrném výdělku žen a mužů, a to 22 procent. Končící ministryně práce Michaela Marksová (ČSSD) zdůraznila, že na nižší výdělky nedoplácejí jen ženy, ale i jejich rodina a hlavně jejich děti. Výdělková propast přispívá také k chudobě žen ve stáří, kvůli nižším příjmům mají seniorky totiž výrazně nižší penze než senioři.

Do výzkumu a vývoje šlo míň peněz než v přechozím roce

Do výzkumu a vývoje šlo loni přes 80 miliard korun. To je skoro o 10 procent míň než v předchozím roce. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu, podle kterého se výdaje snížily po sedmi letech nepřetržitého růstu. Důvodem je nižší čerpání peněz z evropských fondů. Ze státního rozpočtu putovalo na vědu a výzkum 28 a půl miliardy korun. Nejvíc peněz investovaly podniky, téměř 50 miliard. Často ale nejde o české společnosti, dodává Martin Mana z Českého statistického úřadu.

"Téměř dva třetiny z celkových peněz, které jdou na výzkum a vývoj v podnikatelském sektoru, je utraceno ve firmách pod zahraniční kontrolou. Je to jeden z nejvyšších podílů v rámci EU, srovnatelný s Belgií, Maďarskem a částečně i se Slovinskem."

Minulý rok se výzkumem a vývojem zabývalo víc než 2 600 pracovišť Akademie věd, vysokých škol nebo soukromých firem.

Učitelům se zvýšily platy o 15 procent

Učitelům a pracovníkům veřejného sektoru se od listopadu zvýšily mzdy. Nařízení, které s tím počítá, schválila koncem září vláda premiéra Bohuslava Sobotky z ČSSD. Platové tarify učitelů se zvyšují o 15 procent a ostatních pracovníků veřejného sektoru o deset. Týká se to například i členů bezpečnostních sborů - tedy policistů, hasičů, celníků nebo příslušníků vězeňské služby. Loni pracovalo ve veřejném sektoru přes 620 tisíc lidí. Aby vláda tarify zvýšila, žádaly i odbory.

O "zpětnou hypotéku" by mohla mít zájem čtvrtina lidí

Sociologický ústav Akademie věd zveřejnil průzkum, podle kterého by si až čtvrtina lidí středního věku, kteří vlastní byt či rodinný dům, ve stáří ráda svou nemovitostí přilepšila k důchodu. Tito lidé by zvážili takzvanou zpětnou hypotéku, nebo prodej s věcným břemenem na dožití. Ve svém bydlení by tak mohli zůstat, a až do smrti pobírat od banky či od kupce měsíční rentu. Zpětná hypotéka funguje třeba ve Velké Británii a "vejminek" - tedy prodej včetně sebe sama - ve Francii.

"Já se domnívám, že vzhledem k tomu, jaká je průměrná výše důchodu, a jaký je rozdíl mezi průměrnou mzdou a starobním důchodem, tak to lidi nutí k tomu, aby o těchto variantách uvažovali," uvedl ředitel sdružení Život 90 Jan Lorman.

Důchodová reforma nebyla zatím dokončena a generace Husákových dětí velmi brzy - tak přibližně za dvacet let - vstoupí do důchodového věku. Je velmi pravděpodobné, že státní důchodový systém nebude schopen zabezpečit stejnou reálnou výši důchodu, jakou mají dnešní důchodci, proto se hledají i jiné cesty zabezpečení na stáří, dodal sociolog Martin Lux.

Kontroloři ČOI mohou vniknout i do uzamčených prostor nebo používat skrytou identitu

Česká obchodní inspekce má širší pravomoci. Novela zákona kontrolorům umožní dostat se i do uzamčených prostor při podezření, že tam jsou ukryté padělky. Vniknout tam budou moci i sami - pod dohledem další nezávislé osoby, třeba policisty nebo starosty. Pro takový krok ale budou muset mít pádný důvod, vysvětluje mluvčí inspekce Jiří Fröhlich:

"Inspektor bude muset mít souhlas svého nadřízeného. A musí předložit důvod, proč takový souhlas chce, aby se ČOI mohla do toho uzamčeného prostoru dostat."

Novela taky inspektorům umožní používat skrytou identitu. Pomůže jim to třeba při kontrolách autobazarů nebo předváděcích akcí. Někteří politici to ale už dřív kritizovali. Krycí doklady bude vydávat ministerstvo vnitra. Pracovat s nimi bude moct jen několik vybraných inspektorů, kteří v následujících měsících projdou školením.