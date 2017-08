Věřitelé OKD schválili přijetí reorganizačního plánu

Reorganizační plán ještě musí schválit insolvenční soud. Jeho schválení dlouhodobě podporují odbory, které si nepřejí žádného dalšího zahraničního vlastníka. O koupi akcií měla zájem americká firma Alcentras, která byla z nabídky na koupi vyloučena. Na prodej OKD si stěžuje u Evropské komise.

Prostřednictvím Priska půjčil stát loni firmě 700 milionů korun, z této půjčky zatím firma podle insolvenčního správce vyčerpala 150 milionů korun. V OKD nyní i s dodavatelskými firmami pracuje necelých 10.000 lidí. Reorganizační plán předpokládá, že jejich počet bude postupně klesat tak, jak se budou zavírat jednotlivé doly.

Nabídku do mýtného tendru podali čtyři uchazeči

Nabídku na desetiletou správu mýtného systému po roce 2019 podali čtyři uchazeči. Zájem o zakázku za 29 miliard korun je nižší, než ministerstvo odhadovalo. V současné době se mýto vybírá pomocí mikrovlnné, kdy vozidla projíždějí pod mýtnými branami a ty sledují jejich cestu a počítají mýtné. Variantou je i satelitní výběr, kdy jízdu auta sleduje systém GPS.

"Firma, která se bude ucházet o provoz, musí zvládnout přechod řady smluv, které jsou navázány s ostatními subjekty, jako je třeba banka nebo benzinové stanice. Obávám se, že některé firmy, které podaly přihlášku do tendru, si to ani neuvědomují," uvedl Václav Jirovský, vedoucí ústavu bezpečnostních technologií a inženýrství z ČVUT.

Dnes se platí mýtné na všech dálnicích a zhruba dvou set třiceti kilometrech silnic první třídy. Nově by k nim mělo přibýt dalších 900 kilometrů těchto silnic.

Ceny bytů v Česku zůstávají vysoké

Byty v Česku zdražují nejrychleji v celé Evropské unii. Česká národní banka zpřísnila pravidla pro poskytování hypoték. Stává se, že i lidé s nadprůměrnými příjmy nedokážou koupi bytu ve velkých městech ufinancovat. Jedním z důvodů vysokých cen je podle odborníků fakt, že se staví málo bytů, říká například Milan Roček, provozovatel portálu cenovamapa.org.

"To, že se aktuálně nestaví, není otázka posledního roku nebo posledních dvou let. V podstatě od roku 90, 95 se výrazně zvolnila výstavba nových bytů a zapomněli jsme, že se nějakým způsobem demograficky vyvíjíme."

Podle Ročka se zvyšuje průměrný věk, kterého se Češi dožívají, ti proto v bytech zůstávají déle než v minulosti a jejich potomci byty dědí později. Navíc existuje silná generace lidí narozených v 70. a 80. letech. V Praze žije 68 procent jedno nebo dvoučetných domácností. To vše vytváří tlak na počet bytů. Nejvyšší ceny jsou v Praze a v Brně.

Minimální mzda se od ledna zvýší z 11.000 na 12.200 korun

Minimální mzda od ledna vzroste o 1200 korun na 12.200 korun. Rozhodla o tom vláda. Podle ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové z ČSSD nebyli ministři při hlasování jednotní. Ministr financí Ivan Pilný z hnutí ANO navyšování odmítal, ministr zemědělství Marian Jurečka chtěl původně za KDU-ČSL zvýšit minimální mzdu o tisícovku. Marksová vysvětlila, proč se minimální mzda zvyšuje:

"Musíme si uvědomit, že to je za osm hodin práce. A i když je to práce nízkokvalifikovaná, tak si přece ten člověk, který osm hodin pracuje, musí vydělat."

Rozdílný názor na zvyšování minimální mzdy mají i odbory a zaměstnavatelé. Zatímco odbory požadovaly přidání o 1500 korun, zaměstnavatelé se klonili k částce 800 korun.

Česko má jednu z nejnižších nezaměstnaností mezi mladými z celé EU

Úřady práce v současnosti nabízejí mnohem víc volných pracovních míst vhodných pro absolventy, než kolik jich můžou nezaměstnaní absolventi zaplnit. Zatímco ve Skandinávii, Německu, Rakousku nebo Česku patří podíl tak zvaných nevyužitých mladých k nejnižším, na jihu Evropy je situace opačná, říká mluvčí Českého statistického úřadu Petra Báčová:

"Česko patří mezi členské země, které mají nejmenší podíl mladých lidí, kteří nepracují, ani nestudují. Loni činil u osob 20 až 24 let 10,6 procenta. To je o 6 procentních bodů méně, než celounijní průměr. Vůbec nejnižší je tento podíl na Islandu. V unii pak v Nizozemsku a na Maltě. Naopak nejvyšší je v kandidátských zemích, v Makedonii a v Turecku, v EU pak v Itálii a v Rumunsku."

V Česku úřady práce nabízely v červenci 188 tisíc volných míst, z toho víc než 52 tisíc označovaly jako vhodné pro absolventy. Stejné statistiky ale ukazují, že nezaměstnaných absolventů bylo jen něco přes osm tisíc, tedy šestkrát méně.

Podle jednatele pracovní agentury Student Jana Zábranského je pravděpodobné, že mezi nimi jsou častěji absolventi humanitních oborů nebo maturanti.

"Volných míst pro uplatnění všech absolventů humanitních oborů není obecně tolik. Často absolventi s maturitou nechtějí přijmout nabídky z výroby, logistiky nebo služeb, a mají i vyšší požadavek na mzdu. Procento evidovaných absolventů na úřadu práce je ale i zkreslováno. Například o ty, kteří se nedostali na první pokus na vysokou školu. Absolventi se pak hlásí na úřad práce, aby nemuseli doplácet zdravotní pojištění do minima."

Na druhou stranu - za práci ve výrobě nebo v logistice jsou teď lidé často lépe placení než ti, kteří budují kariéru ve státních službách. Například v okolí Prahy je velký nedostatek skladníků a firmy běžně nabízejí nástupní mzdu okolo 30 tisíc korun hrubého.

Přibývá seniorů, kteří za práci v důchodu žádají o zvýšení penze

V posledních letech přibývá seniorů a seniorek, kteří za práci v důchodu žádají o zvýšení penze. Letos v prvním pololetí to udělalo 50.400 lidí. Proti stejnému období loňska jich tak bylo o 3400 víc, proti prvním šesti měsícům roku 2013 je pak počet víc než dvojnásobný.

O zvýšení penze mohou důchodkyně a důchodci, kteří jsou zaměstnaní či podnikají a odvádějí důchodové pojištění, žádat vždy po 360 odpracovaných dnech.

Ministr zemědělství chce změnit parametry EET

Parametry pro elektronickou evidenci tržeb (EET) se podle ministra zemědělství Mariana Jurečky z KDU-ČSL musejí upravit. Poškozují podle něj drobné zemědělce.

"Dneska se třeba řeší problém, co budou dělat rybáři při prodeji kaprů o Vánocích. Jestli budou muset mít kvůli jednomu týdnu nakoupit 40 nebo 50 pokladen pro svá prodejní místa. To jsou věci, na které neumím dnes odpovědět. Budu o tom jednat s ministerstvem financí."

Podle Jurečky jsou špatně nastavené parametry pro třetí a čtvrtou vlnu elektronické evidence tržeb, která se týká například řemeslníků.

Přijetí 1500 Ukrajinců do zemědělství by se mělo zrychlit

Vláda schválila projekt, díky němuž by se mělo zjednodušit zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny v české zemědělské a potravinářské výrobě. Mělo by jít o 1500 lidí. Projekt by měl začít na začátku příštího roku. Cizinci by podle návrhu mohli práci vykonávat od půl do jednoho roku.

Už dříve zástupci Agrární komory uvedli, že v během sezony chybí v českém agrárním resortu až 15.000 lidí.

ČR má v rámci EU druhý největší podíl ekofarem

Česká republika má v rámci Evropské unie druhou příčku v podílu ekologicky hospodařících zemědělských farem. Před ní je jenom Rakousko. V pohledu na podíl ekologicky obhospodařované zemědělské půdy je ČR na čtvrtém místě za Rakouskem, Estonskem a Švédskem, řekla v rámci agrosalonu Země Živitelka předsedkyně Českého statistického úřadu (ČSÚ) Iva Ritschelová.

Za posledních 16 let počet ekofarem vzrostl sedmkrát na současných 2984 a výměra třiapůlkrát. Podíl biopotravin na celkové spotřebě činil 0,81 procenta. Plán rozvoje ekologického zemědělství počítá s tím, že by podíl biopotravin měl do konce roku 2020 činit tři procenta.

Firma Well Service představila kontejnerový pivovar

Česká společnost Well Service nabízí v jednom kontejneru celý funkční minipivovar. Kontejner je zhruba šest metrů dlouhý a šířka i výška dosahují dvou a půl metru. Ročně je v tomto minipivovaru možné uvařit okolo pěti set hektolitrů piva, což je zhruba stejně, jako se vaří v nejmenších klasických minipivovarech. Pro srovnání - největší český pivovar Plzeňský prazdroj uvaří takové množství piva za zhruba půl hodiny.

Pivovar míří především na zájemce, kteří chtějí vařit vlastní pivo, ale nemají vhodné prostory, kam by mohli pivovar umístit. Poptávku očekává firma hlavně ze zahraničí, říká její spolumajitel Pavel Poživil.

"Myslíme hlavně na export, protože český trh je přesycený minipivovary, stejně tak různými tlaky z velkých pivovarů na restaurace. Nicméně pořád ten prostor tady je."

Počet minipivovarů v Česku se už pomalu blíží čtyřem stovkám, v průměru se objevuje zhruba jeden nový minipivovar za týden.

Cestovní kanceláře prodají o pětinu víc zájezdů než loni

Podle odhadů Asociace cestovních kanceláří vyjedou jen během letošního léta na dovolenou přes tři miliony lidí. Průměrná délka pobytu se sice zkracuje - lidé volí hlavně osmidenní pobyty - není to ale kvůli nedostatku peněz. Češi si totiž během roku dopřávají víc dovolených a při výběru jsou taky náročnější.

Cestovní kanceláře a agentury utržily nejvíc peněz v roce 2008. Tehdy šlo o více než 50 miliard korun. Právě tento rekord by mohl být podle odhadů Asociace v letošním roce překonán. Pro cestovní kanceláře jsou dnes klíčovými klienty hlavně rodiny s dětmi a senioři. Podle zjištění společnosti Ipsos vydají Češi za dovolenou v průměru necelých čtrnáct tisíc korun na osobu.

Firma vyrábí kytaru, která se vejde do baťůžku

Výrobce akustických kytar Furch Guitars z Velkých Němčic na Břeclavsku dokončil nové konstrukční řešení spojení krku a těla cestovní kytary Little Jane. Patentovaný montážní systém umožňuje kytaru rychle složit do plnohodnotného nástroje a následně opět rozložit a uložit do cestovního obalu velikosti běžného příručního batůžku. Firma kytaru testovala v Himálaji, kde dělala společnost českému horolezci Lukáši Krejčímu.