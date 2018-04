V tendru na provozovatele mýta uspělo konsorcium společností SkyToll a CzechToll

Vítězem tendru na vybudování a provoz systému na výběr elektronického mýta od roku 2020 je konsorcium firem CzechToll a SkyToll. S cenou 10,75 miliardy korun má deset let vybírat a spravovat mýtné na dálnicích a silnicích první třídy. Dosavadní provozovatel tuzemského mýtného systému Kapsch je zklamaný, že ministerstvo dopravy nejednalo s dalšími uchazeči o vylepšení nabídek a rovnou vyhlásilo vítěze tendru podle nabídnuté ceny.

Kladenská huť Poldi se vydražila za více než 260 milionů korun

Kladenskou Poldi vydražila za 261 milionů firma Compagnia del mediterraneo Steel se sídlem v Brně. Její jednatel Stanislav Kraslavski uvedl, že nový majitel chce opět spustit výrobu. Do veřejné dražby šly firmy Poldi a Poldi Trade, jejich hodnota je podle znaleckého posudku 180 milionů korun. Loni byl provoz podniku většinou zastavený. Fungování už před několika lety začaly komplikovat dluhy. Bývalí pracovníci Poldi teď mají šanci, že díky výtěžku z dražby dostanou peníze, které jim bývalý zaměstnavatel dluží na výplatách

V loňském roce ubylo více malých prodejen

Loni ukončilo činnost v malých obcích 1082 venkovských prodejen. Trend zanikání malých obchodů tak zrychlil tempo. ČTK o tom informovala Asociace českého tradičního obchodu s odkazem na výsledky šetření společnosti AC Nielsen. V loňském roce tak zaniklo 759 nejmenších obchodů o prodejní ploše do 50 metrů čtverečních. V roce 2016 přitom v této kategorii skončila zhruba polovina.

Do českých firem by mohli přijít lidé z Filipín a Mongolska

Hospodářská komora kvůli nedostatku pracovníků na českém trhu práce začala vyřizovat žádosti firem o zaměstnance z Filipín a Mongolska. Ročně budou moct české podniky díky tomuto režimu přijmout až tisíc uchazečů z každé země. O pracovníky z Mongolska je podle komory zájem hlavně v masokombinátech.

EU kvůli chybovosti pozastavila program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Pozastavení operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, o kterém informovaly Lidové noviny, narušuje investiční plány tisíců tuzemských firem, především těch menších. Shodli se na tom zástupci zaměstnavatelů. Program, v němž je zhruba 114 miliard korun, pozastavila Evropská komise. Důvodem je výsledek auditu, který v programu odhalil čtrnáctiprocentní chybovost.

Ceny domů a bytů rostou pomaleji

Růst cen domů a bytů v Česku v posledním čtvrtletí loňského roku zmírnil z 12,5 procenta na 8,4 procenta. V rámci zemí Evropské unie byl pátý nejvyšší. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil evropský statistický úřad Eurostat. V celé EU se ceny zvýšily v průměru o 4,5 procenta.

Další úsek dálnice D11 by se měl začít stavět v polovině května

Stavba úseku dálnice D11 mezi Smiřicemi a Jaroměří začne 15. května. ČTK to řekl ministr dopravy v demisi Dan Ťok (za ANO). Ještě letos by měla začít i stavba úseku od nynějšího konce dálnice v Hradci Králové do Smiřic. Do Jaroměře by mohla být dálnice v délce 23 kilometrů dokončena v roce 2021.

Za posledních sto let v Česku ubyla třetina zemědělské půdy

Zemědělci hospodaří na třetinové ploše půdy, než před sto lety. Podle Českého statistického úřadu se od roku 1918 snížila zemědělská plocha o víc než jeden a půl milionu hektaru na tři a půl milionu. Na polích pěstují zemědělci pořád hlavně obiloviny - nejčastěji pšenici.