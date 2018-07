Státní rozpočet byl ke konci června ve schodku necelých šest miliard korun

Státní rozpočet se dostal koncem června do schodku téměř 6 miliard korun. Oproti stejnému období vloni je výsledek podle informací ministerstva financí horší o 10,5 miliardy korun. Hospodaření státního rozpočtu je ovlivněné dubnovým převodem několika miliard na doplnění pojistných fondů. Na schodek má dopad i to, že loni bylo hospodaření na rozdíl od letoška pozitivně ovlivněné převodem asi šesti miliard korun ze zvláštních účtů privatizace na krytí deficitu důchodového systému. Rozpočet na celý letošní rok je schválený se schodkem 50 miliard korun.

Chorvatsko, Itálie a Slovensko patří mezi neoblíbenější cíle dovolených

Nabídka last minute zájezdů bude přes léto menší než loni, upozorňují na to profesní asociace cestovních kanceláří. Velkou část dovolených totiž cestovky vyprodaly už na jaře. Pokud si lidé chtějí koupit zájezd až na poslední chvíli, musí počítat s horší kvalitou ubytování, větší vzdáleností k moři nebo i vyšší cenou. Na letní dovolenou do zahraničí letos plánuje vyjet přibližně čtyři a půl milionu Čechů. Ze zahraničních destinací nejčastěji volí Chorvatsko, Itálii a Slovensko.

Zájem o biopotraviny stoupá

O bio potraviny je v Česku zájem. Zákazníci je kupují stále častěji a utrácejí za ně i více peněz. Od června loňského roku do letošního května přesáhly tržby za biopotraviny jednu a půl miliardy korun. Meziročně je to o osm a půl procentního bodu více. Obchodníci také i stále více nabízejí tyto potraviny v bio koutcích. Informace vycházejí z dat výzkumné a analytické společnosti Nielsen, která se zaměřuje na spotřebitele i trhy.

Ceny pohonných hmot v Česku se opět zvýšily

Ceny pohonných hmot v Česku po třech týdnech znovu rostou. Litr benzinu Natural 95 zdražil o sedm haléřů na 33 korun a 33 haléřů a nafta v průměru o deset haléřů na 32 korun a 50 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny pohonných hmot sleduje. Nejdražší paliva zůstávají v Praze, kde za litr benzinu a nafty řidiči zaplatí zhruba o korunu víc. Naopak nejlevněji natankují v Ústeckém a Jihočeském kraji.

V Česku existuje 11 regionálních filmových kanceláří, pomáhají třeba s lokacemi

V České republice funguje už 11 regionálních filmových kanceláří. Nabízejí producentům vhodné lokace a potřebné služby přímo v místě natáčení, řekla při prezentaci kanceláří na 53. Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary vedoucí České filmové komise Pavlína Žipková. Služby jsou bezplatné, hradí je většinou kraje. Výhodu podle Žipkové mají místa poblíž Prahy, zejména kvůli logistice, vzdálenější regiony ale zase mohou přitáhnout svým přístupem a přívětivostí. V poslední době tak například u filmařů uspěl Ústecký kraj, který získal za loňský rok titul Film Friendly 2017.

Elektřina zdražuje

Českým domácnostem se zřejmě zvýší účty za elektřinu. Její cena na burze stále roste. Energetický regulační úřad umožnil letos zvýšit pro spotřebitele ceny elektřiny i plynu. ČEZ, který je největším dodavatelem elektřiny v Česku. zdražil od června, E.ON už od začátku roku. Více zaplatí například i zákazníci Pražské energetiky.