Rekonstrukce D1 bude trvat déle, skončit by měla v roce 2021

Práce na rekonstrukci dálnice D1 mezi Prahou a Brnem se protáhnou do roku 2021. "My už víme, díky těm zdržením při soutěžích, že rok 2020 nestihneme," řekl ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). Uvedl, že zahájení jednotlivých staveb se zpožďuje o půl roku až o rok kvůli tomu, že vydávání stavebních povolení napadají Děti Země. Do konce března budou stavaři pracovat celkem na pěti úsecích dálnice.

Odbory chtějí zvýšení minimální mzdy

Odboráři požadují od příštího roku navýšení minimální mzdy o 1500 korun na 13.700 korun. Informoval o tom předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Česko má šestou nejnižší minimální mzdu v rámci EU. Podle Středuly se požadavek nevymyká trendu souvisejícímu s růstem průměrných mezd. Průměrná mzda ve čtvrtém čtvrtletí 2017 poprvé přesáhla 30.000 korun. Zaměstnavatelé se zvýšením minimální mzdy nesouhlasí, volají místo toho po snížení odvodů.

Vláda odmítla změny v protikuřáckém zákoně

Vláda v demisi odmítla poslanecký návrh na zmírnění protikuřáckého zákona. Podle ministra zdravotnictví v demisi Adama Vojtěcha za hnutí ANO je totiž brzy na posouzení jeho dopadů. Autoři novely ale považují současnou podobu zákona za nepřiměřeně přísnou a má podle nich dopad na podnikání. Požadují proto zmírnění zákona - chtějí například možnost vzniku kuřáren v restauracích, divadlech nebo na sportovištích. Návrhem, který předložil poslanec Marek Benda z ODS, se teď bude zabývat Sněmovna.

Vláda nesouhlasí se změnami pravidel pro směnárny

Vláda v demisi odmítla návrh hnutí STAN na změnu pravidel pro směnárny. Novela by měla posílit práva jejich klientů. Ministryně pro místní rozvoj v demisi Klára Dostálová (ANO) sice se záměrem souhlasí, podle ní ale poslanecký návrh není dobře připravený. Podle hnutí STAN by lidé nově mohli například odstoupit od smlouvy o směně peněz do dvou hodin po jejím provedení. Novinka by měla ochránit hlavně turisty před těmi směnárnami, které nabízejí pro klienty nevýhodné kurzy. I přes negativní stanovisko vlády o novele rozhodne Sněmovna.

Kofola kupuje výrobce čajů Leros

Nápojářská skupina Kofola kupuje tuzemského výrobce bylinných čajů Leros. Ve firmě získá stoprocentní podíl a převezme všechny zaměstnance. Do čela společnosti nastoupí manažer Martin Mateáš, který dřív pro Kofolu pracoval 11 let a vrací se do ní po čtyřleté přestávce. Výrobce bylinných čajů kdysi pro Kofolu dodával bylinky pro výrobu nápoje.

Vítkovice Heavy Machinery dluží téměř tři miliardy korun

Společnost Vítkovice Heavy Machinery ze strojírenské skupiny Vítkovice Machinery Group ostravského podnikatele Jana Světlíka dluží podle insolvenčního návrhu, který podala sama firma, téměř tři miliardy korun. Má více než 300 věřitelů. V návrhu uvedla, že do neuspokojivé ekonomické situace se dostala v důsledku dlouhodobé krize na trhu v oboru strojírenství, kterou pociťuje většina tuzemských i zahraničních společností.

Naftu z řepky by mohla nahradit nafta z jehličí

Dieselová auta by mohla za pár let jezdit na naftu z jehličí. Výzkumný ústav UNICRE v Litvínově z něj zkouší vyrobit biopalivo druhé generace. Evropská unie chce po členských státech, aby omezily výrobu nafty z potravinových plodin - například řepky. Nahradit by ji mohla právě čistší nafta z jehličí.