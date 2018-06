Průzkum: Do deseti let se počet podnikatelů nad 60 let zdvojnásobí

Nadšená podnikatelská generace 90. let se dostává do důchodového věku. Na druhé straně klesá tempo přírůstku mladých podnikatelů. V tomto roce je tak poprvé více podnikatelů starších 61 let než mladších 36 let.

Ve věku nad 61 let je dnes zhruba pětina osob samostatně výdělečně činných, tedy přibližně 200 tisíc lidí. Například malé obchody na vesnicích provozují často právě starší lidé. Jak uvedl Karel Havlíček, předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků, stát by měl podnikání seniorům usnadnit. Mluví například o daňových úlevách.

"Pokud tito lidé budou mít do určitého příjmu, a bavme se třeba do půl miliónu korun ročně, nulovou daň, nestane se vůbec nic. Oni na dani z příjmu stejně příliš nezaplatí, ale jejich dopad ve smyslu obslužnosti, ve smyslu aktivit, a současně i úspory ve státní kase, protože nebudou stát s čepicí v ruce, a čekat na důchod, by byl poměrně velký."

Pokud jde o obory podnikání, starší lidé mají zájem především o provozování menších obchodů, různých typů občerstvení a pohostinství, ale i o drobnou řemeslnou výrobu nebo o poradenství.

Atraktivní jsou senioři i pro zaměstnavatele. Na 82 procent malých a středních firem zaměstnává pracovníky starší 55 let, přičemž se potvrzuje, že podniky dokážou využít jejich zkušeností, neboť ve 45 procentech jsou nad výkonnostním průměrem. S ohledem na mzdy jsou většinou spíše na podnikovém průměru.

Úvěry na bydlení splácejí nejlépe obyvatelé Prahy

Obyvatelé Prahy si na bydlení půjčují největší částky a také své úvěry nejlépe splácejí. Na konci prvního čtvrtletí 2018 nebyly řádně spláceny 0,3 procenta dluhu z úvěrů poskytnutých v Praze na bydlení. "Platební morálka obyvatel ČR je u hypoték a úvěrů ze stavebního spoření obecně velmi dobrá. V žádném kraji nepřesahuje nesplácený dlouhodobý dluh 1,5 procenta. V Praze je situace výjimečná v tom, že lidé si zde půjčují proti ostatním krajům dvojnásobné částky a současně své úvěry velmi dobře splácejí. Do problémů se zde dostává v průměru jen jeden klient ze sta," uvedla výkonná ředitelka Bankovního registru Lenka Novotná.

Krátkodobý dluh splácejí nejlépe obyvatelé Vysočiny, kteří si zároveň touto formou půjčují nejvyšší částky v rámci celé ČR. Průměrný krátkodobý dluh na klienta přesahuje na Vysočině 200.000 Kč. Následuje Středočeský a Jihočeský kraj. Vysočina zároveň patří mezi regiony, kde si pořizuje úvěry nejméně obyvatel kraje. Půjčují si však v průměru více než lidé ve zbytku republiky a také své dluhy lépe splácejí," upozornil výkonný ředitel Nebankovního registru Jiří Rajl. Krajem, kde má nejvíce klientů problémy se splácením svých spotřebních půjček je Ústecko. Přes 16 procent klientů tam řádně nesplácí své závazky. Podobně je na tom Karlovarský kraj.

Výrobce letadel chce do letiště u Jihlavy investovat 250 milionů

Zhruba čtvrt miliardy korun chce investovat do letiště v Henčově u Jihlavy firma Zall Jihlavan airplanes. Podmínkou je zpevněná dráha, pro niž potřebuje jihlavský magistrát získat pozemky od státu. O podmínkách představitelé Jihlavy informovali premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO), který letiště navštívil v rámci návštěvy Vysočiny. Kromě výrobce letadel tu mají zájem investovat další soukromé subjekty, řekl náměstek primátora Radek Popelka (ANO). Zpevněnou dráhu by společnost Zall, která má čínského většinového majitele, používala k testování vyrobených letadel.

Vláda schválila novelu proti podvodným směnárnám

Klienti směnáren by mohli mít možnost do dvou hodin od výměny peněz odstoupit od smlouvy. Počítá s tím novela zákona o směnárenských službách, kterou schválila vláda v demisi. Částka je přitom kvůli možným spekulacím omezena na 1000 eur. Norma by měla chránit turisty před směnárnami, které nabízí nestandardní, pro klienty nevýhodné kurzy. Rozhodovat o ní teď musí poslanci. Návrh zakazuje třeba rozdílné kurzovní lístky.

"Setkáváme se se situací, že za euro dostane zákazník 15 korun, nebo jsou účtovány poplatky 28 procent," uvedla ministryně financí v demisi Alena Schillerová (za ANO).

Licenci na poskytování spotřebitelských úvěrů získalo 84 firem

Z několika stovek tuzemských poskytovatelů nebankovních půjček zůstala jen malá část. Česká národní banka měla do konce května rozhodnout o žádostech firem, které v oboru chtěly dál podnikat. 84 společností licenci získalo, 24 ne. Mezi těmi úspěšnými jsou i firmy, které nabízejí mikroúvěry s ročním úrokem v řádu stovek procent. Česká národní banka to ale ovlivnit nemohla, říká její mluvčí Denisa Všetíčková:

"Nákladovost půjčky sama o sobě nebyla, ani nemohla být posuzovacím kritériem při rozhodování o udělení oprávnění." Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů vyšší cenu malých půjček obhajuje. Lidem, kteří potřebují tisíc korun před výplatnou, podle ní banky nepůjčí. Dodala, že jde navíc o rizikové klienty, kteří ne vždy své závazky splatí. Pravidla pro poskytování půčjek zpřísnil koncem roku 2016 zákon o spotřebitelském úvěru. Zavedl mimo jiné strop pro sankce za nesplácení. Všichni, kdo chtěli dál podnikat v takzvaném přechodném období, museli požádat o licenci. Udělalo to 108 subjektů. Podle odhadů organizace Člověk v tísni v tuzemsku dříve fungovalo 600-800 nebankovních poskytovatelů úvěrů. V praxi se ale změna zatím příliš neprojevila, říká ředitel Poradny při finační tísni David Šmejkal:

"Z těch tisícovek dlužníků, kteří se na nás měsíčně obracejí, vidíme jen drobný úbytek těch nejméně seriózních poskytovatelů úvěrů, zejména v oblasti malých úvěrů. Velká část těch subjektů nabízí zároveň prodloužení smlouvy a výsledek je příliš drahá půjčka."

Hotely v Praze zdražují, přesto patří k nejlevnějším v Evropě

Noc v pražském hotelu patří k nejlevnějším v Evropě. Vyplývá to ze studie mezinárodní poradenské společnosti PwC, která porovnávala ceny hotelů ve 12 evropských zemích. Vyšší ceny za ubytování tak lidé zaplatí třeba v Berlíně, Lisabonu, Ženevě nebo taky v Paříži.

Za posledních pět let se průměrné ceny v Česku zvedly o 18 procent. V Praze byl nárůst ještě větší (22%). Ceny rostou i díky tomu, že se zájem o ubytování zvyšuje. A to jak mezi cizinci, tak mezi Čechy, říká odborník na hotelnictví ze společnosti PwC Jan Musil:

"Důvodem zdražování je v první řadě růst poptávky po ubytovacích službách, jehož tempo významně převyšuje růst nabídky hotelových kapacit. Letos porostou korunové ceny za ubytování v Praze o více než 5 procent, což v absolutních hodnotách odpovídá průměrné cenové hladině přesahující 2400 korun."

I přes rychlý nárůst cen ale zůstává ubytování v Praze v porovnání s dvanácti sledovanými evropskými metropolemi stále nejlevnější. Obsazenost je zde více než 80 procent. Loni se v českých hotelech ubytovalo přes 14 milionů turistů - tedy skoro o 9 procent víc než v roce 2016.

Ceny chat a chalup v ČR loni meziročně vzrostly téměř o desetinu

Ceny chat a chalup v Česku v posledních letech rostou, loni se meziročně zvýšily o pět až deset procent. Největší zájem je o Středočeský kraj, zejména údolí Berounky a Posázaví, dále o Krkonoše nebo Šumavu. Klienti většinou požadují nemovitosti v dojezdové vzdálenosti do jedné hodiny od místa bydliště. Přibývá mladších zájemců ve věku od 30 do 40 let a roste zájem o chalupy, které jsou už vybavené. Vyplývá to z vyjádření zástupců realitních kanceláří, které ČTK oslovila.

Studenti z ČVUT vyhráli soutěž s robotem na úklid staveniště

Studenti Fakulty stavební Českého vysokého učení technického (ČVUT) zvítězili v mezinárodní soutěži, do které se zapojily týmy z 58 zemí. Navrhli robota, který je schopen uklidit staveniště. Vítězství čtveřici studentů umožňuje vstoupit do pařížského inkubátoru pro začínající firmy a začít na projektu pracovat v praxi. Soutěž se letos konala poprvé.

Soutěžící si mohli zvolit jednu ze tří oblastí stavebnictví - stavbu zítřka, trvalé stavby a město na povrchu i pod ním. Český tým ve složení Lucie Stupková, Jakub Starosta, Radek Benetka a Jakub Volf se rozhodl najít řešení pro stavby zítřka, konkrétně pro to, jak uklidit staveniště. Navržený robot je schopen uklidit zbytky zeminy, asfaltu, betonu, omítek, výztuže a plastů. Studenti ho pojmenovali Květa. Je dlouhý 1,6 metru a plánovanou rychlost má šest kilometrů v hodině. S technickou stránkou studentům pomohl mentor Jiří Kolísko, ředitel Kloknerova ústavu ČVUT.