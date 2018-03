Prodeje chytrých telefonů se poprvé za čtrnáct let meziročně propadly

Jde o první meziroční pokles za 14 let. Vyplývá to z údajů analytické společnosti Gartner. V řadě případů dnes zákazníci investují do dražších a výkonnějších modelů, které zpravidla vydrží déle. Pro výrobce telefonů je stále složitější přicházet na trh s novinkami a funkcemi, které by přiměly zákazníky ke koupi nového přístroje, když jim ten starý pořád ještě dobře slouží. Roli hraje i změna chování operátorů, dodává zástupce analytické společnosti Gartner Lukáš Erben:

"Dřív bylo poměrně běžné nabízet zákazníkům dvouleté úvazky, které zahrnovaly i zvýhodněný telefon. Dnes standardní nabídka vypadá tak, že dvouletý úvazek je vázaný na nějaké zvýhodnění ceny tarifu, a telefony jsou obvykle nabízeny spíše v nějakém splátkovém režimu."

Přestože v posledním čtvrtletí se trh propadl, za celý loňský rok prodeje chytrých mobilních telefonů rostly. Zajímavé je, že klasické tlačítkové telefony si mezi zákazníky stále drží oblibu. Obchodníci si to uvědomují, a proto představují staré modely v novém kabátě.

Česko vypovědělo memorandum o těžbě lithia

Ministr průmyslu a obchodu v demisi Tomáš Hüner (za ANO) zaslal australské společnosti European Metals Holdings (EMH) výpověď memoranda o těžbě lithia u Cínovce. Možnost těžby lithia v Česku se stala jedním z rozhodujících témat před loňskými parlamentními volbami. Memorandum o porozumění podepsal s australskou firmou tehdejší ministr průmyslu Jiří Havlíček z ČSSD. Dokument kritizovalo hlavně hnutí ANO a komunisté. Hüner nyní výpověď memoranda poslal jako prohlášení o jeho neplatnosti.

Podle informací ČTK chystá ministerstvo průmyslu a obchodu dokument, který by měl být doplněním platné surovinové politiky státu v oblasti nerostných surovin. Mimo jiné má počítat s tím, že povolení k průzkumu u strategických surovin by musela schválit vláda.

Lithium je považováno za kov budoucnosti, využívá se mimo jiné při výrobě baterií. V Česku jsou podle odhadů asi tři procenta světových zdrojů lithia - naprostá většina na Cínovci a malé množství v ložisku ve Slavkovském lese.

Důvěra v českou ekonomiku byla v únoru nejvýše za posledních deset let

Indikátor důvěry v českou ekonomiku dosáhl hodnoty 99,9. A to je nejvíc od května 2008. Zlepšují se třeba i očekávání podnikatelů ve stavebnictví, říká Jiří Obst ze statistického úřadu.

"Například podnikatelé ve stavebnictví mají lepší očekávání, a jejich důvěra v ekonomiku je vysoká. Zaznamenali totiž rostoucí poptávku po stavebních pracích, což souvisí i s plánovaným růstem zaměstnanosti v tomto sektoru."

Vůbec nejvyšší je důvěra u podnikatelů v obchodě. Podle aktuálního průzkumu personální firmy Profesia CZ zhruba třetina zaměstnanců čeká, že dostanou více peněz. A část z nich následně utratí za zboží od českých firem, připomíná hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

"Firmám rostou tržby na základě rostoucí poptávky spotřebitelů. Dokonce tržby tuzemských firem rostou rychleji, než tržby zahraničních firem, což je pro naši ekonomiku velmi dobrá zpráva. Tento růst vychází ze zdravých základů, a to sice z rostoucích mezd českých zaměstnanců."

Vyšší zájem je také o služby. Například si lidé častěji dávají jídla v restauracích, chodí do cukráren, jezdí do lázní či na tuzemské zážitkové pobyty nebo si třeba objednávají úklidové služby. Míra nezaměstnanosti v Česku je i dál nejnižší v Evropské unii. V lednu se podle Českého statistického úřadu udržela na hodnotě 2,4 procenta.

Dopravci nejspíš nebudou muset řidičům kamionů vyplácet minimální mzdy podle země tranzitu

Dopravci nejspíš nebudou muset vyplácet řidičům minimální mzdy platné v zemích, do kterých šoféry pošlou. Dálková kamionová doprava totiž nebude součástí nové úpravy evropské směrnice o vysílání pracovníků do zahraničí. Na vyjmutí se dohodli zástupci bulharského předsednictví EU, europoslanců a Evropské komise. Výjimku požadovalo taky Česko. Dohoda na vyřazení kamionové dopravy je ale prozatímní. Konečné slovo bude mít evropský parlament, který by o novele mohl hlasovat v první polovině tohoto roku.

Vláda schválila změny v důchodech, polepší si lidé s nižšími penzemi

Lidem nad 85 let by se od příštího roku měly zvýšit důchody o 1000 korun. Počítá s tím novela, kterou schválila vláda hnutí ANO v demisi. Návrh přináší i plošné navýšení všem důchodcům - podle ministryně práce a sociálních věcí v demisi Jaroslavy Němcové z hnutí ANO minimálně o 540 korun včetně valorizace. Novela zákona o důchodovém pojištění má přinést i mírné snížení takzvané zásluhovosti. Podle ministryně Němcové si polepší zhruba polovina lidí s nižšími důchody, druhé polovině se růst penzí zpomalí.

"Máme 750 000 důchodců, kteří pobírají důchod na hranici příjmové chudoby, a otvírají se tady nůžky mezi důchody a průměrnou mzdou."

Navýšení penzí si od příštího roku vyžádá podle odhadů ministerstva práce 14 a půl miliard korun navíc. Peníze chce vláda získat z Fondu národního majetku.

Podle místopředsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové novela boří základní princip zásluhovosti. Oslabování zásluh a nivelizace penzí jsou pro stranu nepřijatelné, návrh proto ve Sněmovně nepodpoří. Předseda ČSSD Jan Hamáček sice podotkl, že Česko má "jeden z nejrovnostářštějších systémů na světě" a do práv lidí na vyšší důchod by se nemělo zasahovat. Současně ale řekl, že při jeho setkáních s voliči senioři s nízkými důchody žádali navyšování o stejnou částku. Hnutí SPD chce zvýšení penzí podpořit. Stejně tak Piráti, kteří ale upozorňují, že by vláda měla pracovat na kompletní důchodové reformě, říká předseda strany Ivan Bartoš: "To přidání je určitě žádoucí, ale nechápeme to jako koncepční krok."

Z konkurenčního boje autobusových dopravců těží cestující

Levnější jízdenky, pohodlnější sedačky a rychlejší internet - na konkurenčním boji velkých autobusových dopravců vydělávají především cestující. Před půl rokem vyjely na vnitrostátní linky zelené autobusy německé společnosti FlixBus. Na výhodnější ceny vzápětí zareagovala společnost RegioJet. Například mezi Libercem a Prahou je možné s FlixBusem cestovat už od 49 korun, Regiojet je zpravidla o něco dražší, říká redaktor serveru Zdopravy.cz Jan Sůra.

"Flixbus je většinou stále levnější než Regiojet, ale ten rozdíl už není tak velký, jako byl na počátku. Po půl roce ten souboj připomíná spíš zákopovou válku. FlixBus získal část podílu, ale rozhodně ne asi takovou, jakou plánoval. Regiojet zareagoval poměrně pružně na vstup Flixbusu úpravou cen, úpravou služeb."

Rivalita dopravců přinesla i další výhody pro cestující. Například RegioJet vylepšuje a zrychluje wifi připojení přímo v autobusu, stejně tak společnost zvětšuje místo na nohy. FlixBus se v řadě zemí stal jedničkou na trhu, v Česku se mu to ale zatím nedaří.

Nejlepším podnikatelem roku 2017 je Lubomír Stoklásek

Nejlepším podnikatelem roku 2017 se stal generální ředitel a majitel společnosti Agrostroj Pelhřimov Lubomír Stoklásek. Cenu EY si odnesl z pražského žofínského paláce. Stoklásek je současnosti majitelem pěti firem. Agrostroj vyrábí zemědělskou techniku a komponenty do různých strojů. Jeho obrat se za necelých 20 let znásobil o stovky procent a ročně se pohybuje nad 4 miliardami korun. Podle Stokláska jsou největším bohatstvím firmy její zaměstnanci.

"Je to velké ocenění především lidí, kteří se na tom podíleli. Je to také ocenění českého strojírenství, které je fenoménem v české ekonomice, a myslím si, že je to jediné odvětví, které nás do budoucna může uživit."

Titul technologického podnikatele získali majitelé společnosti JHV - Engineering Jaromír a Jan Hvížďalovi a titul začínajícího podnikatele Oliver Dlouhý ze společnosti Kiwi.com. Tomu v letošním historicky nejdramatičtějším hlasování poroty uniklo celkové vítězství o jediný hlas. Nejlepší podnikatel ČR bude reprezentovat zemi na celosvětovém finále soutěže v polovině června v Monaku a bojovat o titul EY Světový podnikatel roku.

Eurostat: Praha byla v roce 2016 sedmým nejbohatším regionem v EU

Praha byla v roce 2016 sedmým nejbohatším regionem v Evropské unii, hned za Bratislavským krajem. Uvedl to evropský statistický úřad Eurostat. Nejbohatší byl podle Eurostatu Londýn, kde hrubý domácí produkt (HDP) v přepočtu na hlavu představoval 611 procent celounijního průměru. Praha v žebříčku Eurostatu postupuje vzhůru, například v roce 2013 byla devátým nejbohatším regionem. V roce 2016 její HDP v přepočtu na hlavu představovalo 182 procent unijního průměru. Nejchudším regionem v EU bylo v roce 2016 Severozápadní Bulharsko, jehož ekonomika pracovala v přepočtu na hlavu jen na 29 procent průměru bloku.

Kromě Prahy v Česku unijního průměru nedosahuje ani jedna oblast. Nejlépe jsou na tom s 81 a 80 procenty regiony Jihovýchod (tvořený Jihomoravským a krajem a krajem Vysočina) a Střední Čechy, tedy Středočeský kraj. Nejhůř s 63 procenty celoevropského průměrného HDP v přepočtu na hlavu region Severozápad, tedy Karlovarský a Ústecký kraj.