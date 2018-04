Při letošních dovolených v cizině Češi ušetří v průměru o sedmprocent

A to jak vůči euru, tak i k dolaru. Cestovatelé tak v cizině uspoří nejen za ubytování, ale třeba i za městskou dopravu. Podle průzkumu společnosti UniCredit Bank nákupy v cizině zlevní oproti loňsku v průměru o více než 7 procent. Největší zlevnění Češi pocítí v afrických zemích - a to hlavně v Tunisku a v Egyptě, dodává hlavní ekonom UniCredit Banky Pavel Sobíšek:

"Zlevnění dovolených v průměru o 7,4 % vyplývá z posílení české koruny proti jiným měnám. Africké destinace ve zlevňování vedou, a to právě díky tomu, že tamní měna je navázaná na dolar, a oslabila proti dolaru. Dolar oslabil proti euru. A navíc koruna posílila proti euru."

Menší obnos peněz lidé vydají z peněženek taky v Turecku. Útraty na dovolené se totiž Čechům sníží zhruba o pětinu ve srovnání s loňským rokem. Egypt, Tunisko a Turecko patří mezi TOP desítku nejnavštěvovanějších destinací. Jen třeba cestovní kancelář Fischer letos zaznamenala největší poptávku právě po Turecku.

Třeba v Bulharsku má česká tisícikoruna hodnotu 1 466 korun. Naopak nejméně si za tisícikorunu nakoupíme ve Francii - tam má totiž hodnotu necelých sedmi stovek.

Česko by po roce 2020 mohlo přijít o miliardy korun z fondů Evropské unie

Evropská unie zvažuje, že změní způsob rozdělování peněz. Po roce 2020 by mohly desítky miliard z unijních fondů místo do zemí střední a východní Evropy mířit například do Španělska a Řecka. Na svém webu to napsal list Financial Times s odkazem na návrhy dokumentů Evropské komise.

Jejich finální podoba by měla být zveřejněná na počátku května. Zatím se peníze rozdělují podle hrubého domácího produktu na hlavu. Do budoucna by ale mohly hrát roli i jiná kritéria: nezaměstnanost mládeže, kvalita vzdělávání a životního prostředí až po inovace a přístup zemí k migraci. Co by to znamenalo, popsal analytik Raiffeisenbank František Táborský:

"Výsledkem by tak byl přesun peněz ze střední Evropy směrem na jih. Pohledem těchto ukazatelů by to nejvíc odnesla právě ČR, která se pyšní nejnižší mírou nezaměstnanosti v EU, relativně slušnou úrovní vzdělání, nebo nepříliš vstřícnou migrační politikou."

Podle údajů světové organizace Reportéři bez hranic se míra svobody médií nejvíc snížila ve střední a východní Evropě. Právě na starém kontinentě se nacházejí čtyři z pěti zemí, které se ve zveřejněném žebříčku nejvíc propadly.

V loňském roce Česko z Unie získalo 98 miliard korun a odvedlo do jejího rozpočtu 42 miliard. Takže stát byl v plusu. Štěpán Křeček, analytik BH Securities, udělal analýzu nejtvrdších změn, které by mohly nastat po roce 2020: "Vyšlo mi, že v krajní situaci bychom mohli přijít o zhruba 10 miliard korun každý rok."

I tak by ale měla Česká republika z unie více peněz dostávat, než do ní bude odvádět. Čeká se, že kolem návrhu bude hodně rušno. Nejvíce peněz by mohlo nově jít na jih - do Itálie, Španělska a Řecka, tedy zemí nejvíc postižených finanční krizí.

Ceny pronájmů v Česku stoupají

Nájemné v Česku rychle zdražuje. Souvisí to mimo jiné s růstem cen nemovitostí. Od roku 2010 se ceny pronájmů zvýšily o pětinu - nejvíc narostly ceny v Praze a to dokonce o polovinu. Po hlavním městě platí nejvíc za pronajímání bytů lidé v Brně a Olomouci. Naopak nejlevnější pronájmy jsou v Ústí nad Labem a Karlovarském kraji. Vychází to ze studie společnosti Deloitte.

Jak dodává analytik realitního týmu společnosti Deloitte, Petr Hána, ceny bytů budou růst ještě další dva roky - ne už ale tak rychle. V Praze se za metr čtvereční platí v průměru 339 korun. U bytu 3+kk o rozloze 65 metrů čtverečních to tedy znamená zhruba 22 tisíc korun - bez poplatků za energie. O stovku levnější mají pak metr čtvereční v nájemních bytech lidé v Brně a Olomouci. Naopak v Ústí nad Labem - vyšel průměrný metr čtvereční na 148 korun měsíčně.

Auto.cz: Škoda Auto bude část produkce vyrábět v Německu

Česká automobilka Škoda Auto bude část produkce vyrábět v německém Osnabrücku, řekl serveru Auto.cz ředitel firmy Bernhard Maier. Důvodem je podle něj zaplnění vlastních výrobních kapacit Škody v Evropě. V Osnabrücku se nyní lakují karoserie škodovek. Jaký to bude mít dopad na výrobu v Česku, Maier neuvedl. Nová výroba Škody Auto v Německu ale neznamená podle českých zástupců firmy přesun výroby z ČR. V Evropě bude podle Maiera muset česká automobilka investovat do rozšíření výroby.

Loňský rekordní export se letos opakovat nebude

Loňský rekordní vývoz zboží z České republiky do zahraničí ve výši 4,2 bilionu korun se letos opakovat nebude. Na čtvrtečním Exportním fóru v Mladých Bukách na Trutnovsku řekl předseda Asociace exportérů Jiří Grund. Vývoz by podle něj mohl být na úrovni čtyř bilionů korun.

Důvody poklesu exportu jsou posilující kurz koruny, nedostatek pracovníků a razantní růst mezd, který snižuje konkurenceschopnost vývozců. Podle dat statistiků český export sice v lednu stále mírně rostl, dynamika růstu ale klesla. Vývoz oproti loňsku klesl o 1,2 procenta na 279,6 miliardy a dovoz se snížil o 0,2 procenta na 261,5 miliardy. Bilanci podle statistiků nepříznivě ovlivnil především obchod s auty.

Rostou ceny ojetých automobilů

Ojetá auta podle nejnovějších údajů společnosti Cebia zdražují. V letošním prvním čtvrtletí ceny meziročně vzrostly o 8 procent. Nejvíce se prodávaly vozy s cenou mezi 100 až 200 tisíc korun. Přibývá ale i kupovaných dražších aut. Podle redaktora Světa motorů Martina Freie změnila trh také finanční krize. V té době lidé méně kupovali nové vozy, proto prodejci snižovali jejich ceny. A cenová válka stále trvá.

"Jelikož máme třeba v porovnání s Německem levnější nová auta, tak máme levnější i ty dvouleté hezké ojetiny. Součtem těchto dvou vlivů je, že hezká ojetá dvouletá či tříletá auta, se už nevozí z Německa k nám, ale od nás do Německa, a to po celých kamionech. Takže na nás tady v Čechách zbývají auta horší."

Prudký růst cen zemědělské půdy letos výrazně zpomalí

Zemědělská půda loni v Česku meziročně podražila o 15 procent, předloni dokonce o bezmála 26 procent, vyplývá z dat poradenské a realitní společnosti Farmy.cz. Letos se ale investice do půdy zhodnotí výrazně méně, očekává Jaroslav Urban, majitel společnosti Farmy.cz:

"Nejlepší čas na investici do zemědělské půdy určitě už byl před více lety. V současné době se předpokládá výrazné zpomalení růstu cen půdy, dokonce i stagnace. Cenu by do budoucna mohly ovlivnit zejména legislativní návrhy, které by omezily nebo regulovaly trh s půdou, a v podstatě tak omezily poptávku po zemědělské půdě."

Urban naráží například na předkupní právo ve prospěch zemědělce. Současná vláda v demisi má totiž v programovém prohlášení zavedení ohlašovací povinnosti. Hospodařící zemědělec by tak měl dostat informaci, že vlastník chce pozemek prodat.

České lesy jsou podle ministerstva životního prostředí v katastrofálním stavu

Lesy v Česku jsou podle odborníků v kritickém stavu. Tvrdí to náměstek ministra životního prostředí Vladimír Dolejský i někteří lesníci. Podle nich lesům výrazně škodí kůrovec. Současný stav označil náměstek na semináři v Poslanecké sněmovně za nebývalou ekologickou katastrofu. Podle Dolejského za to může nepřipravenost lesníků na negativní dopady změny klimatu a popisuje, jaké budou mít zanedbání následky:

"Odlesněná krajina nezadrží potřebné množství vody. Jsou vážně poškozeny funkce půdoochranné, rekreační, zdravotní. Je poškozena biodiverzita a další."