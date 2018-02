Pražští taxikáři chtějí znovu protestovat

Pražští taxikáři chtějí znovu protestovat proti alternativním taxislužbám typu Uber. Podle mluvčí Asociace koncesionářů v taxislužbě Karolíny Venclové další protesty začnou s největší pravděpodobností příští pondělí. Zástupci taxikářů se tak rozhodli po jednání ministra dopravy v demisi Dana Ťoka za hnutí ANO se sněmovními stranami. Ťokovi se totiž nepodařilo prosadit projednávání novely o taxislužbě ve zrychleném řízení, a teď se proto přiklání ke komplexní novele měnící fungování taxislužeb.

Ministr odvolal ředitele České pošty

Generální ředitel České pošty Martin Elkán na konci února skončí ve své funkci. Odvolal jej ministr vnitra v demisi Lubomír Metnar (za ANO), podle něj poště chybí smysluplná vize fungování podniku. Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že Česká pošta je v rozkladu, je netransparentní a nemá žádnou strategii.

Firma Geomet požádala o poslední souhlas potřebný k budoucímu povolení těžby lithia

Společnost Geomet ovládaná australskými těžaři podala na ministerstvo životního prostředí další žádost týkající se těžby lithia na Cínovci. Týká se poslední části celého ložiska, kde firma dělala průzkum. Pokud získá od ministerstva souhlas, může později jako jediná žádat o povolení těžby na celém ložisku. Vláda premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO i další parlamentní strany však chtějí, aby místo australského Geometu cínovecké ložisko lithia zkoumala a pak těžila státní firma Diamo.

Do škol se vrátí dílny

Základní školy zřejmě znovu čeká povinná praktická výuka, tedy známé dílny. Jejich výuka by se mohla zavést během dvou let. Dohodli se na tom zástupci řemeslných spolků a cechů s premiérem v demisi Andrejem Babišem. Cílem je zvýšit atraktivitu klasického řemesla. Pomoct má taky zavedení mistrovských zkoušek a podpora duálního vzdělávání - tedy zapojení studentů do praxe přímo ve firmách.

Češi, kteří si půjčují, nechtějí šetřit nebo využívají výhodné akce

Na 28 procent Čechů, kteří si půjčují peníze, se chová rizikovým způsobem. Dvě třetiny si půjčují od nebankovních společností nebo přímo od prodejců zboží, od banky pak 44 procent spotřebitelů. Hlavními důvody pro zadlužování jsou neochota šetřit (37 procent) a slevové akce (41 procent). Vyplývá to z průzkumu, který pro Českou bankovní asociaci uskutečnila agentura NMS v únoru mezi více než 1000 respondenty. Celkem nyní splácí nějaký úvěr 27 procent Čechů. Dalších 37 procent má zkušenost s úvěrem z minulosti. Dvě a více půjček splácí více než třetina z Čechů, kteří mají aktuálně půjčeno.

Pětinu příspěvků na bydlení pobíraly seniorky

Téměř pětinu příspěvků na bydlení pobíraly v Česku seniorky. Loni v říjnu vyplatil úřad práce ženám nad 65 let téměř 36 tisíc příspěvků na bydlení a mužům pak přes 9 tisíc. Celkem jim rozdělil více než 93 milionů korun. Nejvíc seniorů a seniorek pobíralo dávku v Moravskoslezském kraji a v Praze. Ženy se dožívají vyššího věku, ve stáří tedy často zůstávají samy. Experti upozorňují na to, že právě samotným seniorkám nejvíc hrozí chudoba.

V Česku by mohli chybět automechanici

Automobilky a značkové servisy mají obavy, že v Česku jednou nebude mít kdo opravovat auta. Na autoobory se totiž hlásí stále méně žáků. Podle odhadů Svazu prodejců a opravářů motorových vozidel se loni v České republice vyučilo třeba automechanikem necelých 2 tisíce učňů.

Lidl zvýší mzdy pokladních a prodavaček

Diskonty Lidl v ČR zvýší od března nástupní mzdu pokladních a prodavaček o pětinu na 28.000 Kč, v Praze a okolí stoupne na více než 29.000 korun. Stejným tempem se zvýší platy současných zaměstnanců. Do tří let chce firma přijmout 2000 lidí. Na zvýšení mezd budou muset reagovat i konkurenti Lidlu. Pro řadu malých prodejen na venkově to ale bude podle personalistů znamenat velký problém - na další zvýšení platů zaměstnanců nemají peníze.

ČEZ chce modernizovat Temelín za téměř miliardu korun

Společnost ČEZ tento rok investuje do modernizace jaderné elektrárny Temelín 900 milionů korun. Informoval o tom ředitel elektrárny Jan Kruml. Temelín plánuje posílit bezpečnost a zvýšit výkon. Vedle investic do modernizace dá elektrárna tento rok další téměř miliardu do údržby. Elektrárna chce letos přijmout taky 80 nových zaměstnanců - například techniky provozu, systémové inženýry nebo technology.