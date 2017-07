Poslanci zamítli kariérní řád učitelů

Sněmovna zamítla kariérní řád učitelů. Ministerstvo školství přitom od nového řádu očekávalo, že zatraktivní učitelské povolání a nabídne pedagogům výhodnější platové podmínky. Poslanci nepřijali ani svou, ani senátní verzi. Horní komora chtěla například vyšší příplatky pro třídní učitele. Legislativní cesta předlohy tím tak skončila. Ministr školství Stanislav Štech (za ČSSD) uvedl, že kvůli zamítnutí kariérního řádu učitelé v příštím roce přijdou o 1,8 miliardy korun, které se měly využít na jejich platy. Školské odbory s případným vyškrtnutím částky z navrhovaného rozpočtu nesouhlasí.

Sněmovna schválila zavedení placeného ošetřovatelského volna

Lidé zřejmě dostanou možnost dostat až tříměsíční placené ošetřovatelské volno na péči o vážně nemocné příbuzné. Sněmovna schválila vládní novelu o nemocenském pojištění, která zavedení volna umožňuje. Poslanci zmírnili jednu z podmínek pro jeho čerpání, naopak nezúžili okruh lidí, kteří by mohli volno využít. Předlohu musí ještě posoudit Senát a podepsat prezident.

Lidí bez práce je nejméně od roku 1998

V červnu bylo v Česku bez práce zhruba 297 tisíc lidí. To je nejmíň za posledních 19 let. Vyplývá to z údajů Úřadu práce. Oproti květnu to je o jednu desetinu procenta míň. Zvyšuje se naopak počet volných pracovních míst. V letní sezóně tradičně přibylo míst ve stavebnictví, lesnictví a zemědělství.

Vláda schválila 42 miliard na restrukturalizaci tří krajů

Na hospodářskou restrukturalizaci Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje půjde v příštích třech letech zhruba 42 miliard Kč. Počítá s tím akční plán, který schválila vláda. Z celkové částky půjde 6,1 miliardy letos, 11,4 miliardy v příštím roce a přes 25 miliard v roce 2019. Uvedené kraje byly zasaženy útlumem těžby uhlí, což mělo dopad na jejich konkurenceschopnost, životní prostředí i sociální situaci. Zástupci tripartity začátkem června plán podpořili.

Kvalita výrobků v Česku a zahraničí se často liší

Kvalita zboží v českých regálech se liší od zahraničních výrobků. Zjistil to průzkum, který si nechalo zpracovat ministerstvo zemědělství. Podle něj se složení liší nejen u potravin, ale třeba taky u drogerie. Výsledky výzkumu poslouží i jako podklady pro jednání rady ministrů zemědělství. Ministr Marian Jurečka (KDU-ČSL) by rád kvalitu výrobků sjednotil v celé Evropské unii.

Česko prohrálo spor o regulované nájemné

Evropský soud pro lidská práva odmítl odvolání České republiky v případě sporu o odškodnění za regulované nájemné. Stát tak musí třem stěžujícím si majitelům domů vyplatit odškodné ve výši rozdílu mezi tehdejším regulovaným a tržním nájmem. Kolegium soudců rozhodlo, že se nebude zabývat výhradami českého ministerstva spravedlnosti k rozsudku, který soud vynesl v únoru. Verdikt tak nabyl právní moci.

Cena másla je nejvyšší v historii

Máslo v Česku je nejdražší v historii. Podle Českého statistického úřadu teď lidé zaplatí za čtvrtikilovou kostku 47 korun, loni přitom stála v průměru 33 korun. Důvodem zdražení je hlavně nedostatek mléčného tuku na trhu. Vyšší cenu proto mají i další výrobky jako jsou jogurty nebo sýry. Obchodní řetězce navíc téměř vůbec nenabízejí máslo ve slevových akcích. Zlevnit by mělo nejdřív na podzim, pod 40 korun se ale zřejmě nedostane.