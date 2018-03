Piráti: Bez podpory start-upů Česko zůstane "montovnou"

Podle poslance Mikuláše Peksy měl fond podporovat začínající podniky v rané fázi vývoje. Tedy v době, kdy ještě nemají k dispozici konečné produkty a probíhá výzkum a vývoj, zatímco banka podporuje podniky až v pozdějších fázích vývoje, když už firma vyrábí.

Mluvčí Štěpánka Filipová uvedla, že ministerstvo průmyslu start-upy nadále podporuje. Mohou se ucházet například o podporu v aktuálních programech agentury CzechInvest, které zpřístupňují začínajícím podnikatelům vedení, poradenství i možnost prezentace projektu ve světových podnikatelských inkubátorech.

Máme v Česku dostatek zajímavých start-upových společností?

"Start-upová scéna je v Česku skutečně silná. Můžeme se pochlubit příklady firem, které se ze start-upu staly velkými, a velmi dobře fungujícími firmami dokonce s celosvětovou působností. To se podařilo českým firmám v oblasti analýzy dat, on-line nákupu letenek či 3D tisku," uvedl Štěpán Uherík, investiční ředitel společnosti Save&Capital.

Byty v panelových domech rychle zdražují

Byty v panelových domech rychle zdražují. Jen v loňském roce jejich cena stoupla o 15 procent. A za posledních 5 let o čtvrtinu. V posledních měsících jejich ceny rostly rychleji než u staré zástavby a nových developerských projektů. Vychází to z údajů realitní kanceláře MM Reality.

Ceny bytů a domů v Česku rostly ve třetím čtvrtletí loňského roku podobně jako v předchozích měsících nejrychleji ze zemí Evropské unie. Meziročně se zvýšily o víc než 12 procenta. Více než desetiprocentním tempem rostly ceny také v Irsku, Portugalsku, Maďarsku a Nizozemsku, naopak v Itálii klesly.

Navíc je prodej či nákup nemovitostí od nového roku složitější. Do občanského zákoníku se vrátilo předkupní právo. Přikazuje před prodejem bytu nabídnout prostory ve spoluvlastnickém podílu ostatním majitelům bytových jednotek. Nejčastěji jde o garážová stání, předzahrádky nebo sklepy. To přináší komplikace ve velkých bytových domech, kde můžou být i stovky majitelů. Vysoká administrativa přináší i další výdaje, říká Andrea Daňhelová, vedoucí právního oddělení z Fincentra Reality:

"Průměrně celý proces trvá 3-4 měsíce. Prodávajícího může řešení celé situace stát až tisíce korun, právě díky nutnosti obeslat desítky, někdy i stovky spoluvlastníků doporučenými dopisy s dodejkou a tak podobně."

Podle Jana Zachystala z realitní kanceláře RE/MAX mají na vyjádření účastníci 3 měsíce. S vyřízením financování a zapsáním na katastru se tak prodej může protáhnout i na 5 měsíců.

Nezaměstnanost v Česku klesla na 3,7 procenta

V Česku bylo za uplynulý měsíc bez práce přes 280 tisíc lidí. To je za únor nejméně od roku 1997. Nezaměstnanost klesla na 3,7 procenta. Nejméně lidí bez práce bylo v Praze, kde nezaměstnanost dosáhla 2,3 procenta. Naopak nejvíc nezaměstnaných měl Moravskoslezský kraj s 5,6 %.

V celorepublikovém průměru na jedno volné pracovní místo připadá 1,2 desetiny uchazeče. Největší boj o volná místa je na Karvinsku, naopak z nejširší nabídky na počet nezaměstnaných je možné vybírat v okresech Pardubice a Praha-východ. Tam připadá na pět míst jeden uchazeč.

Podle Karla Havlíčka z Asociace malých a středních podniků a živnostníků některé firmy v současné době zaměstnávají lidi, které by ještě před nedávnem nezaměstnali nebo s nimi rozvázali pracovní poměr. A to se samozřejmě projevuje nejen na výkonech firem samotných, ale i na české ekonomice.

"Firmy nejsou schopny vyrábět, jsou brzděny v exportních aktivitách, ale hlavně začínají zvažovat budoucí investice. Žádná firma si dnes nemůže dovolit investovat větší prostředky do nějaké haly, vybavit ji stroji a technologiemi, dokud nebude mít do určité míry jistotu, že tu halu zaplní pracovníky. Dnes nastává běžně to, že se investuje, a po roce, kdy je hotovo, tak stojí prázdná hala."

Nedostatek pracovníků, zejména ve výrobě, řeší některé firmy třeba přijímáním cizinců, hlavně z Ukrajiny. Naopak tam, kde mají firmy dostatek zaměstnanců, se je snaží udržet. Nabízejí benefity od stravenek, přes delší dovolené až třeba po jídlo ve firemních kantýnách zdarma nebo práci z domova.

HK: Česká ekonomika letos vzroste o 4,2 pct, pomohou i fondy EU Česká ekonomika letos vzroste o 4,2 procenta. Růstu pomůže také silné oživení stavebnictví nebo pokrok při čerpání evropských fondů. Díky investicím do technologií vzroste produktivita práce i mzdy. Brzdou bude nadále nedostatek pracovních sil, pokud nezaměstnanost zůstane na svých rekordně nízkých hodnotách. Vyplývá to z aktuální prognózy Hospodářské komory, která sdružuje 15.000 podnikatelských subjektů, včetně těch největších.

Výrazněji než loni vstoupí podle předpovědi Hospodářské komory do hry domácí poptávka, investice do robotizace i kladný příspěvek vládní spotřeby. Jedním z hlavních faktorů růstu v letošním roce zůstává ekonomické oživení v eurozóně.

Češi si na důchod málo spoří

Průzkum NN Penzijní společnosti ukázal, že se staří a mladí dívají na důchod rozdílně. Když se řekne důchod, vybaví se lidem ve věku 23 až 27 let slova jako chudoba a finanční nejistota. Naopak lidé ve věku 50 až 65 let si s důchodem spojují především klid a volný čas. Obě zmíněné generace Čechů chtějí v penzi cestovat. Ale spoří si příliš málo, říká Kateřina Štěrbová, členka představenstva NN Penzijní společnosti:

"V průzkumu jsme se lidí ptali, kolik by potřebovali, aby si stáří užili opravdu v pohodě. Mladí i starší odpověděli, že 20 tisíc korun. Obě věkové kategorie se shodly, že od státu očekávají zhruba 12 tisíc korun." Rozdíl tak dělá oproti představě osm tisíc korun měsíčně a lidé ho tedy musí pokrýt z vlastních zdrojů. Pokud si chce penzista takto přilepšovat například 15 let, bude potřebovat úspory ve výši téměř jeden a půl milionu korun. Jenže lidé si ukládají do penzijního spoření nebo připojištění v průměru 650 korun měsíčně. Za 30 let si tak naspoří asi 230 tisíc korun.

Svoji hlavní banku loni vyměnil každý desátý Čech

Každý desátý Čech loni změnil banku. Klientům často vadí vysoké poplatky například za výběry z bankomatu nebo taky špatná úroveň internetového bankovnictví. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK. Klienti nejčastěji přecházeli od velkých finančních domů k menším společnostem.

Od loňského března je navíc změna banky mnohem jednodušší a rychlejší. Zdlouhavé papírování a obíhání bank už není na klientovi, ale na bance, kterou si člověk vybere. Častěji než dřív lidé porovnávají jednotlivé banky i jejich ceníky a vybírají si takový finanční dům, který vyhovuje jejich požadavkům. Zajímavým trendem je, že lidé se už nespokojí jen s jedinou bankou. Nejméně každý druhý klient dnes využívá služeb alespoň dvou různých bank.

Nejbohatším Čechem zůstává Petr Kellner

Podle nejnovějšího žebříčku časopisu Forbes se nejbohatším člověkem stal zakladatel a spolumajitel internetového obchodu Amazon Jeff Bezos. V hodnotě majetku přeskočil i miliardáře Billa Gatese, který v žebříčku triumfoval dokonce 18krát za posledních 24 let, včetně loňska. V první desítce nejbohatších lidí světa se podle Forbesu prosazují hlavně byznysmeni, kteří jsou spojeni s maloobchodem nebo IT technologiemi. Na seznamu lidí, kteří mají majetek přes miliardu amerických dolarů, letos figuruje šest českých miliardářů. Po roční pauze se do první stovky nejzámožnějších lidí světa dostal i nejbohatší Čech - hlavní postava finanční skupiny PPF - Petr Kellner, dodává redaktor časopisu Forbes Jaroslav Mašek:

"Pro letošek získal dvě prvenství. Umístil se osmdesátý osmý. To znamená, že se vrátil do první stovky nejbohatších lidí na světě. Omdesát osm je zároveň nejvyšší pozice, kterou kdy dosáhl. Pro letošek jeho jmění odhadujeme na 15,5 miliardy amerických dolarů, což je při aktuálním kurzu zhruba 320 miliard korun."

Klíčovým zdrojem Kellnerových příjmů je nebankovní společnost Home Credit, která poskytuje půjčky po celém světě. Kellnerova skupina PPF navíc loni získala plzeňskou společnost Škoda Transportation. Druhým nejbohatším mužem v Česku je premiér v demisi Andrej Babiš s majetkem, který dosahuje skoro 5 miliard dolarů. Třetí je pak majitel skupiny KKCG, kam patří třeba Sazka Group, Karel Komárek.

Loni se v lázních ubytovalo přes 855 tisíc hostů

Lázně se znovu plní návštěvníky. Loni tam podle Českého statistického úřadu zavítalo přes 855 tisíc hostů - tedy asi o 75 tisíc lidí víc než v roce 2016. Krize, kterou obor zažíval přibližně před pěti lety, je tak podle provozovatelů lázeňských domů pryč. Do Česka se začínají vracet ruští klienti, kteří dříve tvořili významnou část návštěvníků lázní. Také ekonomice se daří, lidé jsou proto ochotní i víc utrácet. V současnosti lidé můžou vybírat ze skoro 40 lázeňských míst po celé republice.

Nejpočetnější skupinou a zároveň už dlouholetou jistotou pro české lázně jsou Němci, kteří tvoří skoro 60 % ze všech zahraničních návštěvníků. To potvrzuje i Pavel Vančura z Českého statistického úřadu:

"V loňském roce jich do lázeňských ubytovacích zařízení přijelo 199 tisíc. Z Ruska dorazilo 65 tisíc hostů. A na třetí pozici se umístil Tchaj-wan s 18 tisíci hosty."

Mezi lázeňskými klienty přesto mírně převažovali domácí hosté, jejichž počet navíc neustále roste.