Pevná část penzí by se mohla zvýšit

Sněmovna v prvním čtení podpořila vládní novelu zákona na změny v důchodech. Nově by se tak mohla zvýšit pevná část penzí o jeden procentní bod na deset procent. Lidé starší 85 let by tak měli mít o tisíc korun víc. Předlohou se teď bude měsíc zabývat sociální a rozpočtový výbor. Novela má podle ministerstva práce a sociálních věcí přispět ke zvýšení životní úrovně důchodců s nízkými důchody. Podle některých poslanců nejde o penzijní reformu, ale jen o dílčí zásah do systému penzí. Pevná výměra důchodů je pro všechny stejná a vychází z průměrné mzdy. Její zvýšení oslabí zásluhovost, takže se velké části seniorů a seniorek bude penze zvyšovat pomaleji než dosud. V příštím roce se ale ještě opatření neprojeví.

Výroba aut v Česku klesla

Výroba osobních aut v Česku v prvním čtvrtletí meziročně klesla o více než dvě a půl procenta. Podle Sdružení automobilového průmyslu tak tuzemské automobilky vyrobily přes 377 tisíc vozů. Produkce klesla v kolínské automobilce TPCA i v nošovickém závodě Hyundai, kde ale snížení bylo plánované. Naopak největší domácí výrobce Škoda Auto zvýšil výrobu o dvě a půl procenta. Po zbytek roku by produkce aut měla spíš růst.

Zemědělci dostanou odškodnění za sucho

Vláda poskytne zemědělcům dvě miliardy korun jako odškodnění za loňské sucho. Po jednání vlády o tom informoval místopředseda vlády Richard Brabec (ANO). Sucho loni způsobilo škody až za 7,7 miliardy korun, nejvíce postiženy byly obiloviny, olejniny, trvalé travní porosty a kukuřice. U brambor a cukrovky byla ztráta až pět miliard korun. Kompenzace za jarní mrazy ve výši 208 milionů korun by měli získat také pěstitelé ovoce a lesní školkaři. Peníze by se měly proplácet na podzim.

D6 bude dokončena nejdříve v roce 2026

Dálnice D6 nebude podle ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) dokončena před rokem 2026. Přípravu zbývajících úseků ve Středočeském a Ústeckém kraji zbrzdilo nutné opakování posouzení vlivu na životní prostředí EIA. Čtyři úseky v Karlovarském kraji se budou stavět jako poslední, úsek u Žalmanova, kde zatím chybí i územní rozhodnutí, by se mohl začít stavět v roce 2021.

ČEZ začne ve Francii stavět první větrnou elektrárnu

Energetická společnost ČEZ získala na čtyřech místech ve Francii povolení na stavbu a provoz větrných elektráren. Podle mluvčího firmy začne ČEZ stavět první z nich na přelomu letošního a příštího roku. ČEZ se ve Francii zaměřuje na větrné elektrárny, které leží na pevnině a jsou ve fázi projektů. Na tamní trh vstoupila společnost loni v létě. ČEZ dosud provozoval větrné elektrárny v Česku, Rumunsku, Německu nebo Turecku.

Tuzemák může dále používat rumové aroma

Alkoholický nápoj Tuzemák si může zachovat své současné složení. Evropská komise schválila Česku a Slovensku výjimku, která umožní k jeho výrobě i dalších 5 let používat tradiční rumové aroma. To obsahuje látku furan, která podle testů může způsobovat rakovinu. Nově se ale bez rumového aroma budou muset obejít cukráři, pekaři nebo i výrobci některých nealkoholických nápojů.

Podporu z evropských fondů získalo loni v dopravě 68 projektů

V dopravě bylo loni podpořeno z evropských strukturálních fondů 68 projektů za téměř 51 miliard korun, což je o více než 40 miliard Kč víc než v roce 2016. Všechny plánované prostředky, které měl Operační program doprava (OPD) vyčleněné pro loňský rok, tak byly vyčerpány. Pro letošní rok se předpokládá čerpání OPD prostřednictvím rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) ve výši 17 miliard korun. K největším projektům, které byly v loňském roce z OPD podpořeny, patří například pokračování výstavby dálnice D35 v úseku z Opatovic do Ostrova.

V ČR roste spotřeba medu

V Česku stoupá spotřeba medu. V roce 2016 to bylo podle údajů Českého statistického úřadu skoro kilogram na osobu. To je o polovinu víc než v roce 2006. Firmy loni vyrobily přes přes 9 tisíc tun medu. Nejčastěji ho vyvážejí do Německa, na Slovensko nebo do Francie. Podle Jiřího Hrbka z ČSÚ se včelaření lidé věnují hlavně na Zlínsku. Export medu je podle ČSÚ zhruba o polovinu slabší než dovoz zahraničního medu do Česka. Loni to bylo přes 3 tisíce tun - nejčastěji z Ukrajiny, Slovenska a Uruguaye.