Nezaměstnaných v Česku bylo v říjnu nejméně za 20 let

"Nadále pokračují sezónní práce, a zároveň ještě doznívá turistická sezóna," uvedla mluvčí Úřadu práce Kateřina Beránková.

Zaměstnavatelé mají největší zájem o stavební dělníky, pomocníky ve výrobě, řidiče nákladních aut nebo kuchaře. Podle úřadu práce je tradičně velká poptávka po technických profesích.

Rostou i tržby. Výplaty odměn a bonusů před Vánocemi podle analytiků ještě podpoří spotřebitelský optimismus Čechů, který je již nyní blízko dosavadních maxim. Růst maloobchodních tržeb v září zrychlil na 6,2 procenta, a překonal tak očekávání ekonomů. I v mezinárodním kontextu je růst maloobchodních tržeb v ČR výrazně vyšší než ve většině zemí Evropské unie.

Inflace byla v říjnu nejvyšší za pět let

Zatímco nezaměstnanost klesá, inflace stoupá. Ceny rostly v říjnu nejrychleji za posledních pět let. Meziroční inflace dosáhla 2,9 procenta. Blíží se tak horní hranici rozmezí, ve kterém chce růst cen držet Česká národní banka. Právě vyšší inflace byla jedním z důvodů, proč se v minulém týdnu rozhodli bankéři zvýšit úrokové sazby. Co nejvíc přispělo k rychlému růstu cen? "Růst nejvíc ovlivnily ceny potravin, a to především ceny zeleniny a ovoce, také například ceny vajec byly vyšší o 36 procent a čerstvého másla téměř o 51 procent," uvedla Pavla Šedivá z Českého statistického úřadu.

Průměrná cena másla v říjnu překročila 60 korun za čtvrt kila. Lidé místo něj kupují margaríny. V meziročním srovnání koupili zákazníci másla o kilogram méně. Vypadá to však, že jeho ceny začínají klesat. Čím dál víc obchodů nabízí máslo pod 50 korun za čtvrtku. Kromě potravin šly nahoru i ceny v restauracích, zdražily pohonné hmoty a nájemné. Podle ekonomů už inflace dosáhla vrcholu a zdražování už by tak v dalších měsících mělo být méně výrazné.

Období levných hypoték skončilo, banky zvyšují úrokové sazby

Hypotéky v Česku zdražují. K navýšení úrokových sazeb už přistoupily největší banky na trhu a přidávají se i menší poskytovatelé hypoték. Podle hlavního analytika společnosti Fincetrum Josefa Rajdla bude zdražování pokračovat i v příštím roce. "V poslední době byly velmi populární nejdelší fixace - zejména desetileté. A právě v těchto fixacích se bude nejvíc projevovat zvyšování úrokových sazeb."

Podle Rajdla ale nepůjde o žádný dramatický skok - už kvůli konkurenčnímu boji mezi bankami. Jedním z důvodů zdražování je zpřísnění pravidel pro poskytování hypoték, ke kterému už na konci loňského roku přistoupila Česká národní banka. Ještě důležitější faktor je ale zvyšování sazeb na mezibankovním trhu. Bankám totiž zdražují peníze, což se promítá právě do cen hypoték. Ekonomové přesto předpokládají, že úroky u hypotéky například kolem pěti procent - jak to bylo v minulosti běžné, se už nevrátí.

V Česku výrazně přibylo firem, které mají britské vlastníky

V Česku rychle roste počet firem s britskými vlastníky. Aktuálně jich tu podniká téměř pět tisíc. Podle údajů poradenské společnosti Bisnode se v Česku počet britských společností od roku 2015 zvýšil o 60 procent. Firmy se obávají vystoupení Británie z Evropské unie. Právě proto se v zahraničí, včetně Česka, registruje více britských podniků.

"Tím, že britské firmy u nás zakládají nebo kupují firmy, tak na našem území investují. Mohou importovat know-how, vytvářejí pracovní místa a do státní pokladny odvádí daně," uvedla analytička společnosti Bisnode Petra Štěpánová.

Britští majitelé českých firem jsou pátými nejčastějšími zahraničními vlastníky po Rusech, Slovácích, Ukrajincích a Němcích.

Nevidomí podnikatelé nebudou muset elektronicky evidovat tržby

Vláda schválila dvě výjimky z elektronické evidence tržeb (EET). Registrační pokladny nebudou muset mít prodejci vánočních kaprů. Místopředseda Rybářského sdružení České republiky Ladislav Vacek už dříve řekl, že by se prodej ryb buď razantně omezil, nebo by kapři zdražili. Povinnost EET nespadne příští rok ani na nevidomé a hluchoslepé podnikatele. Podle resortu nyní pro zrakově postižené neexistují na trhu vhodná pokladní zařízení. Ministr pro lidská práva Jan Chvojka z ČSSD to vítá:

"Ten návrh je na můj popud. Máme asi 3000 podnikatelů, kteří jsou zrakově postiženi. Jsou to například maséři, keramici, ladiči pian, učitelé hudby, a ti by, pokud by na ně dopadlo EET, v podstatě nemohli tu činnost vykonávat."

Opatření na jejich osvobození od EET by ale mělo být jen dočasné, než se na trh dostane vhodná pokladna a internetová aplikace pro elektronickou evidenci.

Čeští podnikatelé tráví vyřizováním daní zhruba 250 hodin ročně

Studie Doing Business 2018, kterou zpracovává Světová banka, uvádí, že podnikatelům v Česku zabere vyřizování daní 248 hodin ročně. To je meziročně o 14 hodin více. Přesto Česko v celosvětovém srovnání patří spíše k zemím, kde zabere papírování méně času - jsme na 53. místě ze 190. Důvodem nárůstu času je podle studie zavedení kontrolního hlášení.

Zatímco v Česku zaberou podnikatelům daně 250 korun, v Lucembursku je to jen 55 hodin ročně. V Rakousku 130 hodin. Naopak Poláci papírují o 12 hodin déle než Češi. Jak uvedl předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků Karel Havlíček nárůst hodin je dán náročností daňového systému.

Česko letos navštívilo víc zahraničních turistů než loni

V Česku se od ledna do září ubytovalo skoro 16 milionů hostů. To je zhruba o 10 procent víc než za stejné období loni. Ukazují to údaje Českého statistického úřadu. Počet cizinců a Čechů je téměř vyrovnaný - 8 milionů návštěvníků bylo Čechů, cizinců o 200 tisíc méně. Nejvíc k nám jezdí lidé ze sousedních zemí.

Přibylo ale také turistů z Asie, říká místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež: "Česká republika se stává hitem v některých zemích. Je dlouhodobě brána jako bezpečná země, nejenom z hlediska toho velkého terorismu, ale bezpečná i z hlediska pouliční kriminality. Z tohoto hlediska jsme jedna z nejbezpečnějších zemí v Evropě."

Co se týká nejpopulárnějších míst, kam turisté míří - tak je to stále Praha, kde alespoň jednu noc strávilo skoro šest milionů hostů. Agentura CzechTourism chce nalákat turisty k návštěvě méně známých míst po celé republice - jako je Vysočina nebo třeba Plzeňský a Olomoucký kraj. Podpořit cestovní ruch má i národní turistická karta. Lidé s ní ušetří nejen za jízdné, ale třeba i za vstupenky do památek nebo za ubytování.