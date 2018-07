Nezaměstnanost opět klesla, počet pracovních míst vzrostl

Nezaměstnanost v Česku znovu klesla - z květnových tří procent na 2,9 procenta. Vyplývá to z údajů Úřadu práce. Zaměstnání hledalo zhruba 220 tisíc lidí, ve stejném období loni jich bylo skoro 300 tisíc. Nejméně lidí bez práce je v Pardubickém, Plzeňském nebo Jihočeském kraji. Naopak nejvíc nezaměstnaných zůstává v Moravskoslezském a Ústeckém regionu. Nezaměstnanost v Česku klesá trvale od letošního února. Roste naopak počet volných pracovních míst. V červnu jich bylo přes 300 tisíc.

Dálnice D u Humpolce se bude opravovat déle

Oprava dálnice D1 mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem má zpoždění. Podle mluvčího Ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla je nereálné opravu stihnout v původním termínu, tedy do dubna roku 2020. Práce za necelé dvě miliardy korun vyhrálo v zakázce česko-italsko-kazašské sdružení firem. Ředitelství teď proti nim plánuje sankce. Téměř čtrnáct kilometrů dlouhý úsek dálnice se opravuje od 15. března letošního roku. Roční zpoždění ale nabralo už vyhlášení vítěze státní zakázky.

Spotřebitelské ceny v Česku stouply

Zdražování zboží a služeb v Česku zrychluje. Spotřebitelské ceny v červnu meziročně stouply o víc než dvě a půl procenta. Nejvíce podle Českého statistického úřadu podražily benzín, nafta a oleje, za které si lidé zaplatili o desetinu víc než loni. Rostly také ceny elektřiny, nájemného a některých potravin - třeba vajíček, másla nebo ovoce a zeleniny. Naopak mírně zlevnilo oblečení a telefonování. Analytici zrychlení inflace očekávali na 2 a půl procenta.

Kůrovcová kalamita se bude řešit roky

Státní podnik Lesy České republiky loni vydělal zhruba o čtvrtinu méně než rok předtím. Společnost vykázala nejnižší zisk za posledních sedm let, a to zhruba tři miliardy korun. Podnik totiž kvůli propadu cen utržil méně za prodej dříví a zároveň tvořil větší rezervy. Společnost se především na Moravě potýká s kůrovcovou kalamitou. V této souvislosti bývalý ministr zemědělství Jiří Milek za hnutí ANO v květnu odvolal tehdejšího ředitele Lesů Daniela Szóráda. Ten ale odmítl, že podnik pod jeho vedením nezvládl kalamitu likvidovat. Společnost spravuje asi polovinu všech lesů na území České republiky.

Kůrovcová kalamita, která zasáhla sedm krajů, je dosud největší v Česku. Zvládnout ji potrvá roky. Mezi opatření proti kůrovci patří i výsadba druhově pestrých lesů. K vytěžení nebo asanaci kůrovcem zasažených lesů bude třeba navíc 6000 pracovníků a také docházejících chemických prostředků. Uvedli to ministři životního prostředí a zemědělství - Richard Brabec (ANO) a Miroslav Toman (za ČSSD).

Odbory a vláda se neshodly na platech ve veřejném sektoru

Odboráři se s vládou opět nedohodli na růstu platů ve veřejném sektoru. Příště by měli jednat o několika variantách navýšení. Jasno v tom, kolik a od kdy by státní zaměstnanci mohli dostat přidáno, by podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly mohlo být do poloviny srpna. Odboráři požadují od října plošné navýšení tarifů o deset procent.

Zemědělci žádali o odškodnění za sucho

Zemědělci podali žádosti o odškodnění za loňské sucho za 1,16 miliardy korun, stát měl připraveny miliardy dvě. Informoval o tom Státní zemědělský intervenční fond. Odškodnění chce 3232 zemědělců, podle dřívějších odhadů ministerstva zemědělství si o peníze mělo říct mezi 10.000 a 15.000 zemědělských farem. Ministerstvo uvedlo, že počet přijatých žádostí odpovídá počtu žadatelů za sucho z roku 2015, kdy se kompenzace také vyplácely. Podle Agrární komory ČR zemědělce odradila od toho, aby o kompenzace požádali, administrativní náročnost.

Polovina Čechů je spokojena se svou finanční situací

Se svou finanční situací je spokojena přibližně polovina obyvatel České republiky, a to i přes zvyšující se průměrnou mzdu a příhodnou ekonomickou situaci. Data vyplývají z průzkumu agentury STEM/MARK pro hypermarkety Globus. Výsledky ukázaly, že spokojeni jsou více muži (58%) než ženy (48%), a lidé s vysokoškolským vzděláním (70%). Spíše nespokojeno je se svou finanční situací 39% českých žen a 13% se svými příjmy není spokojeno vůbec.