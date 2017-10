Mezičtvrtletní růst ekonomiky byl nejlepší za více než 20 let

Česká ekonomika vzrostla ve 2. čtvrtletí letošního roku meziročně o 4,7 procenta. Proti předchozímu kvartálu se hrubý domácí produkt (HDP) zvýšil o 2,5 procenta. Uvedl to Český statistický úřad. Mezičtvrtletní růst ekonomiky byl nejlepší za více než 20 let.

Státní dluh klesl

Za první tři čtvrtletí letošního roku klesl státní dluh na 1,6 bilionu korun. Je tak nejnižší od roku 2011. Informovalo o tom ministerstvo financí. Podle něj se tak vyrovnal očekávaný krátkodobý nárůst státního dluhu v letošním roce. Ministerstvo totiž využilo příznivé podmínky na trhu při prodeji státních dluhopisů. Na každého Čecha tak hypoteticky připadá dluh zhruba 152 tisíc korun.

Pravidla pro alternativní taxislužby se změní

Řidiči služby Uber a dalších alternativních taxislužeb se podle expertní skupiny musí řídit jinými pravidly, než klasické taxislužby. Členové skupiny se na tom shodli na jednání na Úřadu vlády. Podle nich je nutné sdílenou ekonomiku regulovat. Změny pravidel v taxislužbě, má přinést novela zákona, kterou připraví ministerstvo dopravy. Ta by umožnila provozovat taxislužbu i bez taxametru, na základě aplikace v mobilním telefonu. Proti službám typu Uber protestovali tento týden pražští taxikáři.

Česko je a zůstane domovem společnosti Škoda Auto, uvádí šéf Maier

Vedení společnosti Škoda Auto se snaží uklidnit obavy zaměstnanců. Ty vyvolaly nepotvrzené informace, že se má část výroby přesunout do Německa. Objevily se totiž informace, že vedení i odbory automobilky Volkswagen prý chtějí, aby se část produkce Škody Auto přesunula do Německa a aby česká divize platila více peněz za sdílené technologie. "Česká republika je a nadále zůstane domovem společnosti Škoda Auto," napsal v dopise předseda představenstva Škody Auto Bernhard Maier. Zároveň uvedl, že firma pracuje v současné době na hranici kapacity a výrobní závody jsou plně vytížené. "Poptávka je však tak vysoká, že musíme prověřovat i možnosti dalšího rozšíření našich kapacit. V tomto ohledu je nám ku prospěchu výrobní svazek koncernu Volkswagen. V této záležitosti se však jedná výlučně o pokrytí špiček ve výrobě," píše Maier v dopise. Mluvčí automobilového koncernu Volkswagen na dotaz ČTK uvedl, že koncern v tuto chvíli žádné změny u své české značky Škoda Auto nechystá.

Prodejci aut očekávají rekord

Prodej nových osobních aut v Česku vzrostl za tři čtvrtletí letošního roku o více než 6 a půl procenta. Prodalo se přes 205 tisíc vozů. Poprvé byly nejprodávanější auta kategorie SUV. Data zveřejnil Svaz dovozců automobilů. Největší zájem měli lidé o Škodu Auto. Prodejci za celý letošní rok očekávají překročení loňského rekordu 260 tisíc prodaných aut.

D4 je delší, kompletní by měly být do roku 2023

Dálnice D4 z Prahy směrem na Strakonice a Písek se prodloužila o necelých pět kilometrů. Výstavba začala před dvěma lety a stála 417 a půl milionu korun bez DPH. Stavbaři podél úseku vybudovali také dva dálniční mosty, dva nadjezdy nad dálnicí, podchod pro pěší a mimoúrovňovou křižovatku. Ministerstvo dopravy chystá stavbu dalších úseků. Šéf resoru Dan Ťok za ANO uvedl, že by se mělo začít stavět v roce 2019. Celá D4 by mohla být kompletní do roku 2022 nebo 2023.

Houby, maliny, borůvky...celkem za 5 miliard

Češi loni nasbírali lesní plody za více než 5 miliard korun. Meziročně šlo o snížení o zhruba 800 milionů korun, méně se urodilo například malin. Celkově lidé nasbírali 33.800 tun lesních plodin, což podprůměrný výsledek. Uvádí to zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství. Mezi nejčastěji sbírané plody patří houby, borůvky, maliny a ostružiny.

Úroda brambor bude nižší

Letošní úroda brambor bude asi o 17 procent nižší než loni. A to hlavně kvůli suchu a velkému počtu tropických dnů. Podle předsedy Českého bramborářského svazu Miroslava Chlana by ale ceny brambor neměly výrazně růst, maximálně o korunu až dvě za kilo. Teď se ceny brambor pohybují od tří padesáti do čtyř korun za kilo.