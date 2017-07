Vývoz dosáhl hodnoty 362,3 miliardy Kč. Čeští vývozci se také vrací do Ruska. Vývoz meziročně roste o více než deset procent.

Podle Asociace exportérů jsou české firmy úspěšné hlavně na klíčovém německém trhu. "V květnu se na něj podařilo vyvézt zboží v hodnotě 101,5 miliardy Kč, tedy zdaleka nejvíce oproti ostatním evropským státům. Jedná se o celou polovinu celkového vývozu do eurozóny," uvedl místopředseda asociace Otto Daněk. Je podle něj ale třeba mírnit přehnaný optimismus, a to vzhledem k nekončícímu nedostatku pracovních sil ve výrobních oborech a také posilování koruny.

Průmysl se v květnu vrátil k růstu a stoupl o nečekaných 8,1 pct

Průmyslová výroba v květnu opět nabrala dech a po dubnovém poklesu vzrostla meziročně o 8,1 procenta. Letošní květen byl přitom o jeden pracovní den kratší než loňský. Analytici počítali s výrazně nižším růstem. V květnu se dařilo především výrobě aut, která rostla o 14,2 procenta. Naproti tomu výroba elektřiny klesla o 2,8 procenta. Stavební výroba v květnu zrychlila růst na 4,7 procenta z dubnových čtyř procent. Vývoj ovlivnil zejména růst pozemního stavitelství.

Maloobchodní tržby bez aut v květnu zrychlily meziroční růst na 5,7 procenta z dubnových 2,7 procenta. Zvýšily se tržby za potraviny i nepotravinářské zboží a za pohonné hmoty. Tradičně nejvíce stouply u internetového a zásilkového prodeje, o 24,1 procenta.

České podniky mají stále větší zájem o obchod s Ruskem a Společenstvím nezávislých států

České podniky poslední dobou stále více obrací svoji pozornost k zemím Společenství nezávislých států a k Rusku. Přitom v posledních letech náš vývoz do tohoto teritoria výrazně klesal. Zatímco ještě v roce 2012 tam z Česka mířilo zboží za téměř 155 miliard korun, loni to bylo jen za necelých 73 miliardy korun. Letos by se ale mohl vzájemný obchod opět zvýšit. Například proto, že Ruská ekonomika se začíná zvedat z období recese.

Český vývoz do Ruska vzrostl za první tři měsíce letošního roku o pětadvacet procent a vzájemný obchodní obrat o pětatřicet procent. předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků Karel Havlíček popsal, co nejčastěji české podniky do Společenství nezávislých států a Ruska vyváží.

"Je to veškeré příslušenství pro vozidla, věci spotřebního charakteru, jako například hračky, sportovní zboží. Dále se vyváží chemické výrobky, stavební materiály, menší energetické a strojírenské celky. "

V současnosti patří k nejúspěšnějším českým podnikům v Rusku kromě Škody auto - která tam má dva výrobní závody, také třeba Škoda Transportation. Ta společně s ruským partnerem vyhrála tendr na dodávku osmi šestivozových souprav pro metro v Petrohradu.

Na konci června byl státní rozpočet v přebytku víc než 4 a půl miliardy korun

Česko na konci června hospodařilo s přebytkem víc než 4 a půl miliardy korun. Informovalo o tom ministerstvo financí. Loni byl přitom ve stejném období přebytek 40 miliard. Za meziročním zhoršením jsou hlavně nižší příjmy z Evropské unie, říká mluvčí ministerstva Michal Žurovec:

"Příjmy z EU byly loni mimořádně vysoké díky končícímu programovacímu období. Letos jsou nízké, neboť nové programové období se teprve rozjíždí. Příjmy z EU byly meziročně nižší o 70 miliard korun."

Na celý letošní rok je rozpočet schválený se schodkem 60 miliard korun.

Koruna je nejsilnější za posledního 3 a půl roku

Koruna je nejsilnější za posledního 3 a půl roku. Vůči euru posílila na úroveň 26 korun a 9 haléřů. Proč koruna tak posiluje, vysvětluje hlavní ekonom společnosti Cyrrus, Lukáš Kovanda:

"Je to dobrý ekonomický růst, dále se daří například zahraničnímu obchodu, spotřeba domácností je silná. Ekonomika netrpí žádnou zásadní makroekonomickou nerovnováhou. Náš klíčový obchodní partner eurozóna a zejména Německo také vykazují velice solidní výsledky."

Kromě těchto důvodů ale k posílení koruny pomohl i výrok guvernéra České národní banky, Jiřího Rusnoka. Ten minulý čtvrtek naznačil, že by Centrální banka mohla už v tomto čtvrtletí zvýšit úrokové sazby. Koruna by se tak stala pro investory atraktivnější, dodává Lukáš Kovanda.

"Česká národní banka přikročí ke zpřísnění své měnové politiky, k prvnímu zvýšení úrokových sazeb za posledních takřka deset let už v tomto čtvrtletí. Otázka je, zda to bude už v srpnu nebo v září, ale trhy po posledních výrocích guvernéra České národní banky s vysokou pravděpodobností očekávají, že v jednom z těchto dvou měsíců dojde ke zvýšení úrokových sazeb."

Od dubna, kdy Česká národní banka ukončila umělé oslabování koruny, posílila česká měna vůči euru téměř o celou jednu korunu.

Podnikání podvodných oddlužovacích společností končí

Firmy budou více chráněné před šikanózními insolvenčními návrhy. Pokud má soud podezření, že je návrh účelový, nemusí ho zveřejnit v insolvenčním rejstříku. Navrhovatelé nově musí skládat zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši až 50 tisíc korun. Ten, komu soud insolvenční návrh pravomocně odmítne, bude moct podat na stejného dlužníka nový až za půl roku.

Novela taky zavádí maximální poplatek za sepsání návrhu na oddlužení na 4 tisíce korun. Nově ho budou moct podat jen advokáti, notáři, exekutoři, insolvenční správci a zdarma neziskové organizace. Ty se ale musí akreditovat u ministerstva spravedlnosti. Stát si od toho slibuje, že dostane z trhu podvodné oddlužovací společnosti, které z lidí často vymámí zbytečně až desetitisíce korun.

Obchodní inspekce našla při kontrolách internetových obchodů v 85 procentech porušení pravidel

Jeden milion a 300 tisíc korun. To je výše pokut, které rozdali inspektoři České obhodní inspekce internetovým obchodům jen za první letošní pololetí. Počet odhalených provinění přitom stále roste. Kontrol bylo 315. Z toho inspekce objevila pochybení ve 269 případech. Znamená to, že obchody porušily předpisy v 85 procentech. O dvě procenta více než loni. Je to ale zřejmě i tím, že se kontroly zaměřily hlavně na rizikové obchody.

Obchodníci dělají největší chyby v tom, že neinformují spotřebitele o jeho právech, neposkytují zákonné informace o výrobku - včetně toho, že nemají návod v češtině. Ve 170 případech používali prodejci nekalé obchodní praktiky a klamaly spotřebitele. Hodně chyb plyne z neznalosti zákona - popsal mluvčí České obchodní inspekce Jiří Fröhlich:

Tomáš Adamec, Č "Pokud se podíváme na výsledky, tak tento stav mimo jiné přisuzujeme nedostatečné znalosti provozovatelů e-shopů v oblasti změny zákona o ochraně spotřebitele, která od února roku 2016 platí, a obchodníkům ukládá také povinnost informovat spotřebitele o existenci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů."

Obliba internetových obchodů mezi zákazníky stále roste. Téměř každý druhý spotřebitel na tuzemském trhu preferuje nakupování v e-shopech. Loni lidé utratili v těchto obchodech 98 miliard korun.

Studenti stále mohou najít zajímavé brigády

Začaly prázdniny a to je pro mnoho mladých lidí příležitost přivydělat si na brigádě. Míst je stále k dispozici dostatek. Podle úřadu práce je největší poptávka po pomocnících v oblasti těžby, ve stavebnictví, v dopravě, zemědělství nebo lesnictví a také podniky hodně hledají lidi do skladů. Zajímavý průzkum přinesl inzertní portál Anonce. Ten zveřejňuje kolem 220 tisíc inzerátů denně. A když je porovnal, došel k závěru, že i letos v červnu převažovala - a stále převažuje - nabídka brigád nad zájmem lidí, popsal manažer inzertního webu a novin Andrej Slivka:

"Pokud srovnáme loňský a letošní červen, tak vidíme, že se poměr nabídky a poptávky u brigád propadl, a to z loňských 2,7 nabídky na jednu poptávku na letošních 1,3 nabídky na jednu poptávku."

Nezaměstnanost je v České republice nejnižší v celé Evropské unii. V květnu bylo bez práce 308 tisíc lidí, pro které se na úřadech práce nabízelo 174 tisíc volných pracovních míst.

Díky projektu "Obědy do škol" se začne stravovat až 10 tisíc dětí

Někteří rodiče nezvládají dětem platit školní obědy. Právě pro ně je tu projekt ,,Obědy do škol," na kterém spolupracuje ministerstvo práce a sociálních věcí s organizací Women for Women. Díky nim se bude moct od září stravovat ve škole nebo školce už 10 tisíc dětí. Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová z ČSSD vysvětlila, proč je projekt Oběd do škol důležitý.

"Mě vlastně nezajímá, proč ty obědy neplatí. Ale je pro mě důležité, aby dítě ve škole ten oběd mělo. Pro něj to neznamená jenom to, že se nají, ale není vyčleněno z kolektivu, je mnohem více v pohodě, do školy se víc těší. A když se do školy těší, může mít lepší prospěch."