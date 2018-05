Klienti pojišťoven by mohli být více chráněni

Klienti pojišťoven by se mohli dočkat vyšší ochrany a srozumitelnosti při sjednávání pojištění. Poslanecká sněmovna schválila nový zákon o distribuci pojištění. Týká se především vzdělání zaměstnanců pojišťoven a jejich odborné způsobilosti. Ti budou muset mít minimálně maturitu. Zprostředkovatele pojištění čeká nová registrace, je možné, že jich kvůli tomu bude méně. Zákon ještě musí schválit Senát a prezident.

Banky další finanční instituce budou muset poskytovat finanční správě údaje na základě zákona proti praní špinavých peněz

Finanční správa si bude moct vyžádat údaje od bank, platebních společností nebo třeba úvěrových družstev. Počítá s tím vládní novela daňového řádu, kterou schválila Sněmovna. Přehlasovala tak Senát, který změny v dubnu zamítl. Informace vyplývající ze zákona proti praní špinavých peněz mají sloužit ke spolupráci při správě daní. Podle bankovní asociace ale prolamuje navrhovaná povinnost bankovní tajemství. To ale ministryně financí Alena Schillerová (ANO) odmítá.

Nemocnice mají nedostatek sester, příplatky za směny by se mohly zvýšit

Vláda v demisi zvažuje zvýšení příplatků pro zdravotní sestry, které pracující na směny. Ze současných 2000 až 3000 tisíc by se mohly zvýšit na 7000 korun. Českým nemocnicím chybí asi 2 500 zdravotních sester.

Méně zahraničních podnikatelských misí

Ekonomičtí ministři vlády v demisi přestali jezdit na zahraniční podnikatelské mise. Podle podnikatelských svazů kvůli tomu mohou české firmy přicházet o exportní i investiční příležitosti, protože účast vysokého politika v delegaci zvyšuje šance na uplatnění na tamním trhu. Svazy to uvedly pro ČTK. Za poslední půlrok přitom letěl s podnikateli do ciziny pouze jednou ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner (za ANO). Jeho cesta vedla do Indie.

Studenti by mohli pomoct při boji s kůrovcem

Studenti středních a vysokých lesnických škol by se mohli zúčastnit likvidace kůrovcové kalamity. Státní podnik Lesy České republiky jim nabízí dvouměsíční brigádu. Studenti by měli pomáhat lesním správcům a revírníkům na 16 kalamitních lesních správách na severní a jižní Moravě, na Vysočině a v jižních Čechách. Ve státních lesích by bylo nyní potřeba asi 2000 pracovníků.

Kontrola kotlů po třech letech

Lidé si budou muset nechat zkontrolovat domácí kotel nejspíš až jednou za tři roky. Původně dvouletou lhůtu pro revizi poslanci prodloužili. Cenu za kontrolu zařízení by měla určit ministerská vyhláška. Projednávaná novela o ochraně ovzduší taky umožní obcím zakázat vyhláškou spalovat v domácích kotlích například hnědé uhlí.

Ministerstvo vypracuje program na přijímání pečovatelů a pečovatelek z Ukrajiny

Česko by mohlo mít speciální program pro získávání pečovatelek a pečovatelů z Ukrajiny. Díky němu by se k nám mohli dostat snadněji a rychleji. Oznámila to ministryně práce v demisi Jaroslava Němcová (ANO), která chce zavedení programu navrhnout. V Česku chybí několik tisíc pracovnic a pracovníků, kteří by se starali o seniory, postižené nebo další potřebné. Podle ministryně by se navíc mělo zjednodušit i přivážení sil z Ukrajiny do jiných oborů. S tím souhlasí Hospodářská komora, která si stěžuje na dlouhé vyřizování povolení.

Ceny jablek rostou

Cena jablek je nejvyšší za posledních pět let - v průměru stojí kilogram víc než čtyřicet korun. Oproti loňsku je to skoro o třicet procent víc. Důvodem růstu cen je nedostatek jablek v Evropě po loňské neúrodě způsobené jarními mrazy. Podle předsedy Ovocnářské unie Martina Ludvíka se dá předpokládá, že ceny jablek se budou i dál mírně zvyšovat. Snížit by se pak měly na přelomu srpna a září, kdy bude nová sklizeň a na trhu se objeví víc českých jablek.