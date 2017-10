EMH má stále zájem o těžbu lithia

Společnost podle Coughlana plánuje dostát závazkům z memoranda, které s firmou začátkem října podepsal ministr průmyslu Jiří Havlíček (ČSSD). V Česku jsou asi tři procenta světových zdrojů lithia, naprostá většina je na Cínovci a malé množství na ložisku ve Slavkovském lese.

Návrh rozpočtu se schodkem 50 miliard předloží vláda Poslanecké sněmovně

Vláda předloží nové sněmovně návrh rozpočtu, který počítá se schodkem 50 miliard korun. Kabinet se na tom dohodl na svém pondělním jednání. Podle nastavených pravidel nově zvolená dolní komora nemůže automaticky projednávat návrhy, které dostala předchozí sněmovna. Rozpočet by měli poslanci schválit do konce tohoto roku, jinak by stát musel hospodařit v takzvaném rozpočtovém provizoriu.

Česká bankovní asociace zlepšila odhad růstu ekonomiky

Česká bankovní asociace v aktualizované prognóze zlepšila odhad letošního růstu tuzemské ekonomiky na 4,3 procenta z červencových 3,2 procenta. Důvodem je rychlejší nástup oživení investic a silnější spotřeba domácností, informovali na tiskové konferenci zástupci asociace.

Důvěra v českou ekonomiku je nejvyšší od loňského listopadu

Důvěra v českou ekonomiku je nejvyšší od loňského listopadu, kdy dosáhla stejně jako letos v říjnu 99,3 bodu. Proti září se zvýšila o 0,2 bodu, rostla tak čtvrtý měsíc za sebou. Mírně vzrostla důvěra podnikatelů, naopak důvěra spotřebitelů se mírně snížila. Meziročně je celkový ukazatel důvěry vyšší o 1,8 bodu. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad.

Z Letiště Václava Havla do 11 nových měst

Z pražského letiště Václava Havla budou od neděle létat spoje pravidelně do 112 míst světa. Začíná platit zimní řád a letiště nabídne 11 nových destinací. Třeba čínský Si-an, katarské Dauhá nebo polský Krakov. Nejvíc letů bude směřovat do Velké Británie, Ruska nebo Francie. V porovnání s předchozí zimou přibude kromě nových destinací taky pět osobních dopravců.

Českým drahám přibylo cestujících

Českým drahám za tři čtvrtletí letošního roku stoupl počet cestujících meziročně o dva miliony. Za devět měsíců společnost přepravila 131 milionů pasažérů. Společnost na růst počtu pasažérů reagovala posílením dálkových linek z Prahy do Brna, na Slovácko a na Ostravsko.

Výroba osobních aut v Česku přesáhla milionovou hranici

Výroba osobních aut v Česku přesáhla za tři čtvrtletí milionovou hranici, když vzrostla meziročně o čtyři procenta na 1,059 milionu vozů. Export se zvýšil téměř o čtyři procenta na 971.262 aut. Oznámilo to Sdružení automobilového průmyslu.