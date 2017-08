Vliv na růst inflace měly také vyšší ceny bydlení nebo ceny dovolených a stravovací služby. Naopak ceny mobilních operátorů klesly meziročně o 14,6 %. Levnější bylo teplo, teplá voda, zemní plyn a pohonné hmoty.

Nezaměstnanost mírně vzrostla, na trh práce přišli absolventi

Nezaměstnanost v červenci po pětiměsíčním poklesu vzrostla na 4,1 z červnových 4 procent. Podle analytiků jde o tradiční výkyv způsobený příchodem absolventů škol na trh práce a ukončením úvazků ve školství. I přes růst nezaměstnanosti si práci hledalo nejméně lidí za července v posledních 20 letech. Bez práce jich bylo asi 303.000. Úřady práce jim nabízely více než 188.000 volných pozic a nabídka se stále rozšiřuje. Firmy shánějí zaměstnance těžko, někdy i řadu měsíců.

Českým ubytovacím zařízením přibylo hostů

V českých hotelech, penzionech a kempech se ve druhém čtvrtletí ubytovalo 5,2 milionu hostů, meziročně o 14,1 procenta víc. Zahraničních turistů přijelo tradičně nejvíc z Německa. Druhou nejpočetnější skupinu tvořili návštěvníci ze Slovenska, na třetím místě skončili Američané. Turistů přibylo ve všech krajích. Nejvyšší meziroční přírůstek hostů zaznamenal Karlovarský kraj, a to o 23 procent.

ČEZ nemá zájem o těžbu lithia

Energetická společnost ČEZ nemá zájem o těžbu lithia v Česku. Investice do těžby kovu, který se využívá mimo jiné na výrobu baterií, se mohou podle dřívějšího vyjádření investorů pohybovat v Krušných horách v řádech miliard korun. Těžba lithia v Krušných horách by mohla začít za několik málo let. V rozhovoru s ČTK to řekl generální ředitel firmy Daniel Beneš.

Druhá Dešťovka se chystá na září

Ministerstvo životního prostředí oficiálně oznámilo druhou vlnu dotací Dešťovka. Na využívání srážkové a odpadní vody rozdělí 240 milionů korun. Polovina částky půjde do oblastí postižených suchem. Příjem žádostí začne 7. září v 10 hodin dopoledne.

Ministerstvo zakázalo vývoz některých léků

Ministerstvo zdravotnictví zakázalo export čtyř druhů léčiv. V českých lékárnách totiž chybí léky proti depresím, epilepsii a cukrovce. Výrobci ale dodávají českému trhu podle resortu dostatečné množství těchto přípravků. Za jejich horší dostupností stojí obchodníci. Česko je totiž země s poměrně nízkou hladinou regulovaných cen léků. Obchodníci tak vydělávají na jejich převážení do zahraničí, kde je prodávají výrazně dráž.

Reklamací zájezdů letos přibylo

S rostoucím prodejem zájezdů letos přibylo reklamací. Podíl stížností na prodejích dovolených se nezměnil, dlouhodobě se pohybuje u jednotlivých cestovních kanceláří mezi 0,7 a 2,2 procenta. CK uznávají zhruba pětinu reklamací jako oprávněných. Nejčastěji se stížnosti týkají polohy hotelu, samotného pokoje či nočních termínů odletů a příletů. Vyplývá to z ankety ČTK.

Češi se o biopotraviny příliš nezajímají

Biopotraviny v Česku kupuje často desetina lidí, zřídka po nich v obchodech sáhne 43 procent lidí. Sedm z deseti Čechů se o ně nezajímá. Pokud lidé v Česku biopotraviny kupují, činí tak zejména kvůli tomu, že nejsou chemicky ošetřeny.

Na prvním místě červnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění tento důvod uvedly dvě pětiny respondentů.

Zhruba třetina lidí v průzkumu uvedla, že se o biopotraviny zajímá. Větší zájem je patrný u žen než u mužů, největší zájem mají lidé ve věku mezi 30 až 44 lety. Nejméně se o tento druh potravin zajímají lidé se špatnou životní úrovní.