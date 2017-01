28-01-2017 | Zdeňka Kuchyňová

Česko loni získalo z EU o zhruba 80 miliard Kč více, než zaplatilo. Ministerstvo zemědělství pošle do světa další agrární diplomaty. Firmy přicházejí kvůli smogu o peníze. Ceny bytů v hlavním městě opět stouply.

ČR loni získala z EU o zhruba 80 miliard Kč více, než zaplatila

Česká republika loni získala z rozpočtu Evropské unie o téměř 80 miliard korun více, než do něj odvedla. Informovalo o tom ministerstvo financí. ČR loni obdržela z unijního rozpočtu téměř 124 miliardy korun a odvedla do něj 44 miliardy korun. Česko tak zůstalo stejně jako v předchozích letech čistým příjemcem peněz z EU.

Ministerstvo zemědělství pošle do světa další agrární diplomaty

Řady českých zemědělských diplomatů ve světě letos pravděpodobně posílí další tři lidé. Ministerstvo zemědělství má aktuálně agrární diplomaty v Číně, Rusku, Saudské Arábii a v Srbsku. Jejich úkolem je pomáhat českým zemědělcům dostat se na zahraniční trh.

Letos už má ministerstvo kandidáty na posty v Japonsku a Libanonu. Zatím není jisté, jestli vyšlou agrárního diplomata i do USA, říká ministr zemědělství Marian Jurečka z KDU-ČSL:

"Po výrocích prezidenta Trumpa si budeme muset udělat nějakou rychlou konzultaci, do jaké míry se může stát, že Amerika opravdu omezí vývoz produktů z Evropy na svůj trh, a jestli potom ten člověk bude v této destinaci efektivně využit."

Ministr Mládek navrhuje, aby OKD koupil za korunu státní podnik Diamo

Ministr průmyslu Jan Mládek navrhuje odkoupit zadlužené Ostravsko karvinské doly (OKD) za jednu korunu státním podnikem Diamo. Ale jen v případě, že zájem o firmu nebude mít soukromý investor.

"Je to záložní plán, který říká, že Diamo si to koupí za korunu, pokud se neobjeví rozumná nabídka soukromého sektoru. Podnik Diamo tam eventuálně vstoupí, pokud mi to schválí vláda."

Ministr financí Andrej Babiš z hnutí ANO to ostře zkritizoval. Odkoupení OKD státem je podle něj mrhání peněz daňových poplatníků. Firmu by podle něj měl koupit soukromý investor.

"Já ten návrh považuji za skandální. ČSSD prodala OKD pod cenou. Nechala tu firmu vytunelovat. Neustále přichází s nějakými návrhy, jak té firmě pomoci. Tady je šance to prodat soukromému investorovi. Ta firma funguje, tak vůbec nechápu, proč tohle pan Mládek navrhuje a vlastně to ohrožuje celý prodejní proces."

Mládkův návrh naopak vítají hornické odbory. OKD je v úpadku od května, reorganizaci firmy schválili její věřitelé v srpnu. V OKD pracuje zhruba 11 tisíc lidí. Na konci března by měla skončit těžba ve ztrátovém Dole Paskov. Pod Diamem by podle ministra Mládka mohlo OKD fungovat v závislosti na cenách uhlí zhruba do roku 2025.

Babiš: Daňová Kobra zachránila za tři roky 7,66 mld Kč

Speciální jednotka Daňová Kobra zabránila od svého založení před třemi lety daňovým únikům za 7,66 miliardy korun. Za loňský rok zachránila státnímu rozpočtu kolem 3,4 miliardy Kč. Na tiskové konferenci Celní správy v Jílovišti u Prahy to řekl ministr financí Andrej Babiš (ANO). Připomněl, že podobný tým funguje také na Slovensku. Spolupracují v něm policisté, celníci a finanční správa. Vedle Daňové Kobry funguje také Hazardní Kobra, která se zaměřuje na potírání nelegálního hazardu.

Obce s dluhy mají nový zákon za zbytečný, splácejí prý bez potíží

Nový zákon o rozpočtové odpovědnosti považují starostové zadlužených obcí za zbytečný. Se splácením dluhů prý většinou nemají problémy a splátky obecní rozpočet nezatěžují. Obce se zadlužily například kvůli výstavbě kanalizace, čistírny odpadní vod, nových bytů nebo opravám silnic.

U 502 obcí či měst z 6248 v ČR převyšoval jejich dluh ke konci roku 2015 průměr jejich příjmů za poslední čtyři roky o více než 60 procent. To je hranice stanovená novým zákonem. Starostové ale často zdůrazňují, že vysoký poměr dluhu k průměru příjmů neznamená nezdravé hospodaření.

Zájemci o práci soudních znalců zřejmě budou muset absolvovat vstupní zkoušku

Vláda chce zpřísnit pravidla pro práci soudních znalců. Zájemci o tuto práci zřejmě budou muset skládat vstupní odbornou zkoušku. Norma zpřísňuje i kontrolu práce stávajících soudních znalců, pravidelně by se měl vyhodnocovat namátkový výběr z jejich posudků.

Proč je třeba novou úpravu přijmout, vysvětlil premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD:

"Pokud jde o soudní znalce, tak existují určité pochybnosti, zdali je systém dobře nastaven z hlediska definice povinností, z hlediska zajištění kvality soudních znalců, z hlediska kontroly, z hlediska toho, na základě jakých kritérií jsou soudní znalci vybíráni, protože odpovědnost soudních znalců roste z hlediska rozhodování soudu."

Zákon také zvyšuje hodinové odměny odborníků, zároveň ale i sankce. Normu kritizuje předseda Komory soudních znalců Vladimír Vácha:

"Ten zákon se úplně míjí účinkem, protože žádná sankce nevyrobila dobrý znalecký posudek. Největší odborníky to nepřiláká. Průměrný věk znalce se blíží téměř 60ti letům. A jak se říká, neměla by to být profese tzv. na přilepšení k důchodu."

Zákon teď míří k posouzení do Sněmovny.

Firmy přicházejí kvůli smogu o peníze

Česko v tomto týdnu trápil smog. Firmy kvůli tomu přicházejí o peníze, říká Petr Holica ze Svazu průmyslu a obchodu:

"V podstatě se jedná o milióny denně. Ale naše podniky v Moravskoslezském kraji se k té situaci staví dlouhodobě velmi zodpovědně. Plní limity, které jsou momentálně přísnější, než limity, které jim předkládá evropská legislativa."

S tím, že by ovzduší pomohlo, kdyby se podniky chovaly ještě víc šetrněji k životnímu prostředí, Petr Holica nesouhlasí. Třeba v hutnictví už firmy ekologičtější být prý nemůžou.

Ceny bytů v hlavním městě opět stouply

Pořízení nového bydlení v Praze je zas o trochu dražší. V průměru lidé zaplatí za metr čtvereční víc 71,5 tisíce korun - skoro o pětinu víc než před rokem. Zároveň počet dostupných bytů klesá. Vychází to ze statistik společností Trigema, Skanska Reality a Central Group. Lidé vyhledávají především menší byty, tedy 1+KK, 2+KK. Ty totiž preferují mladé páry, jednotlivci, nebo naopak starší páry a investoři.

Podle ekonomů a analytiků jsou důvody pro růst cen dva. Jedním z nich je velký zájem o koupi bytů. Tím druhým je dobrá ekonomická situace. Nezaměstnanost je nízká, platy stoupají a lidé tak mají větší chuť utrácet, zkvalitňovat své bydlení a tím pádem i nakupovat nemovitosti. A dalším, neméně důležitým faktorem jsou nízké úrokové sazby. Podle ředitele IQ Reality, Ondřeje Mašína je teď vhodná doba na prodej nemovitostí pokud chce člověk peníze vhodně investovat:

"Pokud chcete byt prodat, a přestěhovat se do většího, tak se příliš mnoho nemění, protože ceny rostou zhruba na všech typech nemovitostí stejně. To znamená, že není rozdíl, jestli to uděláte teď nebo za rok, nebo jste to měla udělat před rokem."

Pokud lidé přemýšlí o nákupu bytu nebo domu, podle analytiků trhu je stále vhodná doba. Tzv. realitní bublina, která v Česku nabývá na rozměrech, totiž bude tlačit ceny bytů ještě pár měsíců a možná i let vzhůru. Nemovitosti by mohly zlevňovat v horizontu následujících 5ti let o 20 až 30 procent.

Podle dat ze studie poradenské společnosti KMPG Praha v tempu schvalování výstavby nových bytů zaostává za většinou ostatních metropolí střední Evropy. Třeba ve Vídni loni úřady povolily výstavbu zhruba šestkrát většího množství bytů než v Praze.

O osvědčení strojvůdce žádá stále víc lidí, přesto je jich málo

Ke zkouškám pro získání osvědčení strojvůdce přišlo loni v Česku 1013 lidí. Poprvé počet žádostí překročil tisíc, meziročně to představuje nárůst o 240 žádostí. Na setkání s novináři to řekl ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář. I přes rostoucí zájem o tuto profesi je počet strojvedoucích na české železnici stále nedostatečný. Ve zkouškách o získání oprávnění pro řízení lokomotiv uspěje zhruba polovina uchazečů.

Celkem je v Česku zhruba 9500 lidí, kteří mohou řídit vlaky na regionálních a celostátních drahách, a dalších 7400, kteří mohou řídit vlaky na vlečkách. Zájem o tuto profesi mají v posledních letech i ženy, přestože ještě nedávno šlo o téměř výhradně mužské povolání. Nyní má osvědčení 30 žen.