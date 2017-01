21-01-2017 08:04 | Zdeňka Kuchyňová

Stát vybírá díky elektronické evidenci tržeb víc daní. Nízká nezaměstnanost a nezájem lidí nutí řetězce zvyšovat platy. Po deseti letech klesl počet českých firem v daňových rájích. Poslanci rozhodli, že se zpřísní prodej sudového vína. Takové jsou hlavní ekonomické události tohoto týdne.

Stát vybírá díky elektronické evidenci tržeb víc daní

Elektronická evidence tržeb zvýšila výběr daní. Českému rozhlasu to řekla náměstkyně ministra financí Alena Schillerová:

"První ze signálů je, že finanční správa z těch zaslaných údajů zjišťuje stoprocentní nárůst tržeb ve vztahu k daňovým přiznáním za předcházející zdaňovací období."

Své tržby zatím odesílají přes internet hoteliéři a restauratéři. Od prosince vydali zhruba 120 milionů účtenek.

Od března musejí mít elektronickou pokladnu taky malo a velkoobchodníci a e-shopy. Pro ně navrhoval ministr financí Andrej Babiš z hnutí ANO částečnou výjimku, kdy by se EET netýkala plateb kartou přes internet. Poslanci ale pozměňovací návrh zamítli. Další obory podnikání se k EET připojí příští rok.

Nízká nezaměstnanost a nezájem lidí nutí řetězce zvyšovat platy

Nízká míra nezaměstnanosti a zvyšující se konkurenční boj o kvalitní zaměstnance nutí obchodní řetězce zvyšovat nástupní platy. V posledních dvou letech stouply i o desítky procent, přesto zůstávají hluboce pod průměrem.

Například firma Lidl tvrdí, že za posledních pět let zvýšila nástupní mzdu na pozici prodavač o 47 procent na nejméně 18.625 Kč. Podle odborářů v maloobchodu činí základní mzda provozních zaměstnanců v Praze v řetězcích při nástupu asi 14.000 korun. Průměrná mzda v ČR přitom loni ve 3. čtvrtletí byla 27.220 Kč.

Poprvé po deseti letech klesl počet majitelů českých firem, kteří mají sídlo v daňových rájích

Poprvé po deseti letech klesl v České republice počet společností se sídlem v daňových rájích. Meziročně o 1,75 procenta, konkrétně o 234 firem. Potvrdila to analytička Bisnode Petra Štěpánová:

"Majitelé z destinací považovaných za daňový ráj, kontrolují 2,9 procent českých firem, a do jejich základního kapitálu celkem investovali přes 377 miliard korun. Poprvé za posledních deset let došlo k meziročnímu poklesu celkového počtu tuzemských společností ovládaných často formálně z daňového ráje."

V některém z daňových rájů je stále skoro 13 200 firem.

Průměrné sazby úroků u hypoték zůstaly v prosinci překvapivě stejné jako v listopadu

Na konci roku některé banky varovaly, že budou zvyšovat úroky u hypoték. Čekalo se, že proto půjčky na nemovitosti výrazně zdraží. Ale úroky v průměru zůstaly stejné jako v listopadu. Banky se totiž v listopadu snažily nalákat co nejvíce klientů, než začne platit nový zákon o spotřebitelském úvěru. A zřejmě i proto některé z nich oznamovaly, že zvýší sazby. Zároveň si lidé hodně brali hypotéky právě proto, že se obávali jejich zdražení. Více generální ředitel společnosti RE/MAX Milan Žák:

"Banky buď hrály psychologickou hru, a čekaly, jak zareaguje konkurence, nebo se jim jenom nechtělo do praxe uvést ceníky, kterými mobilizovali veřejnost ještě loni na podzim. Vše svědčí o tom, že na trhu panuje silná konkurence, a velcí hráči nechtějí přijít o své klienty. Očekávám, že úroky skutečně zamíří nahoru možná v tomto měsíci."

Mezi důvody, které by mohly hypotéky zdražit patří doporučení centrální banky, aby finanční domy dávaly maximální limit pro výši hypotéky jen 95 procent hodnoty zajištěné nemovitosti. Limit navíc od letošního dubna klesne na 90 procent.

Na financování vyšších platů řidičů autobusů by se mohl podílet i stát, dohodli se hejtmani s předsedou vlády

Kraje by mohly dostat od státu peníze na zvýšení platů řidičů veřejné autobusové dopravy. Dohodli se na tom zástupci Asociace krajů s premiérem Bohuslavem Sobotkou z ČSSD. Na zvýšení platů řidičů zhruba o třetinu se v prosinci dohodla vláda s odbory, projevit by se mělo už v lednových výplatách. Sobotka chce o mimořádném příspěvku jednat s koaličními partnery. Podle hejtmana Libereckého kraje Martina Půty z hnutí STAN půjde o desítky milionů korun ročně:

"Máme hrubý odhad navýšení nákladů, zhruba 60 miliónů korun. Budeme ty částky ještě upřesňovat. Budeme také chtít, aby ty peníze byly reálně ve výplatách řidičů a neskončily na účtech majitelů dopravních firem."

Kraje si stěžují na to, že mohou jen obtížně měnit stávající smlouvy, pomoc jim nabídlo ministerstvo pro místní rozvoj.

Češi dokončili v Chile solární elektrárnu za 100 milionů korun

Česká investiční skupina Solek Group, která se specializuje na realizaci projektů fotovoltaických elektráren, dokončila v jihoamerickém Chile solární elektrárnu Solar Park Cuz Cuz. Elektřinu do tamní elektrické sítě začala elektrárna dodávat minulý týden. Firma uvedla, že investiční náklady na projekt činily zhruba 100 milionů korun. Solární panely jsou umístěné na speciálních natáčecích stojanech, které umožňují maximálně využívat sluneční svit v průběhu celého dne.

Českým IT firmám se daří v zahraničí

Mekka programátorských mozků - i tak se mluví o Česku. Právě tuzemské IT firmy jsou úspěšné v zahraničí, a nejen v Evropské unii. Například softwarová společnost Sonet zajišťuje chod platebních terminálů na ostrově Mauricius. Další je třeba Avast, který vyvíjí antivirové programy do počítačů. Jeho zákazníky jsou i Češi, jejich podíl je ale jedno procento. Celkem programy Avast chrání skoro čtvrt miliardy počítačů po celém světě. Loni v září dokonce firma převzala svého nizozemského konkurenta, společnost AVG Technologies za 32 miliard korun.

Po rozšíření do Spojených států a Singapuru nově míří do východní Evropy i česká firma Simplity. Její softwary využívají třeba nadnárodní banky. Jaké země společnost lákají, říká její majitel Petr Mahdalíček:

"My bychom chtěli letos proniknout dál do východní Evropy. Loni jsme založili pobočku v Rumunsku. Poohlížíme se po dalších zemích z důvodu obecného nedostatku pracovníků v Čechách. Z obchodního pohledu bychom se chtěli dál zaměřovat i na západní Evropu. Dneska působíme v Rakousku, v Německu, v Irsku a chtěli bychom se dál rozšiřovat do Holandska a do Skandinávských zemí."

Přestože jsou české IT firmy za hranicemi úspěšné, najít kvalitní zaměstnance je těžké. Takzvaných ajťáků je málo. Podle údajů Českého statistického úřadu pracovalo na této pozici v tuzemsku 160 tisíc lidí. Podle ředitele personální agentury McRoy Tomáše Surky, ale firmy potřebují tisíce dalších specialistů.

Hlavním důvodem nedostatku počítačových specialistů je to, že mladé lidi lákají hlavně humanitní obory. Vysokoškolských studentů informatiky podle údajů Českého statistického úřadu nepřibývá.

Tuzemské automobilky loni vyrobily rekordní počet aut

Výroba aut v Česku byla loni rekordní. Z výrobních linek sjelo přes 1,3 milionů vozů. To je ve srovnání s rokem 2015 osm procent víc. Rostli všichni tři výrobci. Nejvíce, o 12,5 procenta, zvýšila produkci Škoda Auto, nošovická automobilka Hyundai rostla o pět procent a kolínská TPCA zvýšila produkci o necelé jedno procento.

Podmínky pro prodej sudového vína se zpřísní - rozhodli o tom poslanci

Do konce letošního roku bude možné prodávat sudové víno za stejných podmínek jako doteď. Od příštího roku se pravidla zpřísní. Rozhodla o tom Sněmovna, když schválila novelu vinařského zákona s úpravami, které jí doporučil Senát. Novela má podle vlády hlavně omezit falšování vína a potírat černý trh s vínem. Co se od příštího roku pro dovozce sudového vína a vinotéky změní, vysvětlil ministr zemědělství Marian Jurečka z KDU-ČSL:

"Pokud někdo chce dovážet sudové víno, tak musí na průvodním dokladu jasně uvést, kdo je příjemcem. Pokud bude prodávat vinotéka sudové víno od moravského nebo českého vinaře, tak s ním musí mít dohodu o tom, že to víno je pro tuto vinotéku vyrobeno, aby naplnil definici tzv. výrobce ze zákona. Díky tomu bude zákazník dostávat daleko kvalitnější produkt."

Proti novele vinařského zákona byly opoziční ODS a TOP 09 a Starostové. Zákon podle nich poškodí drobné živnostníky. Novela teď míří k podpisu prezidentovi. Mimo jiné zvyšuje pokuty až na 50 milionů korun, teď jsou desetinové. Zakazuje taky prodej vína z automatů.