ČNB nechala úrokové sazby beze změny

Odbory: Zákaz prodeje by se měl rozšířit na všechny svátky

Omezení prodeje ve velkých obchodech, které nyní platí o sedmi státních svátcích, by se mělo rozšířit na všech 13 svátků. Zákon o prodejní době v obchodech se po roce účinnosti osvědčil. Novinářům to řekla předsedkyně Odborového svazu pracovníků obchodu Renáta Burianová. V meziresortním připomínkovém řízení je nyní návrh poslanců ODS na zrušení tohoto zákona, které podporují Hospodářská komora a Svaz obchodu a cestovního ruchu. Kvůli němu odboráři odeslali dopis premiéru Andreji Babišovi (ANO) ve kterém uvádějí, že zrušení zákona by byl krok zpátky. Kabinet v pátek k návrhu občanských demokratů na zrušení zákona zaujal neutrální stanovisko.

Dva bloky Dukovan získaly povolení k dalšímu provozu

Bloky tři a čtyři Jaderné elektrárny Dukovany získaly povolení k dalšímu provozu. Na dobu neurčitou ho vydal Státní úřad pro jadernou bezpečnost, úřad to zveřejnil na svém webu. Těmto dvěma blokům končila desetiletá licence s letošním rokem. Firma ČEZ tak může dál provozovat všechny čtyři dukovanské bloky. Na první dva už povolení dostala. Jaderná elektrárna Dukovany s celkovým instalovaným výkonem 2040 megawattů pokrývá pětinu celkové spotřeby elektrické energie v Česku. Podle vedení elektrárny je cílem zajistit provoz dukovanských bloků minimálně na dalších 20 let.

Letiště v Praze Ruzyni překonalo hranici 15. milionů cestujících

Pražské Letiště Václava Havla po půlnoci na čtvrtek překonalo hranici 15 milionů odbavených cestujících, což je nejvíce za 80 let jeho existence. Největší letiště v České republice tak pokořilo rok starý rekord z prosince loňského roku, kdy oznámilo 13 milionů odbavených cestujících. ČTK to sdělila tisková mluvčí letiště Marika Janoušková.

Podnikatelé v Česku přihlašují málo patentů

Čeští podnikatelé výrazně zaostávají v počtech přihlášených patentů. Například v roce 1930 přihlásili osminásobně více národních patentů než v současnosti. Loni firmy registrovaly 792 patentů, v roce 1930 to bylo téměř 4 tisíce. Ve srovnatelném Švédsku firmy přihlásily loni téměř 2400 patentů. Vyplývá to z analýzy Asociace malých a středních podniků a živnostníků a Úřadu průmyslového vlastnictví.

O večírky není zájem, zaměstnance lákají jiné benefity

Valná většina zaměstnavatelů z výrobního sektoru organizuje pro své zaměstnance vánoční večírek, lidé o něj ale moc zájem nemají. Podle průzkumu personální agentury Grafton Recruitment mezi 400 firmami patří ve výrobě k nejžádanějším benefitům 13. a 14. plat, příspěvek na bydlení a dny placeného zdravotního volna. I mezi dělnickými profesemi roste zájem o jazykové vzdělávání.