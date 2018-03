Čezeta chce v Prostějově vyrábět až 2000 elektroskútrů ročně

Rozšíření výroby si vyžádá investice přes 15 milionů korun. Firma se nyní snaží na rozšíření výroby získat soukromé investory. Mohou se stát spolumajiteli firmy s investicí již od 50.000 korun, řekl ČTK ředitel Čezety Matěj Oliva.

Elektroskútr Čezeta 506 se nyní vyrábí v továrně Wikov v Prostějově, kde motorky montuje deset lidí. "Díky svému designu, moderním technologiím a skvělým parametrům motorka oslovila zákazníky po celém světě. Firma již nestíhá vyrábět a potřebuje rozšířit továrnu tak, aby mohla vyrábět 2000 motorek ročně," uvedl Oliva, podle kterého by se počet zaměstnanců v Prostějově měl zvýšit až na 50 osob. Značku Čezeta oživil před pěti lety britský podnikatel Neil Smith, který i s rodinou žije od roku 2001 v Praze.

Allianz: ČR má před Německem nejstabilnější ekonomiku v EU

Česko má před Německem nejstabilnější ekonomiku v EU. Vyplývá to z letošního výzkumu Allianz Euro Monitor, který každoročně hodnotí stabilitu a zdraví ekonomik eurozóny a dalších zemí EU na základě dvaceti ukazatelů. ČR má velmi nízké poměry dluhu v soukromém a veřejném sektoru a výjimečně pozitivní situaci na trhu práce. Míra nezaměstnanosti je nižší než tři procenta. "Zatímco poměrně vysoký růst zaměstnanosti jde v mnoha evropských ekonomikách ruku v ruce se středním růstem produktivity, v ČR je tomu naopak. Počet zaměstnaných vzrostl loni o procento, ale produktivita práce se zvýšila o 2,7 procenta," uvedl hlavní ekonom Allianz Michael Heise.

Z ekonomického hlediska se eurozóna nachází v nejlepší možné kondici. Svůj rating si v roce 2017 zlepšilo 15 evropských zemí ve srovnání s rokem předchozím. ČR získala rating 8,2 bodu. Na druhém místě se umístilo s 8,1 bodu Německo, třetí skončilo Nizozemsko s 8,0 bodu. Slovensko s Polskem se dělily o čtvrtou příčku. Na konci tabulky až za Řeckem je Velká Británie, Itálie a poslední Francie.

Vláda schválila levnější jízdné pro studenty a seniory

Studenti a senioři budou mít od června levnější jízdné v autobusech a ve vlacích. Slevu 75 procent schválila vláda v demisi. Zlevněné jízdné začne platit od letní změny jízdních řádů a bude se vztahovat na studenty do 26 let a taky na seniory nad 65 let. Podle ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) stát za opatření zaplatí skoro 6 miliard korun ročně. Peníze je připravený doplácet všem dopravcům. Využití slevy pro ně ale bude dobrovolné.

"Dopravce nemusí slevu uplatnit na spoj, který už má dnes přeplněn, a hrozí, že kdyby se kvalita cestování výrazně zhoršila, odehnalo by to plně platící zákazníky. Naopak mezi špičkami to může přilákat poměrně zajímavou skupinu cestujících, což jsou právě senioři."

Zatím nejde určit, jak sleva dopravu ovlivní, jestli bude cestovat výrazně více lidí nebo ne. Opatření má zlepšit dostupnost veřejné dopravy pro vymezené skupiny cestujících, ve kterých se obecně vyskytuje větší podíl lidí s nízkými příjmy.

Podle předsedy poslaneckého klubu ODS Zbyňka Stanjury je návrh nekoncepční a premiér v demisi si jím pouze kupuje voliče. "Vláda bez důvěry se evidentně inspirovala na Slovensku, kde ale toto opatření nepřineslo avizované pozitivní dopady, protože lidé nechtějí jezdit přeplněnými vlaky, a tak se vrací k dopravě vlastním autem," uvedl.

Objem čínských investic je v Česku nižší, než se očekávalo

Čínské investice u nás loni klesly na necelých 6 miliard korun. Jak vyplývá z údajů České národní banky, to je asi polovina oproti předchozímu roku.

"Ke konci roku 2016 dosáhl objem čínských investic v Česku 17 miliard korun. Pokud jde o příliv investic v loňském roce, podle předběžných údajů dosáhl 5,8 miliardy korun," popisuje mluvčí banky Markéta Fischerová.

Představy, které před dvěma roky avizoval prezident, se tak nenaplnily ani po dvou letech. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček rozdíl nekomentoval. Odkázal na pražský Institut nové hedvábné stezky a česko-čínskou obchodní komoru. Šéf Institutu Jan Kohout pokles přílivu peněz potvrdil. Důvodem je podle něj loňský zásah čínské vlády proti vývozu kapitálu. Některé čínské investice proudí do Česka i z Hong Kongu nebo Tchaj wanu. Z těchto zemí přišlo za poslední dva roky celkem 10 miliard korun.

České ceny neomezených tarifů patří podle Evropské komise k nejvyšším v celé EU

Česko patří mezi čtveřici evropských zemí, kde jsou nejdražší tarify mobilních operátorů. Vyplývá to ze srovnání Evropské komise. Mezi nejdražšími zeměmi zůstalo Česko navzdory tomu, že oproti roku 2016 se loni ceny za volání, psaní sms a využívání mobilních dat snížily. Mezi země, které mají nejlevnější mobilní tarify patří podle EK Polsko, Itálie, Rakousko, Litva a Lotyšsko. Naopak nejvyšší částky platí kromě Česka zákazníci v Řecku, na Kypru a v Maďarsku.

Například v Polsku platí lidé u operátora Orange za neomezené volání i smskování a 10 gigabajtů dat v přepočtu asi 300 korun. Oproti tomu u nás třeba u operátora Vodafone nebo O2 vyjde neomezené volání a smsky na 749 korun. I objem dat mají čeští zákazníci výrazně nižší. Výsledné ceny však u řady zákazníků neodpovídají oficiálním ceníkům na stránkách firem. I tak totiž operátoři bojují s konkurencí. Na druhou stranu to od zákazníka vyžaduje, aby s operátorem smlouval, což také není něco, co chce absolvovat každý.

Prodej chlazených hotovek vzrostl o desítky procent

Mezi lidmi roste zájem o prodej chlazených hotovek, tedy jídla, které vydrží až dva týdny a přesto se nezkazí. Některé výrobní firmy hlásí meziroční nárůst prodejů řádově o desítky procent. Zájem je nejen o českou klasiku - jako je třeba svíčková na smetaně - daří se i prodejům vegetariánských nebo bezlepkových jídel. Po celé republice fungují desítky firem. Například zakladatelka firmy Hotovky do krabičky Renata Janečková si dříve vydělávala modelingem, dnes ji živí právě prodej trvanlivých hotových jídel. Denně připraví kolem tisícovky porcí, které pak balí do krabiček. Díky procesu zchlazení v dusíkové skříni jídlo vydrží v lednici i více než týden.

"Vaříme českou kuchyni - svíčková, rajská, koprová, guláše, vepřo knedlo zelo. To všechno nám jde velice dobře. Z krabičky vysajeme kyslík, a nahradíme ho dusíkem. Tím zamezíme stárnutí a kvašení."

Chlazená jídla často využívají firmy do vícesměnných provozů, například pro noční směny. Větší zájem firemních zákazníků potvrzuje taky společnost Hamé. Ze obou linek vyjede každý den celkem přes 30 tisíc porcí, říká generální ředitel Hamé Martin Štrupl: "Je to jeden z nejdynamičtějších segmentů. Ve finančním vyjádření jsou to už stovky milionů."