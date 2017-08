Česká ekonomika ve 2. čtvrtletí zrychlila růst na 4,5 procenta

Česká ekonomika ve 2. čtvrtletí letošního roku znovu zrychlila svůj růst. Hrubý domácí produkt stoupl meziročně o 4,5 procenta po tříprocentním vzestupu v prvních třech měsících roku. Mezičtvrtletně pak ekonomika rostla o 2,3 procenta. Vyplývá to z předběžného odhadu HDP, který zveřejnil Český statistický úřad. Výsledky překonaly odhady analytiků, kteří očekávali meziroční růst okolo tří procent.

Zemědělci dostanou za škody způsobené suchem více než miliardu

Zemědělci by za škody způsobené letošním suchem mohli podle ministra zemědělství Mariana Jurečky dostat zhruba stejné kompenzace jako v roce 2015, kdy jim stát následně vyplatil 1,2 mld.korun. Škody budou podle ministra vyčísleny za dva až tři týdny. Ministerstvo financí je připravené s resortem zemědělství o kompenzaci jednat právě po tom, co mu předloží podrobný návrh s výší škod. Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) bude sklizeň obilovin letos o zhruba 13 procent nižší než loni. Zemědělci musí kvůli nedostatku vláhy také počítat s horší kvalitou obilí.

V německých skladech je stále část české nafty

Část české nafty je stále blokovaná v německých skladech. Podle Správy státních hmotných rezerv zbývá do České republiky převézt zhruba šest vlaků. Od poloviny července ale transport stojí. Důvodem jsou podle předsedy Správy Pavla Švagra rozbitá čerpadla a také spor s novým vlastníkem skladu ohledně úhrady nákladů na odkalení zbylé nafty. Podle Správy státních hmotných rezerv by se cena za převoz nafty do Česka mohla pohybovat kolem 60 milionů korun.

Senát schválil zvýšení plateb za státní pojištěnce

Stát bude dávat v letech 2019 a 2020 do systému zdravotního pojištění za své pojištěnce asi 3,5 miliardy korun ročně navíc. Vyplývá to z návrhu novely o pojistném na veřejném zdravotním pojištění, který schválil Senát. Předlohu ještě musí podepsat prezident Miloš Zeman. Letos stát posílá zdravotním pojišťovnám za své pojištěnce 920 korun na osobu měsíčně. Příští rok vzroste příspěvek nařízením vlády o 49 korun.

Děti by v budoucnu už neměly řešit dluhy za odpad

Vyměřovat dětem poplatky za odpad bylo protiústavní, rozhodl Ústavní soud. Norma platná do poloviny roku 2012 stanovovala povinnost taky pro děti. Pokud za ně neplatili rodiče, vstoupily do dospělosti s dluhem. Problém měly hlavně děti ze sociálně slabých skupin nebo z dětských domovů, které pak končily v exekuci. Zákon se už změnil, řada mladých lidí má ale pořád kvůli jeho původnímu znění problémy. Nově zákon říká, že případný nedoplatek za nezletilého přechází na zákonného zástupce nebo opatrovníka.

Nejoblíbenějším cílem dovolených je opět Chorvatsko

Nejvíc českých turistů vyrazilo letos na dovolenou znovu do Chorvatska. Vyplývá to z předběžných odhadů Asociace cestovních kanceláří. Podle ní tam tento rok jelo o 20 tisíc Čechů víc než loni, celkem tedy 850 tisíc. Chorvatsko bylo v čele žebříčku dovolených zhruba 20 let. Před dvěma lety ho ale sesadilo Slovensko. Podle asociace bude navíc letošní sezona rekordní zřejmě pro všechny cestovní kanceláře. Počet prodaných zájezdů do konce července totiž meziročně stoupl o skoro třetinu. Nejvíc rostl prodej dovolených do Egypta a Itálie.

Vláda chystá sérii opatření na podporu elektromobilů

Vláda chystá sérii opatření na podporu elektromobilů. Navrhuje, aby nemusely platit dálniční známky či registrační poplatky a měly bezplatný vjezd do center měst. Mezi návrhy je také možnost zrychleného odepisování pro podnikatele nebo možnost kombinace dotace na pořízení s operativním leasingem. Opatření vyplývají z vládního Akčního plánu o budoucnosti automobilového průmyslu. Schvalovat by jej měla ještě současná vláda během září.