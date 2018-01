Analytici: Ekonomický růst se přelévá do vyšší životní úrovně

A podobný růst bude pokračovat i letos. Zvýšily se hlavně tržby obchodů s oděvy a obuví nebo za prodej počítačů a mobilních telefonů.

"Nejvyšší dynamiku si i nadále udržel prodej prostřednictvím internetu či zásilkové služby, kde se tržby zvýšily téměř o čtvrtinu," uvedla Marie Boušková z Českého statistického úřadu.

Růst maloobchodních tržeb má na svědomí zejména nepotravinářské zboží, což signalizuje, že Češi jsou ochotni utrácet za zboží zbytné povahy. Ukazuje se také, že co do objemu tržeb byly uplynulé Vánoce rekordní. Odhad za rok 2017 říká, že průměrné tempo růstu maloobchodních tržeb dosáhne téměř šesti procent.

V porovnání s růstem maloobchodních tržeb v EU o 2,6 procenta byla tak dynamika tržeb v ČR v minulém roce více než dvojnásobná a Česko patřilo mezi šest zemí v rámci EU s nejrychleji rostoucími tržbami, připomněl analytik ING Bank Jakub Seidler.

Jak dodal Radomír Jáč z Generali Investments, data o maloobchodních tržbách jsou v souladu se scénářem dalšího růstu úrokových sazeb České národní banky. Ekonomiku je třeba postupně zchladit, aby se nynější období hojnosti nepřelilo do výraznějších nerovnováh.

Analytici: Růst průmyslu v listopadu předčil očekávání

Růst průmyslové produkce v listopadu předčil očekávání a zůstal jedním z tahounů české ekonomiky. Podle odhadu analytiků se jeho růst za celý rok zvýšil k pěti procentům, letos bude mírně nižší. Průmyslová výroba v Česku v loňském listopadu zpomalila meziroční růst na 8,5 procenta po říjnovém zvýšení o 10,5 procenta.

Jak uvedl analytik Komerční banky Viktor Zeisel, tahounem podle něj zůstává automobilový průmysl. Nejenom že se zvyšuje počet vyrobených aut, ale Česko se přesouvá k výrobě modelů s vyšší hodnotou. V domácím průmyslu je také vidět trend modernizace a investic.

ČNB rozdělila investování devizových rezerv na dvě části

Česká národní banka rozdělila investování devizových rezerv na dvě části. Je to součástí její nové strategie. Vyplývá to z vyjádření guvernéra ČNB na webových stránkách banky. Asi 45 procent devizových rezerv investuje jen do aktiv v eurech a americkém dolaru tak, aby byly rychle dostupné pro hladké fungování měnové politiky.

Druhou část rezerv chce centrální banka využívat pro dlouhodobější investování zaměřené na větší výnos. Kromě eura a amerického dolaru by tak investovala i do aktiv v kanadském dolaru, australském dolaru a švédské koruně.

Nezaměstnanost v prosinci stoupla na 3,8 procenta

V prosinci bylo v Česku přes 280 tisíc lidí bez práce. To je zhruba o 15 tisíc víc než v listopadu. Nezaměstnanost tak po čtyřměsíčním poklesu stoupla na 3,8 procenta. Podle mluvčí Úřadu práce Kateřiny Beránkové je vyšší nezaměstnanost na konci roku obvyklá:

"S příchodem zimy postupně končí sezónní práce. Do evidence se už hlásí ve větším počtu i lidé, jimž skončily termínované pracovní smlouvy a dohody, nebo například živnostníci, kteří dočasně přerušili svou činnost."

Nejvyšší nezaměstnanost - 5,8 procenta - zůstává v Moravskoslezském kraji. Nejmíň lidí bez práce - 2,3 procenta - hlásí Praha.

I v prosinci zůstává nabídka volných pozic velmi vysoká, připomíná hlavní ekonom Generali Investments Radomír Jáč:

"Pro prosinec jde o nejlepší výsledek za dlouhou řadu let. Potvrzuje se, že situace na trhu práce těží z vývoje české ekonomiky. Je zde velká poptávka po pracovní síle, a nezaměstnanost klesá."

Podle Úřadu práce bylo v prosinci 217 tisíc volných pozic. Další místa nabízejí zaměstnavatelé jiným způsobem - volí třeba inzeráty nebo poptávku na pracovních agenturách. Takže ve skutečnosti je volných pracovních pozic ještě mnohem více. Kromě vyšších mezd nabízí zaměstnavatelé nové bonusy - jako jsou delší dovolená, doprava do práce, stravenky, podnikové školky, poukazy na cvičení a podobně.

Stát loni na u všech daních vybíral více

Finanční úřady loni vybraly na dani z přidané hodnoty (DPH) téměř 382 miliardy korun, což je meziročně o zhruba 32 miliard korun více. Na dani z příjmu právnických osob pak stát vybral o necelých šest miliard Kč více, celkem to bylo skoro 171 miliard korun. Vyplývá to z údajů ministerstva financí a Finanční správy. Vyšší daňové příjmy finanční správa zaznamenala také u daní z příjmu fyzických osob nebo u spotřebních daní.

Hospodaření státu loni skončilo se schodkem 6,2 miliardy korun. Předloni vykázal státní rozpočet přebytek 62 miliardy korun, loňský výsledek je tak druhý nejlepší od roku 1997. Za meziročním zhoršením stojí především nižší příjmy z EU.

Vzácné kovy lámou cenové rekordy

Na komoditních burzách rostou ceny vzácných kovů používaných v průmyslu - kobaltu, palladia a lithia. V případě cobaltu dokonce o více než sto procent, popsal Roman Koděra ze Saxo bank:

"Kobalt, jako hlavní komponent lithiových baterií v roce 2017 vzrostl o 130 procent, a jeho cena překonala hranici 75 tisíc amerických dolarů za metrickou tunu."

O kovy se přetahují výrobci automobilů a oblast telekomunikací. Kobalt a lithium jsou například v bateriích. Trh mění nástup elektromobilů, připomíná Jan Horčík, šéfredaktor magazínu Hybrid.cz:

"Po světě dnes jezdí 3,3 miliónů aut do zásuvky. Vypadá to jako kapka v moři, a zatím to tak je. Nicméně jenom za minulý rok se prodalo těchto aut kolem miliónu, z toho polovina v Číně."

Prodej aut loni stoupl o pět procent na rekordních 271.595 vozů

Češi loni nakoupili rekordních 271.595 nových osobních aut. Je to o 4,6 procenta více než v roce 2016. Téměř 75 procent pořídili firemní zákazníci. Nejoblíbenější byly terénní vozy SUV s téměř čtvrtinovým podílem, následuje nižší střední třída s 21 procenty.

Podle analytika PwC Vojtěcha Opleštila táhl prodeje zejména ekonomický růst, doprovázený růstem platů a konjunkturou firem. Letos očekává růst mezi třemi a osmi procenty na 280.000 až 293.000 prodaných vozů. Podle názoru Opleštila bude růst zřejmě nižší než loni, protože ekonomika může narazit na některé své limity a navíc trh zřejmě dosáhl úrovně přirozené obnovy vozového parku.