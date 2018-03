Únor 1948 zasáhl do života miliónů lidí. Jednou z nich byla i novinářka, neteř bratří Čapků, a poslankyně za Stranu lidovou Helena Koželuhová. Z americké Virginie přijela do Česka její dcera Marta Kastner Koželuhová. V únoru 1948 jí bylo 17 let. Rodina se při útěku z Československa musela rozdělit. Právě starší dcera Marta byla zadržena a uvězněna. Utéct se jí podařilo až na druhý pokus. Její vyprávění se stalo páteří dokumentu Karolíny Koubové "Opatrně to nešlo".