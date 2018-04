Naši předci Slované

Oslavy tajemných keltských svátků a místa, kde kdysi stávala oppida, nebo třeba vikingské přilby, lodě nebo runy, to všechno se dnes těší velkému zájmu. Pátráme, zda v sobě nemáme aspoň kapku krve, která by nás řadila k příbuzným slavného Asterixe, ale přitom trochu zapomínáme na předky, kteří jsou nám nepochybně bližší. Slovanům se ve svém pořadu z cyklu Historie plus bude věnovat Kateřina Havlíková.