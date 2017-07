Doba dovolených je v plném proudu. Češi vyrážejí do zahraničí, k moři i do hor. Někteří z nás si ale třeba při svém pobytu all inclusive vzpomenou na dobu, kdy se jezdilo pod stan, na rekreace ROH nebo na pionýrský tábor. Léto a dovolená je také oblíbeným tématem médií a nejinak tomu bylo v dobách minulých. O čem se kdysi vysílalo?