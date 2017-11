Zní to trochu jako z Cimrmana, ale prý je to pravda: nejúspěšnější rakouský fotbalista byl Čech. Mattias Sindelar se původně jmenoval Matěj Šindelář a pocházel z Jihlavska. A vzhledem k tomu, že se Vídeň v dobách Rakousko-Uherska označovala za 2. největší české město, na tom vlastně není nic divného. Jaké byly životní i sportovní osudy slavného hráče? Dozvíte se v pořadu z cyklu Jak to bylo doopravdy.