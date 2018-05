Český, dříve Československý, rozhlas slaví 95. výročí. Jeho vysílání zanechalo v dějinách nesmazatelnou stopu a bylo u všech zásadních událostí. Prožil doby tvůrčí svobody i léta, kdy se smělo vysílat jen to, co bylo povoleno. Jak se vysílalo v období, kdy v Československu vládla komunistická strana, a jaké stanice tehdy vůbec mohli lidé poslouchat? Na to se ve svém pořadu z cyklu Jak to bylo doopravdy zaměří Ivana Chmel Denčevová.