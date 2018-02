Zvonková cesta v Krkonoších nabízí dobrodružný noční sjezd na saních

V Česku je největší a propojuje ještě Černý Důl, Velkou Úpu a Svobodu nad Úpou. Kromě lyží projíždíte mezi areály i rolbami a skibusy. V jeden den tak můžete vyzkoušet desítky kilometrů sjezdovek.

"Já jezdím na snowboardu, je to tady super, ale už je to trochu přelidněné, a trochu rozježděné. Pokud přijedete, když lidi zrovna jedí, tak se dostane velice rychle, tak do tří minut, když přijedete po obědě, tak je to čekání delší," říkají baru v Peci pod Sněžkou Tereza a Šárka.

Jak uvedla mluvčí Zina Plchová, SkiResort Černá hora - Pec se dá srovnávat se středně velkými alpskými středisky.

"Samozřejmě nemůžeme konkurovat nadmořskou výškou, ale víc než 75 procent našich sjezdovek je vybaveno technologií zasněžování. Jsme jeden z nejvýše položených areálů. Černá hora je v Krkonoších, a obecně v České republice většinou prvním místem, kde se lyžuje, a také většinou poslední místo, kde se lyžuje. Snažíme se těm alpským střediskům konkurovat také komfortem. V minulém roce jsme otevřeli naši vlastní lyžařskou školu, máme nejnovější servis v regionu, půjčovnu, ve které najdete nové lyže. Rozšířili jsme počet výukových lokalit, máme připraveno 150 instruktorů s licencí."

Pro děti tu jsou pohyblivé koberce, a právě se tu učí lyžovat i malá dcera Evy z Jílového u Prahy.

"Já lyžovat neumím, a manžel jezdí na snowboardu, takže tohle je jediné řešení, aby mohlo dítě začít. Loni byla dvakrát, letos poprvé. Chceme, aby si to osahala a nebála se. Já sama jsem začínala pozdě, a pak jsem se bála. Kdyby ji to nebavilo, tak jí nutit nebudeme, ale líbí se jí to. Tak jsme rádi."

Sáňky dřív na Zvonkové dráze kvůli bezpečí zvonily

Za poslední tři roky SkiResort investoval do novinek víc než 400 miliónů korun. Například do vyhřívané šestisedačkové lanovku s bublinou. Zajímavá je i zdejší sáňkařská dráha s poetickým názvem, zve nás na ni Zina Plchová.

"Je to nejstarší sáňkařská cesta v Krkonoších s historií delší než sto let. Je to trasa, po které se tradičně vozilo dřevo nebo seno z Černé hory. 11. března 1900 se tu konaly první sáňkařské závody na sever od Dunaje. Vyhrál je borec z Jánských Lázní pan Vinkler. Nejdřív musel víc než tři kilometry dlouhou trasu vyjít se saněmi na zádech, což mu zabralo zhruba hodinu a půl. Samotný sjezd pak zvládl za 4 minuty a 38 vteřin. Zvonková cesta je tradiční místní název. Říkalo se jí tak proto, že všechny saně rohačky byly opatřené zvonečky, a člověk, který se pohyboval na této trase, už z dálky slyšel, že saně jedou, a předcházelo se tak kolizím. Už v roce 1913 tu byl první sáňkařský vlek dlouhý jeden kilometr. Po třech letech to měděné lano, které sloužilo k vyvezení sáňkařů, skončilo někde v továrně pro válečné účely. Postupem času převážilo lyžování, ale sáňkařská cesta je velmi oblíbená pro rodiny s dětmi. Organizujeme tu také večerní sáňkování s průvodcem. Lidé vyjedou se sáňkami s čelovkou a průvodcem poslední kabinkou nahoru, a pak už za tmy jedou tuto sáňkařskou cestu dolů."

Pro starostu Pece je sportem číslo jedna skialpinismus

Peci pod Sněžkou přináší značné příjmy lanovka na Sněžku, nejvyšší českou horu. Jak dodal starosta Alan Tomášek, původní lanovka tu fungovala 63 let, byl to technický unikát. V létě se však na ni stojí i čtyřhodinové fronty.

"I po rekonstrukci jsme museli ponechat stejnou kapacitu z důvodu existence národního parku. Tento typ lanové dráhy by uměl převézt až 3000 lidí za hodinu, ale to by se na vrcholu nedalo akceptovat. Ale nepatrné zvýšení kapacity v řádu desítek procent by pomohlo určitě tu frontu naředit v tom exponovaném čase. Lanovka ročně sveze asi 300 tisíc lidí. Ale Sněžka jako taková je zatížena asi miliónem a půl návštěvníků, takže lanovka přepravuje jen malé číslo z počtu návštěvníků nejvyšší hory Česka. Vede tam řada pěších cest, i z Polska."

I starosta Pece pod Sněžkou Alan Tomášek miluje zimní sporty.

"Pro mě je v zimě sport číslo jedna skialpinismus, to znamená chodit po těch horách. Brzy ráno vstát, vyjít si na východ slunce, sjet dolů, dopřát si ten komfort, že z vlastního domu vyjedu na lyžích od garáže, což je fantastické. Nebo jako dneska po práci, kdy jsem se domluvil, že vezmu lyže, půjdu se projít na vršky, pak sjedu dolů, dám si pivko, a mám skvělý pocit, že jsem den neproflákal."