V Přibyslavi stojí předchůdce Žižkovy sochy z Vítkova

Když se řekne Přibyslav, většině z nás se nejprve vybaví vyjmenovaná slova po B a jméno slavného husitského vojevůdce s charakteristickou páskou přes oko. Historie tohoto městečka sahá nicméně dál než do období husitských válek. Ve 13. století to totiž bylo - po asi 25 km vzdálené Jihlavě - druhé největší naleziště stříbra v českých zemích. Právě z této doby se zachovala tajemná štola pod farou. Tato asi stometrová podzemní chodba dnes představuje jednu z nejvýznamnějších památek města.

V Přibyslavi stojí i malý bratříček Žižkovy sochy na Vítkově

Sláva Přibyslavi však netrvala dlouho. Definitivní konec přišel právě s vpádem husitů, kteří město s hradem nakonec dobyli a vypálili. Jan Žižka z Trocnova zemřel při jeho obléhání dne 11. října 1424, a to u nedaleké obce Šenfeld, dnes nazývané Žižkovo Pole. Pravděpodobnou příčinou smrti obávaného bojovníka byl hnisavý zánět, historikové se ale v tomto ohledu stále rozcházejí. Vedoucí přibyslavského Informačního centra Anna Šauerová popisuje:

„Tam, kde Jan Žižka zemřel, byla navršena obyčejná mohyla z kamenů. Později se z toho stalo poutní místo. Dokonce zde existovala pověst, že to pole musí zůstat nezorané. Pokud by se ho někdo snažil zúrodnit, tak by zakročil sám Žižka. V roce 1874 byla uspořádána sbírka z podnětu knihkupce, pražského nakladatele a přibyslavského rodáka Jana Otty, díky které se na místě měla vystavět pořádná mohyla. Ta je dnes asi deset metrů vysoká. Zajímavé je, že se na ni vozily kameny z celých Čech, jako tomu bylo třeba v případě stavby Národního divadla.“

Stopy husitského vojevůdce jsou ale patrné i v samotném městečku, kde stojí jezdecká socha Jana Žižky. Ta je dílem sochaře Bohumila Kafky, autora slavné Žižkovy sochy stojící u Národního památníku na Vítkově v Praze.

„Je to malý bratříček a předchůdce té sochy z Vítkova. Socha byla městu věnována v roce 1957. Dodnes zdobí park pod přibyslavským zámkem,“ popisuje Anna Šauerová.

V hasičském muzeu si můžete vyzkoušet i ruční sirénu

Přibyslavský zámek, stojící jen pár stovek metrů pod náměstím, nechal v 16. století vystavět na místě zaniklého hradu pan Zachariáš z Hradce. Svou dnešní podobu získal pozdější klasicistní přestavbou. Od roku 1983 v něm sídlí rozsáhlé hasičské muzeum. Exponáty vystavené v 15 sálech představují bohatou historii požární ochrany, používanou techniku i prevenci. Můžeme zde vidět (a v některých případech i slyšet) třeba ruční sirénu, starou houkačku nebo historické hasičské automobily:

„Mezi nejzajímavější exponáty patří celodřevěná hasičská stříkačka z roku 1822 či renomované auto Praga RN z roku 1934 a vozidlo Tatra z roku 1920. Je zde také velký archiv a knihovna, do které jezdí lidé z celé Evropy, především z Německa a Rakouska,“ dodává ředitel muzea Jiří Pátek.

Domov Pribináčka a Hermelínu

Přestože se kdysi věhlasné město po husitských válkách podstatně zmenšilo, je dnes Přibyslav významným zemědělským centrem.

„V 19. století zde byl založený bramborářský průmysl. Ve stejné době zde vznikla i mlékárna, která v současnosti nese název Pribina. Je známá především díky svým tradičním výrobkům Pribináček a sýr Hermelín,“ uvádí vedoucí Informačního centra Anna Šauerová.

Hasičské muzeum - provozní doba:

duben - říjen: 8:00 - 16:00

www.zamek-pribyslav.estranky.cz

Přibyslav je obklopená hustými lesy a krásnou přírodou. Představuje tak ideální místo pro milovníky vycházek a cyklovýletů. Ti se mohou vydat například do nedaleké obce Sázava, kam vede údolím stejnojmenné řeky pěkná, nová cyklostezka.