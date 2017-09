V muzeu medoviny objevíte i klec na včelí matku

"Jeden čas mi začalo být smutno z toho, jaké medoviny se v Česku prodávají, protože mnozí známí výrobci medoviny doslazují, dolihovávají. Začal jsem pátrat po menších výrobcích po celé republice i na Slovensku. A objevil jsem desítky tradičních výrobců medoviny. Rozhodl jsem se, že začnu sortiment mapovat, vrátím se trošku i do historie, k tomu, jak se medovina vyráběla dřív, jaké byly tradice."

Původně měl svůj koutek v čajovně, ale nedávno získal nový prostor. V jedné části je degustační prodejna a vinárna, ve druhé vzniká muzeum.

O medovině už psali i římští vojevůdci

Je pravda, že je medovina nejstarší alkoholický nápoj?

"Říká se, že to tak je. Ale stoprocentně nikdo nedoložil, jestli začali naši předci dříve vyrábět kvašené víno z medu, a nebo víno z nějakých jablečných moštů či z jiného ovoce. Historie sahá možná i několik desítek tisíc let zpátky. Uvádí se, že v 10. nebo 11. století byla medovina nejvýznamnějším exportním artiklem českých zemí. Poté, co se tu masivně rozšířily vinice zejména v době Karla IV., tak nastává úpadek medoviny, protože díky medu je výroba komplikovanější. U našich sousedů v Polsku, kde se už vinice nevyskytují, přetrvala tradice výroby medoviny o 300 nebo 400 let déle než u nás."

O opojném nápoji z medu se mluví už ve zprávách římských vojevůdců, kteří popisují zvyky severních barbarů. Původní název medoviny pochází z jazyka Keltů.

Do medoviny můžete dát i desítky bylinek a koření

Výroba medoviny není složitá. Základem je med a co nejkvalitnější voda, jako u každého alkoholu. Ke kvašení se používají různé druhy vinných kvasinek.

"Medovina může být kombinovaná s jakýmkoliv druhem koření nebo bylinek. Může tu být jedna přísada, u nás je nejoblíbenější skořice nebo macerované vlašské ořechy. Může být třeba i zázvor nebo vanilka. Můžete ale nakombinovat i několik desítek různých koření a bylinek. Můžete medovinu udělat i ovocnou. Před kvašením přidáte do roztoku ještě nějakou ovocnou šťávu - černý rybíz, višně, malinovou šťávu, ostružiny. To jsou ty nejoblíbenější."

Ke stáčení do lahví musí dojít až po té, co je kvašení u konce. Pokud se tak nestane, vznikne perlivá medovina a také nebezpečí, že to láhev nevydrží a praskne. Za použití speciálních lahví a zejména zátek se však v některých regionech perlivá medovina vyrábí průmyslově.

Medovina může být osvěžující i za horkého dne

Většina lidí si vybaví medovinu sladkou. Dělají se i suché?

"Je to stejné jako u vína. Záleží, kolik dáte do počátečního roztoku před kvašením medu. Záleží na poměru vody a medu. A z toho potom vyplývá, jak bude sladká, a kolik bude mít alkoholu. V poslední době jsou oblíbené sušší medoviny, případně i méně alkoholické, jen kolem 11 procent. Ty už jsou potom srovnatelné s klasickým vínem, a rádi si je dáte i za horkého dne."

V muzeu medoviny je i mapa. Jiří Pouček v ní má zapíchané špendlíčky, kde sídlí její výrobci. Jednoho objevil i v Keni.

"Docela mě překvapilo, že jsem našel výrobu medoviny i v Keni. My tady máme vystavené spousty vzorků, které lidi přivezli z dovolené. Jsou to vzorky asi z deseti zemí. Já jsem ochutnal medovinu z okolních zemí - Německo, Rakousko, Polsko, Slovensko a Slovinsko. Ostatní vzorky, co tu máme, tak máme nachystané na nějakou ochutnávku."

Víte, že existuje klec na včelí matku?

Kromě medovin a medu jsou v muzeu i zařízení, která slouží včelařům k získání medu z pláství. Například medomet. Je tu i cosi podivného, jakási malá klec.

"To je klec na včelí matku, která je výrazně větší. Při určité práci se včelstvem potřebujeme včelí matku oddělit. Ona z té klícky nevyleze, ale dostanou se k ní ostatní. Mám tu spoustu drobností, které jsem získal od včelařů. Když někoho zajímá včelaření, tak mu základy toho, jak se získává med, rádi objasníme."