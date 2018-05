V Hoslovickém mlýně zažijete 19. století

Jak uvedla ředitelka Muzea středního Pootaví Ivana Říhová, poslední mlynářský rod sem přišel v roce 1829.

"To je rok, kdy vodní mlýn v Hoslovicích kupuje rodina Harantova z nedaleké vesničky Střídka. Na mlýně hospodařili celé 19. a 20. století. Posledním vlastníkem byl Karel Harant, který hospodařil na mlýně společně se svými sourozenci Annou a Františkem. Pak přišel rok 1948 a v 50. letech kolektivizace. Protože oba bratři odmítli vstoupit do Jednotného zemědělského družstva, tak se samozřejmě museli střetnout s tehdejší totalitní mocí. Výsledkem byl nakonec tříletý pobyt obou bratrů u tzv. Pomocných technických praporů, známých 'pétépáků'.

Když se bratři vrátili, tak do družstva odmítli vstoupit, a dál na svých políčkách pracovali a sklízeli nějakou úrodu.

"Nakonec oba bratry prohlásili za nesvéprávné. V roce 2004 František jako poslední z rodu umírá."

Ve mlýně nebyla zavedená ani elektřina. Jak stavení vypadalo?

"Když v roce 2005 přebíral mlýn od dědiců Jihočeský kraj, tak byl v hodně dezolátním stavu. Byla poškozená střecha, trámy. Dřevo bylo napadené červotočem. Krovy byly polámané, došky chyběly. Nebyla tu zavedená voda, ani elektřina, protože tím, jak se bratři po roce 1948 uzavřeli do sebe a izolovali od společnosti i od technického pokroku, tak se v tom mlýně vůbec nic celá desetiletí nezměnilo. I díky rodičům, kteří na mlýně hospodařili v první polovině 20. století, nedošlo k žádným technologickým změnám. Díky tomu se zachoval způsob života na mlýně v podstatě z 19. století."

Na mlýně zavoněly bylinky i chleba

Na opravu za 18 milionů korun přispěl stát i Evropská unie. Hoslovický mlýn byl vyhlášen národní kulturní památkou a získal několik ocenění. Koná se tu řada akcí. Ta poslední se jmenovala Z bylinkového hrnečku, přiblížila Zuzana Pekárková z Muzea středního Pootaví.

"Na trhu, který máme před mlýnem, si lidé mohli zakoupit bylinky, a také ochutnat domácí sirupy a marmelády, do kterých jsme přidávali bylinky a ovoce."

Měli jste na akci nějakou bylinkářku?

"Ano, dělala nám bylinkové poradenství. A naše pekařky, které nám pečou ve světnici v naší peci chléb, tentokrát přidaly do chleba kopřivy, libeček, a další bylinky, aby ho ozvláštnily. Další akce, kterou budeme pořádat, bude Domácnost paní mlynářky. Bude 16. června, a tam si návštěvníci budou moci vyzkoušet, jak se například pralo prádlo na valše. Zkoušela jsem to, a je to dřina."

Jak dodala Zuzana Pekárková, Muzeum středního Pootaví se připravuje i na muzejní noc. Ta se odehraje na hradě ve Strakonicích. Připomene 100. výročí založení republiky, proto tu budou akce s prvorepublikovou tématikou.

"Během Muzejní noci, která se bude konat 26. května na hradě ve Strakonicích, si návštěvníci budou moci prohlédnout třeba krásnou módní přehlídku ze 30. let. Uvidí šaty jednak pro denní nošení, ale i večerní a elegantní róby. Pro zájemce, kteří znají český seriál Četnické humoresky o prvorepublikových četnících, budou připraveny přednášky plukovníka Michala Dlouhého, otce tohoto seriálu. A pro nejmenší bude na nádvoří instalace věrné kopie prvorepublikového bunkru typu řopík, kde si budou moci vyzkoušet i repliku kulometu."