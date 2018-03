V Broumově se můžete proměnit ve středověkého písaře

A jak se přesvědčíte, napsat něco brkem není vůbec jednoduché. Do skriptoria nás vzala Martina Junková.

"Skriptorium je tu asi dva roky, a to díky podpoře Státního fondu životního prostředí. Skriptorium kdysi sloužilo jako středověká písárna, kde mniši opisovali texty a knihy. V Broumově skriptorium nebylo, i když se tady našly dva či tři pulpity. To jsou stolečky, u kterých se opisují knihy. Domníváme se, že sloužily k opisování zpěvníků pro broumovské kostely. V našem skriptoriu máme nejenom středověkou písárnu, ale i dvě další profese, které ve středověku byly. A to iluminátor a knihvazač. Máme tu i pergameníka, a přelomový vynález knihtisk. Chodí sem většinou školní kolektivy. Kreslí pomocí husích brků. Máme to tady zaměřené buď na herbář, nebo na bestiář. Děti si tu taky můžou zkusit napsat své jméno jako třeba v roce 1740."

Stolečky ve zdejším skriptoriu vypadají velmi staře. Je to napodobenina?

"Ano, to je schválně. Mají vypadat jako replika."

Profesi středověkého písaře jsem si na místě vyzkoušela, a myslím, že by se mnou příliš spokojeni nebyli. "To se vypiluje," uklidňovala mě Martina Junková.

Do skriptoria může přijít najednou maximálně 30 dětí. "Máme tu deset oboustranných pulpitů. Většinou třídu rozdělíme. Jedna má program ve skriptoriu, a druhá u knihtisku. Chodí sem děti mateřské školy, až po střední."

Jak vznikl nápad vytvořit v broumovském klášteře skriptorium?

"To byl nápad mé bývalé kolegyně Jitky Klímové. Skriptorium je založené na herbáři, na floře Broumovska."

Barvy tu vyrábějí jako středověcí alchymisté

Abyste napsali třeba jedno písmeno, musíte brk i několikrát namočit v inkoustu. Ale tím to nekončí. Na řadu přichází iluminace. Jak předvedla Martina Junková, v Broumově si míchají i vlastní barvy.

"Barvy děláme podle středověkých postupů, přesně tak, jak to míchali mniši. Používáme přírodní materiály. Mícháme tu barvy z hlíny, nebo vaříme rostliny, děláme vodové barvy. Do těch už si ale pigmenty kupujeme. Základem pro vodové barvy je arabská guma (pryskyřice), kterou rozdrtíme na prášek. Ve spojení s vodou se udělá hmota, do ní se přidá pigment, a vznikne vodová barva. Děláme i temperové barvy. Základem je vajíčko, ocet, voda a pigment. Rostliny si tu na barvy pěstujeme, sbíráme, sušíme. Hlínu máme taky svoji."

Jak dlouho trvá vyrobit barvu?

"Základní vodová asi pět minut, když už máme připravenou rozdrcenou arabskou gumu."

Opravdu to není složité, stačí k tomu přísady, miska a vše třecí paličkou pořádně rozetřít. Zelený pigment vypadal při přípravě trošku jako japonský zelený čaj, a barva byla hodně tekoucí. A jak dlouho vydrží?

"My jsme zkoušeli trvanlivost barvy. Mniši nejdřív museli vychytat ty podíly, aby barva byla nejenom kvalitní, a dlouho vydržela na pergamenu nebo papíru, ale také, aby ji mohli následně znovu použít. Vodové barvy vydrží asi půl roku, a tempera z vajíčka nám vydržela v lednici týden."

V Broumově si návštěvníci mohou vyrobit i papír nebo se podívat, jak se vyrábí pergamen.