Za neuvěřitelnou označil letošní návštěvnost také kastelán hradu Karlštejn Jaromír Kubů. "Nevím, jak je to možné, ale letos máme stejný počet návštěvníků jako v loňském roce. Ale loňský rok byl mimořádný v tom, že jsme měli 700 let od narození Karla IV. a měli řadu akcí," řekl ČTK Kubů. I jižní Morava hlásí velký zájem turistů. Třeba Jeskyně Moravského krasu, kde se lidé mohou v parných dnech zchladit, zažívají přes léto takový nápor, že hlavně do Punkevních jeskyní je potřeba si vstupenky rezervovat i s několikadenním předstihem. Správci koupališť věří, že zájem návštěvníků se zvedne v srpnu, který začal extrémně horkým a slunečným počasím.



Počet turistů na Šumavě roste už pátým rokem

Mezi oblíbené cíle patří v létě i hory. "Hotely, penziony byly plné, i když turistů není tolik jako v předchozích dvou letech, kdy se lidé báli cestovat do ciziny," uvedla Lenka Kostlánová z infocentra v krkonošské Rokytnici nad Jizerou.

Už pět let po sobě přijíždí na Šumavu stále více návštěvníků. Trend potvrzuje také letošních prvních sedm měsíců. Návštěvnická a informační centra očekávají, že návštěvnost letos meziročně vzroste zhruba o 20 procent, řekl ČTK mluvčí Národního parku Šumava (NPŠ) Jan Dvořák. Nejnavštěvovanějšími centry jsou otevřená obora s vlky v Srní a Kvilda s jeleny a rysy. Šumavu podle Dvořáka lidé vnímají jako jedno z mála míst, kde je ještě divočina.

Kukuřičná bludiště jsou na jižní Moravě novou atrakcí

Bludiště vysekaná v kukuřičných lánech jsou novou turistickou atrakcí, zvláště pro rodiny s dětmi. Vznikla na více místech v Česku, na jižní Moravě letos poprvé například v Břeclavi a Brně. Otevřela je firma Fit - Jump z Rychnova nad Kněžnou, v Česku jich provozuje 25. Inspirací se stala bludiště ve Spojených státech, Velké Británii či Německu. Cílem projektu je přimět děti k pohybu. Pro zemědělce jde o zajímavou možnost využití pole před sklizní.

Aby si návštěvníci bludiště užili, musí kukuřice narůst do patřičné výšky. Někde se to letos zatím nepodařilo. Například ve Znojmě kukuřice dosahuje pouze 40 centimetrů a neodpovídá standardu, který by firma chtěla nabízet, tedy výšku bludiště od dvou do čtyř metrů.

Turismus v budoucnu výrazně ovlivní demografický vývoj

Demografický vývoj, vliv sociálních sítí a touha turistů po zážitcích na míru zásadně ovlivní způsob cestování a trávení dovolené v příštích deseti letech. Hotely v Evropě se tak musí připravit na změny. Vyplývá to ze studie poradenské společnosti Savills. Zvýší se počet turistů v důchodovém věku z EU, Asie a Blízkého východu. Více budou cestovat jednotlivci, a to napříč všemi generacemi. Hotely tak budou muset snížit nebo zrušit příplatky za jednolůžkové pokoje.

Průměrný hotelový pokoj se podle studie zmenší ve prospěch společných prostor. Hotely se rozdělí do dvou skupin - on-line a off-line. Většina hotelů bude podle studie nabízet rychlé wi-fi spojení, které hostům umožní sdílet naživo každý moment jejich pobytu. Ty ostatní budou útočištěm pro cestovatele, kteří chtějí chránit své soukromí nebo zatouží po digitálním detoxu. Výrazně naroste zájem o ekoturistiku.

V Česku bylo loni celkem 9168 ubytovacích zařízení, z toho 60 pětihvězdičkových hotelů a 621 čtyřhvězdičkových. Jejich počet od roku 2012 každý rok mírně roste. Tříhvězdičkových hotelů bylo v roce 2016 celkem 1891 a penzionů 3450.