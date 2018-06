Objev unikátních filtračních schopností ručního papíru zachránil papírnu ve Velkých Losinách

Historie papírny začala s příchodem pánů ze Žerotína na sklonku 16. století. Jak uvedl ředitel Ruční papírny a muzea Petr Fouček, původně se v objektu papírny mlela mouka.

"Tento objekt byl obilný mlýn, který na konci 16. století nechali Žerotínové přebudovat na papírenský mlýn. Poslední dochovaný dokument, že to byl obilný mlýn, je z roku 1591. A první doložený papír se znakem Žerotínů - lev na třech pahorcích - je z roku 1596 na nějaké kupní smlouvě. Takže už v tomto roce papírna určitě existovala."

Když Žerotínové zdejší papírnu založili, neměla to lehké. Měla totiž silnou konkurenci v nedalekém Šumperku.

"Šumperská papírna, která byla o pár let starší, zásobovala celé okolí. Proto byl papír z Velkých Losin využíván převážně pro rod Žerotínů, pro jejich kanceláře a vlastní potřebu. V následujících stoletích se papírna pronajímala, dokonce byla jeden čas odprodána, a pak znovu vykoupena Žetoríny. Ti ji vlastnili dvě stě let. Papírna nezkrotná a nezdolná, jak ji někteří nazývají, prošla i těžkým obdobím moru a krizí."

Během staletí se tu vystřídala celá řada papírnických rodin a mistrů. Neblaze se do historie papírny zapsaly i známé čarodějnické procesy v 17. století. Jejich obětí se totiž stala i manželka losinského papírníka Barbora Göttlicherová.

Textiláci objevili unikátní filtrační vlastnosti ručního papíru

I přes snahu Žerotínů modernizovat výrobní postupy, se zdejším papírníkům, kteří tu byli jako nájemci, příliš nedařilo. V roce 1778 hrabě Jan Ludvík ze Žerotína podnik prodal papírnickému mistru Matyáši Wernerovi ml., a papírně se začalo dařit. V 19. století sem přišli textiláci Schmidtové, kteří dodávali i na císařský dvůr.

"Měli na Šumpersku několik firem. A protože výroba textilií a papíru má spoustu společných operací, využívali zdejší prostory pro obě výroby. Svoje nejluxusnější textilní zboží balili do ručního papíru. Následně zjistili, že neklížený ruční papír má unikátní filtrační vlastnosti. Za to získali ocenění z první světové farmaceutické konference na konce 19. století. Následný nástup strojní výroby odstavil 90 procent papíren, ale protože tady byli šikovní textiláci, rozběhla se výroba filtrací. Papírna těžké období přežila. V polovině minulého století se tady dělalo 130 tun filtrační hmoty ročně. Dneska vyrábíme asi 6 tun exkluzivního papíru. Papírna, která má stroj s návinem 18,5 metru, tak to, co mi vyrábíme rok, má vyrobeno za osm minut."

Tradičním odběratelem zdejších výrobků je Pražský Hrad. Dále se používá pro exkluzívní zakázky a uplatnění našel i ve sféře výtvarného umění. Losinský papír používají také restaurátorská pracoviště, připomněl ředitel Petr Fouček:

"Našimi největšími odběrateli jsou vysoké školy, magistráty a obce. Z ručního papíru jsou třeba vysokoškolské diplomy, diplomy lékařů, které si vyvěšují v ordinacích, ruční papír se používá na pamětní listy. Jedná se o nadstandardní zdobný papír, kde jsou různé motivy. Hodně nakupují i návštěvníci. Jsme turisticky atraktivní objekt, který nabízí nejen Muzeum papíru, ale i zážitky. Přichází k nám na 60 tisíc návštěvníků ročně, a ti utrácí například za drobné upomínkové předměty, historické mapy na ručním papíře, a tak dále."

Papírna ve Velkých Losinách se před několika lety snažila o zápis na seznam UNESCO. Už připravenou dokumentaci, ale tehdy stát stáhl. Pokud by papírna neuspěla, šance proniknout do prestižního seznamu by se jí uzavřela. Šanci má však ve větší skupině. Začala proto spolupracovat s polským Muzeum papírenství Duszniky-Zdroj a papírnou z německého Homburgu. A hledá i další partnery.