Louny – brána do Českého středohoří

Tip pro děti

Archeologický skanzen v Březně u Loun - ojedinělý soubor pravěkých a raně středověkých chatrčí. Propadneme se do doby starých Slovanů, starých Germánů a v chatrči si můžeme prohlédnout, jak žili původní obyvatelé dolního Poohří. Muzeum je výsledkem dlouholetých archeologických experimentů. Např. ve slovanském obydlí ze 6. století v rámci experimentu přezimovala čtyřčlenná rodina.

Louny za poslední roky výrazně změnily tvář. Došlo k obnově městských hradeb s Žateckou bránou s baštami a opevněním. Většina domů se může pochlubit novými fasádami. S vedoucí městského informačního centra Blankou Tomáškovou stojíme v centru Loun na náměstí Jana Husa, jehož socha náměstí dominuje a připomíná husitskou historii města. Pohlížíme na naprosto úchvatný kostel, který připomíná jinou architektonickou památku.

„Pokud jste znalí památek UNESCO, tak se vám vybaví chrám sv. Barbory v Kutné hoře, který je mistrným dílem Benedikta Rejta. Ale zatímco v Kutné hoře mají velikost XL, my tady máme velikost S. Chrám sv. Mikuláše je o to krásnější. Je to poslední dílo velkého mistra, které rozhodně stojí za návštěvu. A když vystoupáte po 182 schodech na kostelní věž, otevře se vám úchvatný pohled na České středohoří anebo na druhou stranu na Džbánsko.“

Sopečná krajina Českého Středohoří

Raná – kolébka československého plachtění. Příběh létání na Rané začíná v roce 1932, kdy studenti Německé techniky v Praze hledali co nejvhodnější terén pro plachtařské létání. Jejich objevem se stal holý hřbet se třemi vrcholky, dlouhý téměř 1,5 km, pozvolna vystupující z nížiny – prostě plachtařský svah jak vystřižený z letecké příručky. V tomto roce zde také začínají působit instruktoři Masarykovy letecké ligy a následují je i členové Sokola a dalších českých i německých spolků. Ve válečných letech zde školila Luftwafe své piloty a po válce se stala Raná hlavním působištěm Zemské plachtařské školy, která zde vyškolila 962 pilotů, kteří zde v roce 1946 provedli 41 367 startů. V 70. letech začali ranou využívat rogalisté, v 90. letech je vystřídali paraglidisté.

Vydáváme se tedy po schodišti nahoru. Z rovinaté krajiny podél Ohře vystupují různě vysoké kopečky sopečného původu.

„Každý kopeček je svůj a unikátní. Pokud jedete od Prahy, postupně klesáte dolů, což je začátek tektonického zlomu, který končí u Krušných hor. To co vás zaujme je vrh Oblík, který připomíná klasickou sopku, ale nikdy sopkou nebyl. Naproti němu je vrch s třemi vrcholky, což je Raná ( 457 metrů n.m.) která je známá jako kolébka aviatiky díky parašutismu, paraglidingu a větroňům. K návštěvám láká i milovníky přírody, protože tu žije největší kolonie sysla obecného. Jsou tak ochočení, že máte šanci si je bez problémů prohlédnout. V Pšanském chlumu pro změnu žijí krásné kolonie motýlů.

A pak tu máme nejnižší rozhlednu v České republice. Je to rozhledna Stradonka, která má 2,4 metru. I když je tak nízká, díky tektonickému zlomu je z ní krásný výhled“, líčí paní Tomášková.

Na Lounsku je řada menších hradů a zámků. Možná méně známé ovšem je, že velké panství tu měli Schwarzenbergové. Schwarzenbergové tu začali přesně před 250 lety budovat dolní panství (i když to bylo na severu Čech), které se snažili zcelit. Šli od Křivoklátských lesů směrem na sever, kupovali pozemky, kde pěstovali chmel a další plodiny a ty pozemky jim vydělávaly polovičku rodinných příjmů, které pak investovali do svých honosných panství na jihu Čech.