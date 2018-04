Krokodýlí zoo v Protivíně zachraňuje ohrožené druhy pro příští generace

Teplota kolem 30° C a vysoká vlhkost vzduchu: toto tropické klima nás překvapí při vstupu do zdánlivě nenápadné budovy v centru Protivína, kde se už několik let nachází ojedinělá krokodýlí zoo.

Hned u vchodu máme možnost pozorovat krmení devatenácti krokodýlů kubánských. Jedná se o největší chovanou skupinu těchto plazů v Evropě. Zvířata se strkají, aby chytila co nejlepší kousek kuřete či ryby. Jedí totiž pouze jednou týdně, což je podle jejich ošetřovatelů optimální frekvence pro krokodýly v zajetí.

Ředitel zoo se do krokodýlů zamiloval už v dětství

Soukromá zoo vznikla jako splněný sen jejího ředitele Miroslava Procházky. Ten se do krokodýlů zamiloval už v dětství a od roku 1996 je také chová. Veřejnosti je jeho „krokodýlí sbírka" přístupná deset let.

Původně zabírala jen asi tři místnosti. Dnes se podle ošetřovatele Petra Samka, který nás po zoo provedl, krokodýlí ubikace rozkládají na téměř 2000 m2. A můžeme zde vidět 22 ze 23 žijících krokodýlích druhů: „Je to světový unikát. Málokterá zoologická zahrada se nám může rovnat, co se týče počtu druhů."

Protivínská zoo, která si chce do budoucna pořídit i poslední chybějící druh, má výrazně chovatelský charakter. Snaží se o rozmnožování ohrožených druhů a jejich reintrodukci do volné přírody. Účastní se několika záchranných programů ve spolupráci s různými zahraničními partnery:

„Posláním zoologických zahrad není jen seznamovat návštěvníky se zvířaty, ale především je zachraňovat pro budoucí generace. My chováme pět kriticky ohrožených druhů a čtyři z nich úspěšně rozmnožujeme. Jedná se o gaviály indické, krokodýly siamské, krokodýly filipínské a krokodýly kubánské, kterých jsme v minulosti odchovali 51."

Úspěch světového formátu - narodila se mláďata gaviála indického

V loňském roce zoologická zahrada zaznamenala celosvětový úspěch. V květnu 2017 se tu totiž vyklubalo šestnáct mláďat kriticky ohroženého gaviála indického, a to páru Čambal a Ganga, kteří přišli z Indie. Zoo v Protivíně je tak první institucí mimo přirozený výskyt krokodýlů, tedy mimo tropické oblasti, kde se tato velice vzácná zvířata, kterých žije v přírodě už jen několik desítek, podařilo rozmnožit.

„Nakladených vajíček, která byla dobře zachovaná, bylo 22. Jde tedy o vysoké procento líhnivosti. Pouze třetina se jich nevylíhla," říká ošetřovatel Petr Samek.

Dnes malí gaviálové měří kolem 50 cm. V dospělosti ale mohou dosahovat až sedmi metrů. Většinu mláďat proto protivínská zoo darovala do zahraničí.

„V současné době už zde máme pouze tři mláďata. Zbytek už je ve světě, například ve Švýcarsku a na Kanárských ostrovech."

Malí gaviálové ale nejsou jediným protivínským unikátem. Zdejší zoo chová i údajně největšího krokodýla mořského v Evropě, samce Golema, který měří téměř pět metrů a váží kolem 600 kg.

V zoo zachraňují i týrané krokodýly

Prohlídnout zoo si může každý návštěvník sám, nebo s průvodcem. Ten mu poskytne nejrůznější informace o krokodýlech obecně a představí životní osudy zde chovaných jedinců. Ošetřovatel Petr Samek vypráví:

„Mnoho z našich krokodýlů mělo špatný osud a byli zachráněni. Třeba náš krokodýl americký Kuba trávil začátek svého života v 90. letech v pražském Discolandu. Tam se opravdu neměl moc dobře."

Zoo ale chová i několik druhů želv a hadů. Nabízí také různé akce pro veřejnost, jako zmiňované komentované krmení:

„Ve všední dny krmíme v 11 a ve 14 hodin malé gaviály indické. O víkendu ve stejné časy krmíme krokodýly kubánské a Golema."

S krokodýlem se můžete také vyfotografovat. Část výtěžku z focení a z prodeje upomínkových předmětů je pak věnována na záchranu krokodýlů a jejich životního prostředí.

http://krokodylizoo.cz/