Vomladina – bezva parta českých ochotníků ve Vídni

„Nejraději mám, když lidé tleskají. To je vlastně jediná mzda, kterou člověk dostane. Speciálně u ochotníků,“ říká režisér ochotnického spolku Zdeněk Homolka, který přišel do Vídně po roce 1977. Navzdory vyššímu věku neměl obavy o to, čím se bude živit. Jako muž mnoha řemesel si mohl vybírat a po počátečním rozkoukání si našel práci v Theatru an der Wien, kde stavěl scény pro špičkové muzikály. „Táta postavil mlejn a já Fantoma opery nebo Les Miserábles. To byly nesmírné úkoly. Američané nám nevěřili, ale povedlo se. Dokonce o nás říkali, že jsme byli nejlepší divadlo na pevnině. Na to ochotnickém se tleskalo, když se dělal nějaký malý muzikál jako třeba My Fair Lady a nebo ten poslední Zkrocení zlé ženy.“

Mezi ochotníky bylo vždy veselo

Včele českých a slovenských ochotníků ve Vídni stojí Anna Vaďurová.

„Ten náš spolek se jmenuje Vlastenecká omladina, protože ho kdysi zakládali mladí lidé, kteří samozřejmě tenkrát taky zestárli. Když jsem přišla do Omladiny, tak jsem byla překvapená, že jsou tam tak staří lidé, ale bylo tam vždycky veselo a hezky, takže jsem tam vydržela a v posledních letech se nám omladina omladila díky tomu, že jsou otevřené hranice a Češi a Slováci ve Vídni tu mohou studovat a pracovat. Oceňuji, že v cizině existuje ostrůvek českého a slovenského ducha."

O herečky není nouze

Omladina si na rozdíl od řady jiných krajanských spolků nemůže stěžovat, že by se do jejích aktivit nezapojily i mladší ročníky. Možná je to i díky některým akcím, které tu pořádají.

"Ve slovanské besedě se pravidelně v pondělí pořádají taneční večery. Tam přichází spousta mladých lidí i ze Slovenska. Takže tím je přísun mladých lidí, speciálně hereček, zaručený."

Problémy má spolek podle Zdeňka Homolky na jiných frontách. "Musíme za nájem divadla platit tisíc euro za představení. A ty mládežnické hry, co psával Pavel Kohout, ty už dnes netáhnou. Takže není tolik rolí pro mladé. Navíc nemají takové herecké zkušenosti. Ta možnost je malá. Ve Vídni můžeme hrát 2 – 3 představení, protože se nenajde více diváků."

Vomladina proto vystupuje nejen v Rakousku. S úspěchem hostovala i v Česku. Na festivalu Jiráskův Hronov uvedli Shakesperovo Zkrocení zlé ženy, které velmi citlivě přebásnil právě Zdeněk Homolka. Každoročně spolek nastuduje dvě premiéry.

"Teď hrajeme Někdo to rád horké a na podzim budeme opakovat Zkrocení zlé ženy a budeme studovat Zdravý nemocný," dodává spokojený režisér.