Irena DeLave pomáhá svými projekty v Guatemale

Jak vznikl projekt Love for Guatemala?

„Velmi spontánně. Já už jsem před tím byla v Guatemale dvakrát a moc jsem si ji zamilovala. Přemýšlela jsem o tom, jak se tam vracet, ale nejen jako turistka. Při další cestě jsem začala v hlavě i srdci rozvažovat, co a jak udělat. A brzy mi to bylo jasné. Začalo to u mayských žen, které mě očarovaly. Líbilo se mi, jak tkají. Většinou je to jediná věc, co ženy, které žijí v horách, v chudých komunitách, umějí. Neumějí číst, ani psát, nemají žádný zdroj financí, kolikrát ani zdroj obživy. V místě, kde bydlí, nemají pole, na kterém by mohly něco pěstovat.“

Irena DeLave přišla na základě svých zážitků na způsob, jak místní guatemalské komunitě pomoci. Začala do Česka vozit rukodělné a tkané výrobky mayských žen a spolupracovat s místními tak, aby za svou práci dostali odměnu podle zásad spravedlivé mzdy. Postupem času Irena projekt rozšiřovala.

„Ozývali se mi lidé z Guatemaly a říkali mi, že to, co děláme, je úžasné. Řekli mi: Pojďme ještě něco vymyslet se stromy, se zalesňováním. Nevyznám se moc ve fundraisingu a neumím psát granty, a navíc to celé nezačalo jako neziskovka nebo nadace, byl to klasický nákup a prodej přes IČO, aby to bylo co nejjednodušší. Byla jsem v té době na mateřské s prvním dítětem. A snažila jsem se přijít na to, jak to udělat. Nakonec jsem jenom tak rychle v noci vymyslela, ten střelec ve mně mě inspiroval, že budu přidávat při prodeji výrobků ke každému dva stromy. Ráno mi to přišlo dost divoké, i tak jsem jim to hned řekla. Oni mi řekli, že jim to přijde perfektní a že to zkusíme. To se stalo v roce 2013. A teď jsme na tisících stromech. Při poslední cestě jsme dokončili vysazení stromů ve vysokém počtu, přes 6500 stromů neovocných a přes 700 ovocných. A je to všechno výhradně z prodeje zboží nebo díky darovacím certifikátům.“

Součástí guatemalských projektů Ireny DeLave je i podpora vzdělávání mayských dětí. Jak sama říká, nechce vytvářet závislost na darech, spolupracuje tak s místními neziskovými organizacemi a darované finanční prostředky netvoří 100 % potřebné částky, ale pouze její polovinu.

„Ženy přicházejí s mnoha dětmi, většina z nich, obzvláště holčiček, nemůže chodit do školy. Školy jsou tam sice zdarma, ale rodiny nemají často prostředky na to, aby svým dětem pořídily uniformu, boty, nebo třeba baťůžek. Inspirovala jsem se někým dalším a začala jsem přemýšlet, jak těm holčičkám pomoci. Funguje to díky prodeji tzv. starostlivých panenek. Mayové věří, že když si takovou panenku dáte pod polštář, zbaví vás strachu a splní přání.“

Irena DeLave pomáhá svými projekty nejen v Guatemale. Díky tomu, co dělá, také pomáhá šířit osvětu a rozšiřuje lidem obzory:

„Je důležité si uvědomit, že to všechno není jen o Guatemale a o našem projektu. Přijde mi důležité, že čím dál více lidí se tzv. probouzí, nejen v České republice, ale i ve světě, že zjišťují, odkud věci, které mají, pocházejí, kdo je vůbec vyrábí, a za jakých podmínek. Zajímá je, zda se lidé za výtěžek své práce můžou najíst.“