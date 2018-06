09-06-2018 09:05 | Zdeňka Kuchyňová

Podíl Čechů zcela odmítajících uprchlíky klesl na 58 procent

Podíl Čechů, kteří zcela odmítají uprchlíky, klesl od podzimu o 11 procentních bodů na 58 procent. Jako hrozbu pro evropskou bezpečnost je vnímá 82 procent lidí, pro mír ve světě 71 procent a pro bezpečnost ČR 68 procent. Ve všech třech případech jsou to nejnižší hodnoty od počátku srovnatelných měření v říjnu 2015. Vyplývá to z aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). S příjímáním uprchlíků do doby, než budou schopni vrátit se do země svého původu, souhlasí 35 procent veřejnosti. Na podzim to byla čtvrtina. Pouhá tři procenta lidí nemají problém s tím, aby Česko přijalo uprchlíky z válečných zemí a nechalo je usadit se zde.

Lidé jsou dlouhodobě výrazně více nakloněni přijímání uprchlíků z Ukrajiny než z Blízkého východu a severní Afriky. Téměř žádný vliv na názor Čechů nemá ani případná hrozba ztráty peněz z evropských fondů kvůli odmítnutí migrantů. Průzkum se uskutečnil od 7. do 19. dubna a zúčastnilo se ho 1115 lidí.

Ministerstvo zmírnilo návrh snížení dávek na bydlení

Ministerstvo práce zmírnilo své návrhy na citelné snížení dávek na bydlení početným rodinám a obyvatelům ubytoven. Dál ale počítá s menšími částkami a zmenšením okruhu lidí, kteří by měli mít na pomoc nárok. S novelami, které vyvolaly kritiku odborníků, radnic, krajů, odborů i některých politiků, vedení resortu dál počítá a stáhnout je nehodlá. Novinářům to řekla ministryně práce v demisi Jaroslava Němcová (ANO). Kvůli chystaným změnám dávek na bydlení by se měla příští týden sejít Sněmovna na mimořádné schůzi. Odborníci varují, že by bez střechy nad hlavou mohly skončit stovky lidí a situace dalších tisíců domácností by se mohla výrazně zhoršit. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) mají novely mířit na nepoctivé pronajímatele.

V Česku se vyplácejí dvě dávky na bydlení. Na příspěvek nyní dosáhnou lidé, jimž na přiměřené bydlení nestačí v Praze 35 procent příjmu a jinde v zemi 30 procent. Doplatek získají ti, kteří mají nárok na příspěvek na bydlení. Má jim dorovnat výdaje za byt tak, aby jim zbyla částka na živobytí.

Prezidenti ve Varšavě vyzvali k posílení východního křídla NATO

Hlavy devíti států střední a východní Evropy ve Varšavě vybídly Severoatlantickou alianci, aby - po pozemních silách - posílila své "východní křídlo" také o letecké a námořní jednotky. Uvedl to hostitel schůzky, polský prezident Andrzej Duda, jehož citovala tisková agentura PAP. Prezidenta Miloše Zemana ve Varšavě zastupoval předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček. NATO v reakci na ruskou anexi Krymu a rozpoutání konfliktu na východě Ukrajiny na jaře 2014 rozmístilo v Pobaltí, Polsku, Bulharsku a Rumunsku své pozemní jednotky. Volání přidat k těmto silám i leteckou a námořní složku předchází dalšímu summitu aliance, který se sejde příští měsíc v Bruselu.

Babiš se po zamítnutí dovolání obrátí na soud pro lidská práva

Premiér Andrej Babiš (ANO) se po zamítnutí svého dovolání ve sporu se slovenským Ústavem paměti národa (ÚPN) kvůli evidenci ve svazcích komunistické Státní bezpečnosti (StB) obrátí na Evropský soud pro lidská práva. Babiš žalobu na Slovensko avizoval už ve středu, chystá se ji podat do poloviny měsíce. Soudy kvůli údajné Babišově spolupráci s StB začaly v lednu 2012.

Evropský soud pro lidská práva zřídila Rada Evropy, která sídlí ve Štrasburku. Obracet se na něj mohou občané členských zemí Rady Evropy, kteří se domnívají, že některá z členských zemí porušila jejich lidská práva. Rozhodnutí soudu nemůže zvrátit rozhodnutí justice v dané zemi. Soud může pouze konstatovat, že daný stát porušil při posuzování dané kauzy konkrétní lidská práva, a nařídit mu zaplacení odškodnění stěžovateli a soudní výlohy.

Odborná firma: Kůrovce může zastavit horký vzduch

Podle společnosti Thermo Sanace, která se specializuje na ošetření dřeva napadeného hmyzem, může kůrovce zastavit horký vzduch. Při ohřevu napadené kulatiny podle firmy dojde k usmrcení všech vývojových stádií tohoto hmyzu, což je účinnější a šetrnější než použití chemické látky. V tiskové zprávě to za firmu uvedla Andrea Nasswettrová. Podle odborníků se proti loňsku v některých lokalitách objevuje až desetinásobné množství kůrovců.

Základem péče o lesní porosty je vyhledání napadených stromů, kácení a odvoz kulatiny na skládky. Tím ale problém s kůrovcem podle firmy nekončí, protože ve skladovaném dřevě se vyvíjejí další generace hmyzu. Firma na kulatinu zkusila použít takzvanou horkovzdušnou sanaci, která se používá při záchraně památkových dřevěných objektů. Výsledky experimentu byly podle Nasswettrové jednoznačné. "Při ohřevu kůrovcem napadené kulatiny na teplotu 55 stupňů Celsia po dobu 60 minut dochází k usmrcení všech vývojových stádií tohoto hmyzu, které se pod kůrou kulatiny nacházejí," uvedla Nasswettrová.

Pražská muzejní noc nabídne program v 77 objektech

Pražská muzejní noc dnes večer nabídne program v 77 budovách. Festival slibuje tradiční i neobvyklé prohlídky expozic. Do programu 15. ročníku festivalu se zapojilo 50 pražských institucí. Muzea, galerie a další pražské instituce budou otevřené od 19:00 hodin a zavřou až hodinu po půlnoci. Do všech budov bude vstup zdarma s výjimkou národní kulturní památky Vyšehrad, kde návštěvníci zaplatí za vstup symbolickou jednu korunu.

Náprstkovo muzeum představí příběh cesty plejtváka myšoka do sbírky Národního muzea. České muzeum hudby seznámí návštěvníky s historickými skladbami. Muzeum Policie České republiky připravilo dobrodružný doprovodný program, při kterém se budou návštěvníci potápět. V Městské knihovně si zase návštěvníci mohou zahrát deskové hry, vyrobit svou vlastní hravou knížku či měnící se obrázek a shlédnout divadelní představení. České a zahraniční poštovní známky a výstava o ilustracích a komiksech jsou k vidění v Poštovním muzeu. V Lapidáriu, které návštěvníky provede i restaurátorským ateliérem, je pro nejmenší připravena tajuplná stezka, při které se děti seznámí s příběhem Bruncvíka.

Lidem se otevírá na 200 zahrad a parků po celé ČR

V Česku stejně jako v dalších evropských státech začíná Víkend otevřených zahrad, při kterém mohou lidé objevovat krásy běžně přístupných i nepřístupných míst. Zájemci si letos mohou k prohlídce vybírat z téměř dvou stovek míst, jsou mezi nimi zámecké, klášterní i školní zahrady a parky, arboreta, květinové farmy, komunitní prostory nebo historické hřbitovy. Ve většině je připraven i speciální program často v podobě komentované prohlídky.

Svátek otevírání běžně nepřístupných zahrad veřejnosti vznikl ve Velké Británii v roce 1998 a koná se vždy druhý červnový víkend. Česko se k akci připojilo v roce 2010 a zapojují se do ní i běžně navštěvovaná místa, ale s doplňkovým programem. Organizátoři chtějí zvýšit povědomí lidí o zahradním umění, zahradní architektuře, parcích, zahradách a veřejných prostorech a současně jim představit příběhy a tajemství jednotlivých zelených zákoutí.

Při opravě orloje našli restaurátoři ukryté sochy a dopis

Při rekonstrukci pražské Staroměstské radnice byly objeveny další ukryté předměty. Restaurátoři objevili několik soch starých zhruba 600 let a ukrytý vzkaz. Informoval o tom magistrát hlavního města v pozvánce na pondělní tiskovou konferenci, kde zveřejní podrobnosti. Nalezený dopis podle restaurátora Petra Skály pochází z poloviny minulého století a jeho autorem je sochař, který orloj opravoval po druhé světové válce. Oprava radnice s orlojem začala loni v dubnu, nyní je orloj v restaurátorských dílnách. Na věž radnice se tato turisticky atraktivní památka vrátí nejpozději s koncem letních prázdnin. Restaurátorské práce a opravy budou stát 9,4 milionu korun.

Návštěvníci Noci s Metodějem ochutnávali středověkou kuchyni

Typická jídla středověké kuchyně ochutnávali návštěvníci Noci s Metodějem v Uherském Hradišti. Z pokrmů, které byly servírovány na dvorech šlechty, mohli vyzkoušet paštiku s brusinkami a bílým vínem nebo medové koláčky. Naopak z jídel podávaných v chudých rodinách pro ně byl přichystán jáhlový nákyp a obilné placky s pomazánkami. Lidé ve středověku jedli mnohem častěji kombinaci sladkého a slaného než dnes, řekla ČTK Barbora Fucimanová, která většinu pokrmů připravovala.

"Chudí měli převážně kaše a potom polévky. Ale to měli třeba polévku, která se v tom domě vařila neustále. To byla taková nekonečná polévka. Měli prostě kotlík s polévkou, házeli do toho různé přísady, dolévali vodu a pořád dokolečka. Maso měli jen občas," uvedla Fucimanová. Pro kuchyni vyšších společenských vrstev byla podle ní naopak příznačná mnohem častější konzumace masa, ryb nebo sladkých pokrmů. "Bylo to rozmanité. Dělal se marcipán z růžové vody, různé druhy paštiček, maso se přelévalo omáčkami, například z ovoce," řekla Fucimanová, která působí v olomouckém historickém spolku Cognita Ludos.

O deblový titul budou v Paříži hrát Siniaková s Krejčíkovou

Tenistky Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková vyšly vítězně z českého semifinále čtyřhry na Roland Garros a poprvé si spolu zahrají o grandslamový titul. Šesté nasazené hráčky na kurtu Suzanne Lenglenové porazily turnajové dvojky Andreu Sestini Hlaváčkovou a Barboru Strýcovou 6:3 a 6:2. Jejich soupeřkami v nedělním boji o titul bude překvapivě dvojice Eri Hozumiová a Makoto Ninomijaová, první japonský pár v grandslamovém finále čtyřhry. Český pár může dámskou čtyřhru na Roland Garros vyhrát potřetí v historii. Jana Novotná s Helenou Sukovou uspěly jako první v roce 1990 a Sestini Hlaváčková s Hradeckou kralovaly před sedmi lety.

Počasí

Oblačno až polojasno. Ojediněle, postupně místy přeháňky a bouřky, ojediněle i silné. Nejvyšší teploty 27 až 31 °C, v 1000 m na horách kolem 22 °C.