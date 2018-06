08-06-2018 13:58 | Martina Bílá

Slovenský nejvyšší soud zamítl Babišovo dovolání v kauze spolupráce s StB

Slovenský nejvyšší soud zamítl dovolání premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše ve sporu o svazcích, ve kterých je politik uveden jako agent StB. Agentuře TASR to řekla mluvčí soudu Alexandra Važanová. Babiš žádal o přezkoumání verdiktu krajského soudu. Ten v lednu zamítl politikovu žalobu na slovenský Ústav paměti národa. Andrej Babiš trvá na tom, že je ve svazcích vedený jako agent neoprávněně a obrátí na Evropský soud pro lidská práva.

Soudy kvůli údajné Babišově spolupráci s StB začaly v lednu 2012. Babiš tehdy podal u bratislavského soudu žalobu na ÚPN kvůli archivním svazkům, podle kterých spolupracoval s StB. Slovenské soudy nejprve rozhodly, že je Babiš uveden jako agent neoprávněně. Zvrat v případu ale nastal po loňském rozhodnutí slovenského ústavního soudu. Zrušil původní rozhodnutí bratislavského krajského i nejvyššího soudu, které daly Babišovi za pravdu.

Babiš a někteří ministři pojedou v pondělí do Drážďan

Premiér Andrej Babiš (ANO) s dalšími členy vlády v demisi navštíví v pondělí Drážďany. Společně se saskou zemskou vládou si připomenou 25. výročí podpisu dohody, která vytvořila základ pro spolupráci Česka se sousední německou spolkovou zemí. Česko a Sasko jsou spolu v úzkém kontaktu, premiéři se pravidelně vzájemně navštěvují a loni se v Praze konalo výjezdní zasedání saské vlády.

Babiš se v Drážďanech setká se zemským premiérem Michaelem Kretschmerem, uvedl dnes úřad vlády. Budou jednat především o rozvoji přeshraniční dopravní infrastruktury. Obě země se dohodly na potřebě vybudování vysokorychlostní železnice, která by spojila Berlín, Drážďany a Prahu a měla by vést novým tunelem pod Krušnými horami. Premiéři budou jednat také o policejní spolupráci v pohraničí, kde čeští a saští policisté společně bojují proti krádežím i proti výrobcům a distributorům pervitinu. Diskutovat budou i o hospodářské spolupráci a o společných kulturních projektech. Česko a Sasko společně podaly žádost o zařazení Krušnohoří jako hornického regionu na seznam světového dědictví UNESCO.

Nezaměstnanost v Česku v květnu opět klesla

Lidí bez práce v Česku v květnu opět ubylo. Podle statistik Úřadu práce klesla nezaměstnanost proti dubnu o dvě desetiny na rovná tři procenta. Uchazečů o místo bylo ke konci května přibližně 230 000 - to je nejméně od léta 1997. Počet volných míst, která zaměstnavatelé nabízejí, naopak meziměsíčně i meziročně rostl.

Nejvyšší nezaměstnanost je v Moravskoslezském kraji, kde dosahuje zhruba 5 procent. Nejnižší naopak v Plzeňském a Pardubickém kraji. Nezaměstnanost klesá od února. Podle generální ředitelky Úřadu práce Kateřiny Sadílkové by mohl tento trend pokračovat i v následujících měsících.

Sněmovní správní výbor podpořil novelu služebního zákona

Sněmovní výbor pro veřejnou správu doporučil poslancům odsouhlasit změny ve služebním zákoně. Pro hlasovalo hnutí ANO, SPD a komunisté. Proti novele vystoupili Piráti a občanští demokraté.

Úpravy zákona by měly podle kabinetu v demisi více otevřít státní správu odborníkům zvnějšku, a naopak také usnadnit odvolání vedoucích pracovníků na základě nového systému hodnocení. Kritici se obávají politizace státní správy, kterou měl služební zákon odstranit. Změny ve služebním zákoně zpochybnila i Evropská unie.

Ministerstvo zahraničí udělilo Ceny Gratias agit

Ministr zahraničních věcí Martin Stropnický (ANO) udělil osobnostem a organizacím Ceny Gratias agit za propagaci dobrého jména České republiky v zahraničí. Ocenění v Černínském paláci dostali mimo jiné Rusové, kteří v roce 1968 protestovali na moskevském Rudém náměstí proti okupaci Československa, Památník Lidice nebo pařížská odbočka organizace Sokol. Oceněn byl také například hydrogeolog Jiří Šíma působící v Etiopii, Jana Reichová z Austrálie nebo lékař Watheq Al-Qsous, který se podílí na programu Medevac. Celkem bylo oceněno 11 osobností a tři organizace.

Ocenění Gratias agit cenu v podobě diplomu a křišťálového globu od akademického malíře Zdeňka Petra uděluje ministerstvo zahraničí od roku 1997. Dostávají ho lidé bez ohledu na národnost, kteří se svou dlouhodobou činností nad rámec svých profesionálních povinností zasloužili o šíření dobrého jména ve světě a prohlubují zájem o Česko v zahraničí.

Lodě nesmí proplouvat pod lávkou v Nymburku, hrozí její zřícení

Plavební správa zastavila provoz na Labi pod lávkou v Nymburku. Podle města, které je majitelem, je most v tak havarijním stavu, že se může kdykoli zřítit. Lodě se na místě otáčejí a do odvolání bude na místě vyznačený zákaz plavby.

Po Labi v Nymburce plují především osobní lodě, nákladní cestu využívají méně. Nymburk zakázal vstup na lávku loni v prosinci. Lávka je stejné konstrukce a od stejného projektanta jako ta v Praze-Troji, která se zřítila do Vltavy. Technici z Kloknerova ústavu nymburskou lávku zkoumali od května a nepotvrdili její úplnou bezpečnost, Nymburk proto uzavřel i prostranství na březích pod lávkou a rozhodl se, že lávku zbourá. Podle starosty Pavla Fojtíka (Změna pro Nymburk) by se tak mohlo stát nejspíš v srpnu.

Polovina žen nevyužívá testování na virus rakoviny děložního čípku

Téměř polovina českých žen nevyužívá možnost každoročního testu na lidský papilomavirus způsobující rakovinu děložního čípku (HPV). Při preventivní prohlídce u gynekologa je zdarma. Podle Jiřího Slámy z Gynekologicko-porodnické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze kvůli tomu je v Česku dvojnásobný počet nových případů proti západní Evropě.

Odborníci proto ověřují možnost testování přítomnosti virové DNA s vysokým rizikem. U některých typů viru je totiž riziko vzniku nádoru vyšší. Studie Libuse se účastní 2400 žen. "V případě potvrzení dosud velmi slibných výsledků bude možné vypracovat nový algoritmus pro vyšetření rakoviny děložního čípku u žen v České republice," vysvětlil Sláma. Podle něj by stačilo testování jednou za tři až pět let, což by mohlo zvýšit podíl vyšetřených žen. Preventivní prohlídky jsou podle odborníků nezbytné, protože v počátečních stádiích nemá nemoc příznaky. Nejvíc nemocných je ve věku do 35 let.

Rektor nevyhověl senátu FAMU a neodvolal děkana Holého

Rektor Akademie múzických umění (AMU) Jan Hančil neodvolá děkana Filmové a televizní fakulty AMU Zdeňka Holého. Rozhodl se nevyhovět návrhu Akademického senátu FAMU, který minulý týden schválil návrh na Holého odvolání. Rektor neshledal výtky týkající se výkonu pravomocí děkana, které byly uvedeny v návrhu senátu na jeho odvolání, za důvodné, sdělila ČTK mluvčí AMU Tereza Petáková. Akademický senát FAMU tvrdí, že rektor neodvoláním děkana ohrožuje stabilitu školy.

Podle akademického senátu děkan nerespektoval demokratické principy, překračoval své pravomoci či nedostatečně plnil program, s nímž byl zvolen. Holý je děkanem FAMU od května 2016. Návrh na jeho odvolání vzbudil ve filmové branži rozporuplné reakce, především aktivní filmaři se z velké části stavěli za jeho setrvání ve funkci. Sám Holý výtky senátu odmítal.

Pražské vinice se otevírají návštěvníkům

V Praze se lidem o víkendu otevřou městská i soukromá vinařství při akci Pražské vinice 2018 - Putování vinicemi hlavního města Prahy. Druhý ročník akce, kterou organizuje město a jíž se účastní 13 vinic, byl slavnostně zahájen na Vinici Vyšehradské kapituly.

O víkendu budou vinice zpřístupněny mezi 10:00 a 17:00. Jednotlivé vinice připravily pro návštěvníky program. Konat se budou třeba komentované prohlídky, například na vinici sv. Kláry v areálu Botanické zahrady nebo na vinici Grébovka, kde se lidé dozvědí mimo jiné něco o výrobě vína. Chybět nebudou ani ochutnávky místních vín, třeba na vinici Albertov vína z netradiční odrůdy Fénix.

Počasí v sobotu

Oblačno až polojasno. Ojediněle, postupně místy přeháňky a bouřky, ojediněle i silné. Později večer ubývání srážek. Nejvyšší teploty 27 až 31 °C.