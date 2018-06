07-06-2018 09:40 | Zdeňka Kuchyňová

Rozvědka prověřuje, zda její agenti jsou za útoky na Babiše

Česká zahraniční rozvědka - Úřad pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) - prověřuje, zda její agenti stáli za útoky na premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) přes twitterový účet Julius Šuman. Uvedl to server iROZHLAS.cz. Účet od loňska zveřejnil několik dokumentů či nahrávek souvisejících s Babišovými kauzami. Na jedné z nahrávek například Babiš údajně domlouval s redaktorem deníku Mladá fronta Dnes zveřejnění článků, které by poškodily ČSSD a ODS. Babiš záznamy označil za zmanipulované a podal kvůli nim trestní oznámení.

Ministr vnitra v demisi Lubomír Metnar (za ANO) postavil v květnu kvůli vyšetřování hospodaření rozvědky mimo službu ředitele ÚZSI Jiřího Šaška. Metnar už dříve uvedl, že ÚZSI prováděla nákupy materiálu za nepřiměřené ceny. Ministr má také podezření, že rozvědka prováděla činnost, která jí podle zákona nepřísluší, což by mohlo být sledování osob na českém území. Spekulace o spojení rozvědky s účtem Julius Šuman se objevily už loni, ale Šašek to popíral. Jméno Šuman si internetová skupina zvolila podle skutečné osoby Julia Šumana, příslušníka komunistické tajné policie (StB), který podle archivních dokumentů s Babišem podepsal vázací akt. Nahrávky se na účtu Julius Šuman začaly objevovat začátkem loňského května.

Mladí Češi zůstávají dál v čele žebříčku uživatelů konopí

Mladí Češi se nadále drží na předních pozicích statistiky uživatelů konopných drog. Marihuanu nebo hašiš užila v posledním roce téměř pětina lidí ve věku 15 až 34 let. Ve skupině od 15 do 16 let má v Česku aspoň jednu zkušenost s konopím dokonce 37 procent lidí, tedy nejvíce z celé Evropy. Vyplývá to ze zprávy Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA). Česko zůstává dál hlavním zdrojem pervitinu v Evropě, i když trendem poslední doby je výroba drogy v příhraničních oblastech zemí, se kterými sousedí. Evropská drogová zpráva se zabývá situací v osmadvaceti členských zemích Evropské unie, v Turecku a Norsku a statistická data, která se v ní uvádějí pochází většinou z roku 2016.

Česko se evropské statistice vymyká také v případě halucinogenních drog. Celkově se LSD a halucinogenní houby v Evropě užívají poměrně málo a míra jejich užívání je řadu let stabilní. V roce 2016 požilo halucinogenní drogu ve většině evropských zemí méně než jedno procento mladých dospělých (15 až 34 let). V případě halucinogenních hub se vymykaly pouze tři země: Nizozemsko a Finsko s 1,9 procenta a Česko dokonce s 3,1 procenta. Nad průměrem EU je Česko (1,4 procenta) s Finskem (1,3 procenta) také v případě LSD.

Protidrogová politika a prevence v Česku i přes nižší podíl výdajů než v jiných vyspělých státech patří k nejúčinnějším v EU. Dokáže například úspěšně bránit šíření infekcí. Síť léčebných zařízení je ale v ČR nedostatečná a pomoc lidem, kteří chtějí závislost překonat, není vždy dostupná. Novinářům to řekl šéf Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Viktor Mravčík. Reagoval tak na výsledky evropské výroční zprávy o drogách. Stát, kraje a obce na protidrogovou politiku podle něj dávají zhruba půl miliardy korun ročně. Česko má třeba účinný program výměny injekčních stříkaček či dostupná centra pro první kontakt, podotkl Mravčík. Za hlavní problém označil nedostatečnou dostupnost substituční léčby. Center je málo a mají také malou kapacitu. Lék buprenorfin si musí pacienti navíc platit sami. "Dostupnost substituce je tak velmi nízká," uvedl Mravčík.

iRozhlas: Evropská komise kritizuje novelu zákona o státní službě

Evropská komise kritizuje novelu zákona o státní službě, kterou schválila vláda v demisi a teď ji řeší Sněmovna. V dopise zaslaném v polovině dubna ministerstvu vnitra vyjádřila znepokojení nad klíčovými prvky návrhu. Informoval o tom server iRozhlas.cz, který získal příslušné dokumenty. Premiér a úřady dříve tvrdili, že komise námitky nemá. Stát tvrdí, že čerpání dotací kvůli tomu není ohrožené. Změna služebního zákona by měla podle vlády v demisi otevřít státní správu odborníkům ze soukromého sektoru a usnadnit odvolávání úředníků na základě nového systému hodnocení.

"Zůstáváme tedy nadále znepokojeni klíčovými prvky návrhu. Například posunem k poněkud nízkým požadavkům druhých kol výběrových řízení pro manažerské pozice, možností odvolat manažery na základě 'dostačujícího' výsledku hodnocení, možností odvolání státních úředníků na základě dvou služebních hodnocení v rozmezí 40 dnů a zbavení vedoucích pracovníků možnosti podat námitku proti služebnímu hodnocení," cituje server z dopisu, který přišel náměstkovi ministra vnitra pro státní službu Josefu Postráneckému z úřadu eurokomisařky pro zaměstnanost. Ministerstvo vnitra nyní podle webu posílá do Bruselu nové odůvodnění novely služebního zákona, pozastavení dotací se neobává. Novelu odmítají tuzemské odbory i sněmovní opozice. Obávají se toho, že to kabinetu umožní lehce se zbavovat nepohodlných lidí. Od svého nástupu Babišova vláda v rámci takzvané systemizace státní správy zrušila desítky míst včetně pozic náměstků. Nad tím se v dopise pozastavuje i Evropská komise. Zároveň ale komise uznává, že v Česku existují administrativní překážky, které komplikují nábor odborníků.

ČT: Soudní znalci z kauzy Kramný jdou k soudu kvůli křivé výpovědi

Státní zástupkyně obžalovala z křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku soudní znalce Radka Matlacha a Igora Fargaše, kteří svědčili v procesu s Petrem Kramným jako znalci obhajoby. "Obžaloba souvisí s tím, že obžalovaní jako znalci s dlouholetou praxí vypracovali neobjektivní a nepravdivý znalecký posudek, který pak stvrdili svou výpovědí před soudem," řekla náměstkyně ostravského okresního státního zástupce Monika Oborilová ČTK. Policie znalce obvinila loni na jaře z křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku. Matlach obvinění odmítá. "To, co nám je kladeno za vinu, je nesmysl," řekl. Dodal, že policejní vyšetřování považuje za nekorektní. "To, co je uvedeno ve spise, se nezakládá na pravdě. Policie vůbec nevyslechla námi navržené svědky, kteří mohli potvrdit naši obhajobu," uvedl pro ČTK.

Kramný byl odsouzen k 28 letům vězení za vraždu své manželky a dcery na dovolené v Egyptě. Obžaloba vycházela z posudku expertů ostravského ústavu soudního lékařství, podle nichž Kramný svou ženu a dceru zabil elektrickým proudem. Znalci Matlach a Fargaš ale v posudku obhajoby jako nejpravděpodobnější příčinu úmrtí uvedli otravu z jídla, byť možnost smrti po zásahu elektrickým proudem úplně nevyloučili. Revizní posudek pak jako příčinu smrti určil jednoznačně zásah elektrickým proudem a znalec František Vorel řekl, že u některých závěrů znalců Matlacha a Fargaše to vypadá, že jde buď o základní neznalost nebo úmyslné zkreslení.

Odborník: Potřebujeme dotační program zaměřený na paliativní péči

Pro rozvoj sítě dětské paliativní péče je podle odborníků potřeba dotační program ministerstva zdravotnictví, nejlépe víceletý. Měl by podpořit hlavně vzdělávání, případně platy lékařů. Zaznělo to na semináři Dětská paliativní péče ve Sněmovně. Nyní je v Česku šest mobilních hospiců, které se věnují péči o nevyléčitelně nemocné či umírající děti. Všem ale není dostupná, ročně by pomohla asi 3000 dětí a rodin.

"Začít poskytovat paliativní péči o dětské pacienty je i pro zkušený domácí hospic velmi finančně náročné. Musí zaměstnat pediatra a dětskou sestru, proškolit celý personál. Bez podpory ministerstva by byl tento krok velmi náročný," uvedla předsedkyně sekce dětské paliativní péče Mahulena Mojžíšová. Zatím funguje jeden dětský paliativní tým v motolské nemocnici, jeho provoz je placený z dotace ministerstva a darů nadací. Od letošního roku jsou služby mobilních hospiců včetně dětských placené z veřejného zdravotního pojištění. Úhrada za jeden den je maximální 1436 korun a počítají se do ní všechny zdravotní služby, platy personálu, léky a doprava k pacientovi.

Ministerstva dostanou návod k řešení sexuálního obtěžování

Ministerstva a další centrální úřady by měly do jednoho roku dostat návod, jak mají postupovat při řešení případů sexuálního obtěžování. Průzkum v několika resortech totiž odhalil i závažnější případy jako pokusy o styk ve výtahu či nabídky výhod za sex. ČTK a Českému rozhlasu výsledky poskytl odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády. Průzkum se v několika ministerstvech uskutečnil loni a předloni. Na dotazníky odpověděli pracovníci a pracovnice resortů zdravotnictví, práce či průmyslu.

Jak uvedl ředitel odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády Radan Šafařík, průzkum ukázal, že v 90 procentech se obětí obtěžování staly ženy. Naprostá většina těch, kteří obtěžovali, byla v pozici nadřízených. Nejčastější jsou podle výsledků sexuálně podbarvené vtipy a poznámky, okukování a přílišná tělesná blízkost. Opakovaně se objevovaly i výzvy k sexu, pokusy o intimní rozhovory a nechtěný fyzický kontakt, ale také nabídky výhod za sex. Obtěžované to řešily tak, že se dotyčnému snažily důsledně vyhýbat či se nechaly přeřadit do jiné kanceláře. Na sexuální násilí a obtěžování strhla pozornost mezinárodní kampaň #MeToo neboli Já taky, v níž oběti popisovaly své zážitky. V Česku vyvolala ale i nenávistné a zesměšňující reakce.

Začíná Veletrh vědy, přinese i setkání se zajímavými osobnostmi

Přednášky, diskuze i vědecké show přinese čtvrtý ročník Veletrhu vědy, který začíná v Letňanech v Praze. Během tří dnů nabídne více než stovku expozic. Pořadatelé do programu zařadili setkání se zajímavými osobnostmi. Jsou mezi nimi úspěšní vědci, popularizátoři vědy i herci, kteří spolu se zoology představí novinky ze světa zvířat. Ve čtvrtek je připraveno vyprávění youtubera Martina Roty, jehož hlas fanoušci počítačových her znají z české hry z vesmírného prostředí Blackhole. Rota se kvůli nádoru musel od dětství pohybovat o berlích, přesto se nevzdal cestování. "Navzdory svému handicapu se v roce 2009 stal prvním tělesně postiženým Čechem, který zdolal nejvyšší horu Afriky Kilimandžáro a dále roku 2015 nejvyšší evropskou horu Elbrus," uvedli o něm organizátoři.

Společnost AERO Vodochody Aerospace láká na pilotování letounu ve virtuální realitě, firma EXACTEC představí kooperativní roboty schopné spolupracovat s lidmi a společnost HistoryPark Ledčice ukáže, jak se zajímavě vzdělávat o historii člověka a archeologii. Veletrh pořádá Akademie věd ČR. Loni na něj dorazilo kolem 17.000 lidí, letos organizátoři očekávají podobnou účast.

Na Slovensku mají první lavičku Václava Havla, je v Košicích

První lavička Václava Havla na Slovensku byla odhalena v Košicích na východě země. Až dosud podobných laviček ve světě bylo 24, v Česku 15, ale na Slovensku nebyla žádná. "Tak, jak u této lavičky budou sedávat lidé, jsme s Havlem často seděli a hovořili o boji za svobodu v našich zemích," zavzpomínal někdejší vůdce protikomunistického hnutí Solidarita a bývalý polský prezident Lech Walesa, který se slavnostního odhalení lavičky zúčastnil. Slavnosti se zúčastnil rovněž bývalý slovenský prezident Rudolf Schuster, či bývalý šéf české diplomacie a Havlův přítel a kancléř Karel Schwarzenberg.

Budování laviček Václava Havla, které tvoří dvě kovová křesla s kulatým stolkem, jehož středem prorůstá strom, je celosvětovým projektem. Jeho vznik inicioval český velvyslanec v USA Petr Gandalovič spolu s architektem a designérem Bořkem Šípkem, který je autorem podoby laviček. Záměrem bylo vytvořit síť míst ve veřejném prostoru, která mají sloužit k setkávání a vedení dialogů a debat.

Na Jupiteru se blýská jako na Zemi, zjistili čeští vědci

Oblohu planety Jupiter často křižují blesky, a dokonce jsou těm pozemským mnohem podobnější, než se předpokládalo, zjistili vědci z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd ČR. Článek o jejich objevu vyjde v prestižních odborných časopisech Nature a Nature Astronomy. Podíleli se na něm Ondřej Santolík a Ivana Kolmašová z oddělení kosmické fyziky. První náznaky, že na Jupiteru se blýská podobně jako na Zemi, přinesla sonda Voyager 1 v roce 1979. Přelom způsobila sonda Juno, kterou k této planetě vyslala NASA. Přiletěla k ní v létě 2016 po pětileté cestě. Přístroje na sondě Juno zjistily, že elektromagnetické signály vyzařované bleskovými výboji na Jupiteru jsou mnohem podobnější těm pozemským, než se dosud myslelo.

Astronaut Andrew Feustel vyfotil Prahu z oběžné dráhy

Jak vypadá Praha z výšky přesahující 400 kilometrů, ukazuje fotografie z Mezinárodní vesmírné stanice (ISS), kterou zveřejnili organizátoři projektu Do kosmu s Krtkem 2018. Pořídil ji americký astronaut s vazbami na Česko Andrew Feustel, který nyní pobývá na ISS a vzal s sebou také postavičku Krtka z pohádek Zdeňka Milera. Pořadatelé vyberou ty nejhezčí fotografie a pošlou je Feustelovi na palubu. Na ISS zůstane do podzimu, teď je velitelem stanice. S Českem je spojen přes svou manželku Indiru, jejíž matka pochází z ČR. V minulosti už s sebou do vesmíru postavičku Krtka vzal, a to při letu v raketoplánu Endeavour v roce 2011.

Současný africký tanec ukáže v Praze jeho slavná protagonistka

Jako matka současného afrického tance bývá označována choreografka a tanečnice Germaine Acognyová. Za svůj život získala řadu poct. Studovala již v 60. letech minulého století v Paříži, v roce 1968 založila první taneční studio v Dakaru. Ani po sedmdesátce se neváhá vracet na scénu a dnes se představí v Divadle Ponec divákům festivalu Tanec Praha. Organizátoři si výraznou postavu současného tance vybrali do programu nejen proto, že jeho letošní podtitul zní "Na věku nikdy nezáleželo méně". V představení Somewhere at the Beginning (Někam na začátek), v němž sama účinkuje a které dnes večer v Praze uvede, se vrací ke svým kořenům.

Fotbalisté složili reparát za Austrálii a porazili Nigérii 1:0

Čeští fotbalisté v posledním přípravném utkání před podzimní Ligou národů porazili Nigérii 1:0. Pro africký celek přitom šlo o generálku na mistrovství světa a nastoupil v nejsilnější sestavě. Svěřenci trenéra Karla Jarolíma tak úspěšně složili reparát za páteční prohru 0:4 s Austrálií, která byla nejvyšší v české historii.

Počasí - čtvrtek

Jasno až polojasno, při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky nebo bouřky, zejména na jihozápadě. Nejvyšší teploty 26 až 30 °C, v 1000 m na horách kolem 20 °C. Letošní květen byl v Klementinu nejteplejší od roku 1775, o prvenství se dělí s květnem 1811. Průměrná teplota uplynulého měsíce dosáhla 19,6 stupně.