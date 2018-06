06-06-2018 14:33 | Martina Bílá

Prezident Zeman jmenoval Babiše podruhé premiérem

Prezident Miloš Zeman jmenoval předsedu hnutí ANO Andreje Babiše podruhé premiérem. Babiš složil i premiérský slib. První Babišova vláda, do níž nominovalo členy pouze ANO, nezískala v lednu důvěru Sněmovny. O vzniku nového kabinetu jedná ANO s ČSSD a podporu ve Sněmovně chce získat i od komunistů. Před poslance chce Babiš se žádostí o důvěru předstoupit zhruba za měsíc, hlasování o důvěře by se podle něj mohlo uskutečnit do 11. července.

Zeman jmenoval Babiše předsedou vlády ještě před skončením vnitrostranického referenda v ČSSD, v němž se sociální demokraté rozhodují, zda do vlády s ANO vstoupit nebo ne. Prezident tak ustoupil od svého dřívějšího požadavku, aby mu Babiš před druhým jmenováním garantoval, že bude mít ve Sněmovně většinu. Doba mezi konáním voleb a tím, kdy vláda získá důvěru, bude nyní nejdelší od roku 1993.

Ředitel úřadu OLAF odmítl slova o zpolitizování kauzy Čapího hnízda

Šéf Evropského úřadu pro boj proti podvodům Nicholas Illet odmítl, že by kauza Čapího hnízda byla zpolitizovaná. Tak případ komentuje premiér v demisi Andrej Babiš z hnutí ANO. Illet se k Čapímu hnízdu vyjádřil na tiskové konferenci, kde shrnul roční aktivity svého týmu. Babiš ale na svých pochybnostech ohledně nezávislosti úřadu trvá.

Evropský úřad pro boj proti podvodům za loňský rok celkem uzavřel 197 případů. Česka se týkaly celkem čtyři kauzy - dvě z nich už vyšetřovatelé uzavřeli. Kromě dotací pro stavbu Čapího hnízda řešili zneužití peněz z Evropského zemědělského záručního fondu. České státní zastupitelství dostalo v obou případech doporučení, aby zahájilo trestní řízení.

Kraje dostanou miliardu na školy, více peněz budou mít i učitelé na lékařských fakultách

Do regionálního školství pošle vláda v demisi letos na platy navíc miliardu korun. O převod požádal ministr v demisi Robert Plaga (ANO). Kabinet schválil také 135 milionů pro vyučující na lékařských fakultách. Novinářům to po jednání řekl premiér v demisi Andrej Babiš. Dodal, že příští rok počítá kvůli požadovanému nárůstu počtu studentů na lékařských fakultách s posílením jejich rozpočtů o 650 milionů.

"Krajské úřady nám do konce dubna vyčíslily, že jim na podpůrná opatření v regionálním školství chybí pro letošní rok 1,023 miliardy korun. Již dříve jsem avizoval, že o tyto chybějící prostředky požádám vládu," uvedl na webu ministerstva školství Plaga. Z uvedené částky podle něj chybí 752 milionů na platy a přes 270 milionů Kč na odvody a pokrytí limitu počtu zaměstnanců.

Zahraniční mise stály loni armádu asi 1,4 miliardy korun

Zahraniční mise české armády stály loni zhruba 1,41 miliardy korun. Výdaje byly asi o 100 milionů korun nižší než v předchozím roce. Vyplývá to z vládní informace pro Sněmovnu. Nejdražší je dlouhodobě působení vojáků v Afghánistánu. Výdaje na zahraniční mise byly loni původně plánovány přibližně na 1,54 miliardy korun. Po rozpočtových změnách měly přijít na 1,46 miliardy, reálně byly nakonec levnější.

Náklady na zahraniční mise české armády by od letoška zejména v souvislosti se schváleným posílením některých z nich měly růst. Letos by měly stát 2,11 miliardy korun, příští rok 2,4 miliardy korun a v roce následujícím 2,34 miliardy korun.

Kvůli otravě z jídla skončilo v hradecké nemocnici 57 lidí

Lékaři hradecké fakultní nemocnice ošetřili dohromady 57 lidí, kteří se začátkem týdne přiotrávili jídlem z provozovny rychlého občerstvení v centru Hradce Králové. Většina z nich už je doma, nikdo nebyl v ohrožení života. Na infekci zůstalo 18 lidí, z toho devět bude propuštěno a zbylých devět v nemocnici ještě zůstane. Hygienici čekají na výsledky z laboratoře, která zkoumá odebrané vzorky jídla. Případem se zabývají i policisté.

"Vyšplhalo se to na 57, někteří byli ošetřeni ambulantně. Přiblížili jsme se 60, tedy předpokládanému počtu vydaných jídel. Na infekci zůstalo 18 lidí, devět bude propuštěno, ostatní tady ještě přes den zůstanou. Mají problémy. Nikdo není a ani nebyl v ohrožení života," řekl ČTK lékařský náměstek fakultní nemocnice Zdeněk Tušl. Královéhradečtí policisté se případem zabývají od úterý, a to na základě informací z médií a sociálních sítí. Spolupracují s hygieniky i lékaři hradecké nemocnice.

Pohyblivé hlediště v Českém Krumlově zahajuje 60. sezónu

Premiérou hororu Dracula začíná 60. sezona na pohyblivém hledišti na zámku v Českém Krumlově. V barokní zahradě divadelníci letos odehrají 92 představení. Na budoucnosti hlediště se ale úřady nemůžou několik let dohodnout. Podle památkářů totiž narušuje charakter zámecké zahrady.

Ministr kultury v demisi Ilja Šmíd za hnutí ANO prosazuje přesunutí točny do bývalého zahradnictví. Zaplatily by to stát, město a kraj. Jihočeská hejtmanka Ivana Stráská z ČSSD to ale odmítá. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO by spíš investoval do vybavení hlediště. Na točnu v zámecké zahradě si podle něj už lidé zvykli.

Projekt 3lynx chce přispět k rozšíření populace rysa ve střední Evropě

Na větší ochranu rysa na Šumavě nebo v Bavorském lese a rozšíření jeho populace ve volné přírodě je zaměřen mezinárodní projekt 3lynx. Účastní se jej zástupci české, rakouské a německé strany. Právě v oblastech kolem hranic těchto tří států žije v zhruba 60 až 80 dospělých rysů. V posledních letech je tento stav prakticky neměnný. Novinářům to řekl Jan Šíma z ministerstva životního prostředí.

Šumava a Bavorský les je jedinou lokalitou ve střední Evropě, kde se tato šelma ve větší míře vyskytuje. Rys se pohybuje převážně na území 500 kilometrů čtverečních. Šíma však uvedl, že fotopasti během jednoho roku zachytily jedince v Česku, Rakousku i Bavorsku na území o rozloze 1000 kilometrů čtverečních.

V Liberci začíná třídenní festival dětského čtenářství

V Liberci dnes začne třídenní festival dětského čtenářství. Jde o 12. ročník akce dříve známé jako Veletrh dětské knihy. Letošní program bude podle organizátorů nejbohatší za celou historii festivalu, jehož první ročník se konal v roce 2003.

Děti se na akci setkají s 25 autory a ilustrátory na téměř 50 besedách. Devětkrát bude listování, což je divadlo s knihou v ruce. Děti mohou navíc ve tvůrčích výtvarných dílnách pracovat na knížce Vlnění, kterou pro veletrh připravily výtvarnice Iva Vykypělová a Iva Ouhrabková. Každý, kdo bude v dílně s knihou pracovat, odnese si ji také domů.

Skladba Miloše Boka bude mít premiéru v Japonsku

Světová premiéra skladby českého skladatele Miloše Boka Symfonie E Dur- Apokalypsa v Kamenické stráni zazní 9. června v japonském městě Jamagata. Provede ji Yamagata Symphony Orchestra pod taktovkou hornisty Radka Baboráka, který je jeho hlavním hostujícím dirigentem. ČTK o tom informoval Jean-Gaspard Páleníček ze společnosti JGP ART. Bok, který je aktuálně v Česku známý jako autor návrhu nové podoby státní hymny, se premiéry zúčastní.

Interpretačně náročné dílo bude uvedeno společně se skladbami Mozarta, Sinigagliy a Dvořáka. Podle Páleníčka je to vůbec poprvé, co takto rozsáhlá skladba českého soudobého skladatele bude provedena v Japonsku. Symfonie E dur bude mít v Japonsku ještě v červnu tři reprízy.

Počasí ve čtvrtek

Jasno až polojasno, při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 26 až 30 °C.