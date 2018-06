05-06-2018 08:45 | Zdeňka Kuchyňová

Dálnice D3 v úseku Praha - Tábor by se měla začít stavět v roce 2021

Dálnice v úseku Praha - Tábor by se měla začít stavět v roce 2021. Do konce roku chce Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) požádat o územní rozhodnutí. Při návštěvě premiéra Andreje Babiše (ANO) s některými ministry v jižních Čechách to řekli ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) a generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Kroupa. Babiš si stěžoval, že práce pokračují pomalu. "Je to bída," poznamenal. Stavba D3 od pražského okruhu k Táboru bude rozdělena na pět úseků. Stát chce stavět všechny najednou. Kroupa soudí, že pomůže takzvaný zákon o liniových stavbách. Má umožnit rychlejší plánování a financování dopravní infrastruktury. Podle premiéra by měl být přijat do konce června. Kroupa podotkl, že nyní někteří majitelé nechtějí silničáře pouštět na pozemky, aby tam ŘSD provedlo geologický a hydrogeologický průzkum. Podle Ťoka zákon urychlí přípravné práce a umožní stavět na pozemcích jiných majitelů.

E15: Miliardář Beran založil s vědkyní Sykovou výzkumnou firmu

Miliardář David Beran spolu s vědkyní a senátorkou za ČSSD Evou Sykovou založil společnost Scimed Biotechnologies. Její výzkum a vývoj budou zaměřeny na kmenové buňky, biomateriály, tkáňové náhrady, nanotechnologie a na moderní fyzikální a zobrazovací techniky. Letos plánuje Beran do společnosti investovat několik desítek milionů korun. Píše to deník E15. Vědkyně a politička odmítá, že by se v Beranově firmě dostávala do střetu zájmů. "Ve firmě ani nemám podíl," dodala. Ve Scimed Biotechnologies má být vedoucí výzkumu a vývoje. Start firmy se překrývá s obdobím, kdy letos na podzim Sykové končí senátorský mandát. Beranův mluvčí Mirek Deneš listu řekl, že firma touto investicí nesleduje okamžitý zisk. Chce prostředky investovat do pokroku ve zdravotnictví.

V biotechnologiích už podniká například miliardář Karel Komárek, kterému patří společnost Medicem zabývající se produkcí vnitroočních čoček. Společnost Sotio patřící do skupiny PPF miliardáře Petra Kellnera se věnuje výzkumu a vývoji v onkologii a v autoimunitních onemocněních.

Lázeňská města podají nominaci do UNESCO v lednu 2019

Slavné lázně Evropy odevzdají nominaci na Seznam světového dědictví UNESCO v lednu 2019. O zapsání 11 měst sedmi evropských zemí rozhodne UNESCO zřejmě v létě 2020, řekl ČTK Vojtěch Franta (Piráti), uvolněný zastupitel Karlovarského kraje pro oblast lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO. Starostové nominovaných měst se setkali v Mariánských Lázních. V Česku se nominace týká Karlových Varů, Mariánských Lázní a Františkových Lázní. "Přizvali jsme k celému tomu procesu takzvané kritické přátele - experty na UNESCO, kteří celou nominaci prošli, upravili texty, aby byly pochopitelné a psané čtivou formou," řekl Franta. Před odevzdáním nominační dokumentace se všichni starostové setkají v září letošního roku v Praze. Kromě trojice českých lázeňských měst jsou v nominaci ještě města Bad Ems, Bad Kissingen, Baden-Baden, Baden u Vídně, Bath, Montecatini Terme, Spa a Vichy.

Výstava přiblíží životní dílo choreografa Jiřího Kyliána

K životnímu jubileu českého mezinárodně proslulého choreografa Jiřího Kyliána vznikla výstava Celebrating Kylián! Ode dneška bude do neděle zdarma přístupná v Národním divadle. Multimediální expozice představuje klíčové choreografie Jiřího Kyliána a prostřednictvím množství archivních fotografií, videí a speciálních instalací dává nahlédnout do tajů Kyliánova osobitého tvůrčího přístupu. Výstava vznikla z iniciativy několika nizozemských institucí, z nichž českému publiku je nejznámější Nizozemské taneční divadlo (NDT), které Kylián léta vedl. Díky spolupráci Kyliánova nadačního fondu v Praze, Národního divadla a festivalu Tanec Praha se dostala i do České republiky. Jiří Kylián se narodil v roce 1947 Praze. Jeho cesta k tanci vedla od akrobacie přes baletní přípravku Národního divadla na Taneční konzervatoř Praha. Stipendium na Královské baletní škole v Londýně znamenalo klíčové setkání s choreografem Johnem Crankem, který mu nabídl angažmá v Stuttgartském baletu. V roce 1975 přijal nabídku na umělecké spoluvedení Nizozemského tanečního divadla (NDT) v Haagu. V roce 1978 byl po úspěchu baletu Sinfonietta jmenován uměleckým ředitelem NDT. Po období příklonu k abstraktnímu stylu v 80. letech jeho tvorbu zásadně ovlivnilo setkání s domorodci v Austrálii. Jiří Kylián odešel z pozice uměleckého ředitele NDT v roce 1999, ale zůstal ještě rezidenčním choreografem skupiny. Od 70. let vytvořil stovku baletů, z nichž tři čtvrtiny byly právě pro NDT.

Počasí - úterý

Jasno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku během dne až oblačno a místy přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 24 až 28 °C, v 1000 m na horách kolem 20 °C.