04-06-2018 13:46 | Martina Bílá

Premiér Babiš souhlasí se zdaněním církevních restitucí

Premiér v demisi a předseda hnutí ANO Andrej Babiš souhlasí se zdaněním církevních restitucí. Jako jednu z podmínek pro podporu menšinové vlády ANO a ČSSD to požadují komunisté. Podle Babiše je postoj jeho hnutí ke zdanění restitucí dlouhodobý. S KSČM o nich nejednal, protože to prý není žádné nové téma.

Sněmovna letos v únoru v prvním čtení schválila návrh na zdanění peněžitých náhrad, které stát posílá každoročně církvím za majetek nevydaný v restitucích. Předlohu KSČM podpořili poslanci ANO, ČSSD a SPD. Církve už avizovaly, že v případě přijetí zákona jsou připraveny bránit se u Ústavního soudu.

Ministryně Šlechtová by měla rozhodnout o nákupu radarů, uvedl Babiš

Ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová (ANO) by rychle měla rozhodnout o armádní zakázce na nákup radarů. Premiér v demisi a předseda hnutí ANO Andrej Babiš to to řekl po schůzi předsednictva Bezpečnostní rady státu. Rada se sešla v pondělí, aby řešila pochybnosti kolem armádních zakázek včetně projektu na nákup nových radarů. Podle Babiše už jsou ty současné staré třicet let a je nutné je vyměnit. "S paní ministryní jsme si domluvili postup," uvedl premiér.

Pochybnosti Šlechtové se týkají nákupu radarů od Izraele za 3,5 miliardy korun nebo víceúčelových vrtulníků. Obě zakázky připravovala obrana za vedení Martina Stropnického (ANO). Potíže podle ministryně jsou i s dalšími tendry.

Zeman na podzim navštíví Německo, řešit bude ekonomickou spolupráci

Prezident Miloš Zeman na podzim pojede na návštěvu Německa. Na výroční členské schůzi Česko-německé obchodní a průmyslové komory to řekl ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky Rudolf Jindrák. Podstatná část návštěvy bude věnována ekonomické spolupráci, řekl. Přesný termín cesty neuvedl.

Jindrák připomněl, že loni byl v Česku na návštěvě nově zvolený německý prezident Frank-Walter Steinmeier. "Chystáme reciproční cestu pana prezidenta Zemana na podzim letošního roku do Německa," uvedl. "Myslím si, že ekonomická součást té návštěvy bude velmi důležitá, velmi silná," doplnil. Připomněl, že podnikatelská delegace provázela Zemana i při jeho první cestě do Berlína v roce 2013.

Babiš nesouhlasí s kompenzačním mechanismem pro migraci v EU

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) nesouhlasí s tím, aby v Evropské unii vznikl systém kompenzací, které by musely státy, jež nepřijímají migranty, poskytovat ostatním. Řekl to novinářům na setkání lídrů českého stavebnictví v Praze. O návrhu se v rozhovoru s německým nedělníkem Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) zmínila německá kancléřka Angela Merkelová. Podle Babiše by se EU v otázce migrace měla zaměřit na zastavení migračních toků mimo evropský kontinent.

Merkelová v rozhovoru pro FAS zmínila, že by v EU měl vzniknout flexibilní azylový systém, do kterého by každý stát přispíval způsobem podle svého uvážení, ovšem ve srovnatelné míře. Ve výsledku by tak země, které nebudou přijímat migranty, tuto svou odmítavou politiku kompenzovaly ostatním státům EU jiným způsobem. Kancléřka zároveň uvedla, že nechce dohodu o migrační politice prosazovat silově a chce najít řešení, které bude přijatelné pro všechny členské státy.

Senát má opět šest klubů

Senát má znovu šest klubů. Novou frakcí je Klub pro liberální demokracii - Senátor 21. Členové klubu jsou senátoři za Piráty a Zelené spolu s Tomášem Goláňem za hnutí Senátor 21. Toho lidé zvolili v květnových doplňovacích volbách na Zlínsku.

Senátní klub musí mít minimálně 5 členů. Nová frakce nahradila bývalý Klub nezávislých senátorů, který zanikl po rezignaci Goláňova předchůdce Františka Čuby ze Strany práv občanů.

Zdravotníci plošně přidáno nedostanou, zvýší se příplatky za směny

Všichni zdravotníci v nemocnicích příští rok plošně přidáno nedostanou. Asociace nemocnic ČR v tiskové zprávě o dohodovacím řízení se zdravotními pojišťovnami informovala, že nezvyšování platů je podmínkou dohody. Odbory začátkem května po jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO) informovaly, že jim bylo zvýšení platů přislíbeno. Podle nemocnic bude vyšší jen příplatek za směnnost.

Odbory na zvýšení trvají, podle předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníkové jim je premiér přislíbil. Zvýšení příplatku za směnnost o 5000 korun vítají. "Neumíme si představit, že by se platy nezvýšily lékařům a ostatním zaměstnancům, a to vzhledem k nabídce na trhu práce, kdy ve zdravotnictví chybí téměř všechny profese," uvedla ve vyjádření pro ČTK.

Průměrná mzda v Česku letos v 1. čtvrtletí vzrostla

Průměrná hrubá měsíční mzda v Česku letos v prvním čtvrtletí meziročně vzrostla o 8,6 procenta na 30.265 korun. Oznámil to Český statistický úřad (ČSÚ). Jednalo se o nejvýraznější růst mezd za posledních deset let.

Po zahrnutí růstu spotřebitelských cen mzda reálně stoupla o 6,6 procenta, což je nejvíce od roku 2003. Stoupl i medián mezd, a to o 8,3 procenta na 25.674 korun.Průměrná mzda v Česku poprvé přesáhla 30.000 korun ve 4. čtvrtletí 2017.

Na Hradě je vystavena Zlatá bula sicilská

Na Pražském hradě si lidé mohou prohlédnout Zlatou bulu sicilskou a Zlatou bulu Karla IV. Jedny z nejznámějších listin české historie jsou součástí výstavy Labyrintem dějin českých zemí. Výstava se koná při příležitosti letošního stého výročí vzniku Československa. Významné listiny opatřené pečetěmi jsou k vidění v Císařské konírně.

Výstava, která začala v únoru, potrvá do července. Vedle slavných bul představila a ještě představí i další jedinečné dokumenty z české historie. Například zapečetěnou obálku, do které Jan Masaryk uložil zapsaná poslední slova svého otce Tomáše Garrigua Masaryka, prvního československého prezidenta. Otevřena může být až roku 2025.

Pražská muzejní noc otevře 77 budov, přichystány jsou netradiční prohlídky i divadelní představení

V sobotu 9. června večer se otevře 77 budov padesáti muzeí, galerií a dalších kulturních institucí v hlavním městě. 15. ročník Pražské muzejní noci zve na tradiční i neobvyklé prohlídky expozic, které doprovodí koncerty, přednášky, workshopy, divadelní a taneční představení nebo filmové projekce. Novinářům program představil ředitel Národního muzea Michal Lukeš. Program začíná v sobotu v 19:00 a končí hodinu po půlnoci. Do všech budov je vstup zdarma s výjimkou národní kulturní památky Vyšehrad, se platí symbolická koruna.

Pražská muzejní noc patří k oblíbeným událostem. Loni pořadatelé zaznamenali téměř 185.000 vstupů, což bylo o 10.000 více než v roce 2016. Nejvíce lidí zamířilo do Leteckého muzea Kbely, Národního technického muzea, Muzea Policie České republiky nebo Botanické zahrady.

Počasí v úterý

Jasno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku během dne až oblačno a místy, na ostatním území ojediněle přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 24 až 28 °C.